Провал с последней командой Серии А. «Милан» выбывает из гонки за скудетто

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вчера, 13:11

Пиоли пора собирать вещи.

«Милан» в последнее время растерял свой шарм. Не смогли ворваться в плей-офф Лиги чемпионов, отпустили «Интер» и «Ювентус» в борьбу за чемпионство. Сами же слишком часто допускают ошибки, чтобы претендовать на что-то серьёзное. Очередная произошла в 17-м туре Серии А.

Есть травмированные, но Пиоли мог компенсировать потери

Не просто же так «россонери» провели масштабную трансферную кампанию. Итальянский менеджер заслужил кредит доверия, добравшись с клубом до полуфинала ЛЧ в прошлом сезоне. Стагнацию в чемпионате после «скудетто» объяснил неопытностью, попросил усиление.

И ему пошли навстречу. В межсезонье миланцы потратили 116 миллионов евро – больше всех в Италии. В группе атаки добавились Пулишич и Чуквуэзе, центральную ось усилили Муса, Рейндерс, Лофтус-Чик. На острие – серьёзная конкуренция между Окафором, Йовичем и Жиру.

Да, многие сейчас травмированы (тот же Окафор, центрхавы Побега и Муса, центрбеки Калюлю, Тиав и Пеллегрино). Но у Пиоли оставались сильные исполнители под стартовую обойму.

Против «Салернитаны» вышли оптимальные сочетания – Жиру на острие, вингеры Пулишич и Леау. В центре поля в стартовый состав вернулся Исмаэль Беннасер – он играл в связке с Рейндерсом и Лофтусом-Чиком. Даже в обороне нашлось место паре центрбеков Томори-Кьер и латералям Эрнандесу и Калабрии.

Аутсайдер заставил отыгрываться

По голу соперники забили со стандартов. У «Милана» он был чуть более изощрённый – после подачи Рейндерса Кьер отправил мяч на дальнюю штангу, там Леау простреливал с подправлением Жиру, отличился в итоге Фикайо Томори. Это произошло на 17-й минуте.

Незадолго до перерыва уже хозяева поля реализовали угловой. У «Салернитаны» всё было брутальнее – Федерико Фасио сместился в гущу игроков гостей и даже так выиграл верх. На перерыв отправились при 1:1.

Зато во втором тайме подопечные Филиппо Индзаги повели в счёте – на этот раз благодаря ошибке Мика Меньяна. Антонио Кандрева бил издалека. Сам удар несильный. Только хавбек пробил шведой, поэтому мяч летел на сложной траектории – французский голкипер неудачно парировал.

Оставшиеся почти 30 минут «россонери» пытались перейти в массированное нападение, но скорее хозяева были близки к третьему голу. Единственный острый момент гости создали к окончанию основного времени. После подачи с правого фланга Жиру зацепился за мяч и скинул Йовичу на свободное пространство. Тому оставалось пробить без сопротивления. В упор, с линии вратарской – и мяч в сетке.

Для серба это уже третий мяч в чемпионате – все он забил в последних трёх встречах, в которых появлялся на поле. Но самый важный из них – гол «Салернитане».

Конкуренты уходят вперёд

Ничья точно не должна быть «Милану» поводом для радости. Уже из-за того, что играли не с «Интером», не с «Юве», не с «Наполи», даже не с «Аталантой». Это ещё не говоря о турнирной составляющей. Стефано Пиоли отмечает:

Нам остается лишь сожалеть, и уже который раз в сезоне. Пожалуй, самым сложным было вскрыть оборону, но мы сделали это и контролировали игру. Потом мы проявили рассеянность – такие вещи на таком уровне не прощаются. Мы сумели отреагировать и взяли очко, но, конечно, это не тот результат, что мы хотели.

«Россонери» пытаются зацепиться за чемпионскую гонку. Они изначально должны были разыгрывать титул с «Интером», но в футбол не бюджетами играют. В погоню вклинился «Юве» – в очном матче туринцы забрали 3 очка. Затем – ещё 3 поединка без побед, которые сильнее отдалили «Милан» от чемпионской гонки.

Всё потому, что «Юве» с «Интером» на этом этапе ошибались гораздо реже. Пока банда Пиоли не могла одержать победу, туринцы обыграли «Верону», «Фиорентину» и «Кальяри», отобрали очки у «Интера» – не позволили тем оторваться. Дальше – ещё 2 победы и ничья с «Дженоа». То же у «Интера» – «нерадзурри» вообще за последние 10 матчей Серии А только с «Юве» и «Болоньей» потеряли очки.

Так что и отрыв у конкурентов соответствующий – от «бьянконери» «Милан» отстал на 4 очка, от соседей – на 8. При этом ни те, ни другие свой матч в 17-м туре пока не сыграли.

Стефано грозит отставка

Итальянец уже был в опасности прошлой весной – тогда ему удалось удержаться на месте за счёт еврокубковых успехов. Сейчас оценивать работу тренера тяжелее. С одной стороны, просадка незначительна – не удалось остаться в ЛЧ , зато есть путёвка в плей-офф Лиги Европы. Да и в чемпионате прогресс – после 5-го места по итогам минувшего сезона сейчас «россонери» идут 3-ми.

С другой, всё познаётся в сравнении. В позапрошлом сезоне «Милан» забрал чемпионский титул – на этом фоне даже подъём к 3-й строчке не выглядит успехом. Плюс стагнация в еврокубках.

После поражения от «Боруссии» и перед заключительным туром группового этапа появился инсайд – судьбу Пиоли определит выступление в ЛЧ . Если не удастся забраться в плей-офф турнира, последует отставка. Всё потому, что боссы вложили в проект большие деньги, а вылет из главного еврокубка ударит по финансам – недосчитаются 160 миллионов евро. В итоге – победа над «Ньюкаслом», но путёвка в ЛЕ .

С каждым матчем поводов оставить Пиоли у руля «Милана» всё меньше. Благодаря нему «россонери» вернулись в элиту Серии А и борются за медали. Но погоня за лучшим делает расставание неизбежным.