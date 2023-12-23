Падение «красных дьяволов». МЮ становится всё хуже и хуже

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вчера, 20:32

На этот раз проиграли «Вест Хэму».

Кажется, что случившаяся 6 декабря победа «Манчестер Юнайтед» над «Челси» была уже в прошлой жизни, а воспоминаний о том, как надежда на преображение возродилась, ни у кого не осталось. Та победа оказалась единственной за последние семь матчей команды Эрика тен Хага. После нее был разгром от «Борнмута» (0:3). За этим бесславным поражением шли два ключевых, как казалось, поединка. В игре с «Баварией» решался вопрос продолжения еврокубковой борьбы для МЮ . Но англичане даже немотивированным немцам проиграли. Потом была унылая нулевая ничья с «Ливерпулем». И как будто на матч с «Вест Хэмом» уже внимания обращали меньше. Но скорее он показателен, а не битва с «Ливерпулем».

Достижения тен Хага

Известный ненавистник тен Хага Пирс Морган не упустил возможности снова потоптаться на неудаче «Манчестер Юнайтед». Он иронично написал: «Тен Хаг побил столько рекордов!» Так прокомментировал новость о том, что МЮ не забил в четырех матчах подряд впервые за 31 год. В последний раз такую невнятную серию в атаке «Юнайтед» выдавал в ноябре 1992 года.

У нынешнего «Манчестера» очень низкое качество атаки. Бруну Фернандеш больше поддается истерике, чем изобретает интересные ходы, Кристиан Эриксен едва восстановился после травмы, а бегунки-дриблеры Антони и Гарначо выглядят обособленными единицами. Маркус Рэшфорд не в форме, а на показатели Расмуса Хёйлунда без слез не взглянешь. Последний еще не забивал в чемпионате, у Антони тоже нет голов в АПЛ в этом сезоне. А Рэшфорд забил всего пару мячей в 17 матчах Премьер-Лиги. Причем за последние 13 отличился лишь раз. С такими данными по атакующим футболистам рассчитывать на регулярные голы и результат тяжело.

В матче с «Вест Хэмом» основная острота исходила от Гарначо, которому хватало резкости, чтобы создавать хоть какое-то напряжение у ворот Альфонса Ареоля. В первом тайме при нулевом счете Алехандро имел лучший шанс забить, но не реализовал выход один на один. Были и другие эпизоды с его участием у ворот француза. С нулевым эффектом. В итоге Гарначо стал самым бьющим на поле вместе с Джарродом Боуэном – по четыре попытки. В МЮ никто чаще не бил.

Нестабильная защита

Без забитых голов побед не бывает, но можно хотя бы цепляться за ничьи. А для этого нужна надежная оборона, которой МЮ похвастаться также не может. Уже упомянутый Боуэн, который входит в число лучших бомбардиров АПЛ теперь уже с 11 голами, открыл счет после блестящего паса Лукаса Пакета, которому оставили пространство для принятия решения. Показательно, как все в обороне «Манчестера» в застывших позициях следили за полетом мяча и рывком Боуэна к нему. Словно случилось нечто магическое.

И пропущенный мяч не стал подстегивающим фактором для «Манчестера». Обычно, если сильнейшая команда пропускает первой, то на забившего соперника обрушивается шквал атак и давление. Посмотрите, что бывает, когда «Арсенал», «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» пропускают первыми – противник вынужден отбиваться из последних сил под мощным прессом.

А что почувствовал «Вест Хэм», открыв счет? Невыносимую легкость бытия. Он только поймал кураж и раскрасил довольно унылую саму по себе игру серией голевых моментов. Через шесть минут был забит второй мяч. Тоже показательно. Майну подарил его Кудусу, который сыграл с Пакета, получил ответный пас и легко разобрался с двумя защитниками и вратарем перед ним.

Это поражение стало для МЮ 13-м в сезоне в 26 проведенных к Рождеству матчах. Больше поражений в сезоне до 25 декабря было только один раз. В далеком 1930 году. Тогда МЮ проиграл 16 раз и занял последнее место в чемпионате. Нынешнее поражение спустило «Манчестер» на восьмую позицию, но это падение не кажется предельным. Хотя МЮ уже проиграл больше матчей, чем за весь прошлый сезон.

При этом тен Хаг смотрит какой-то свой футбол, поскольку уверен в том, что его команда выглядела прилично:

Мы достойно играли до 72-й минуты, но не использовали свои моменты. А потом у нас что-то отключилось. Думаю, мы должны были забивать первыми. А когда забил «Вест Хэм», он получил заряд уверенности. Он хорошо защищался у своей штрафной, поэтому нам стало сложно обострять. Напомню, что не так давно мы на равных играли с «Ливерпулем». Тогда мы не забили, но у нас были лучшие моменты. Мы там и оборонялись хорошо. Нужно принять за образец ту игру в обороне.

Действительно, найти надежное сочетание в защите тен Хаг никак не может. И дело не только в поисках и экспериментах. Но скорее в травмах. В этом матче впервые в центре защиты вышла пара Эванс – Камбвала. Не назовешь такое сочетание идеальным. Причем Эванс в этой паре пожарил чуть ли не больше, рискуя получить вторую желтую карточку или привезти автогол – Онана справился с неосмотрительным пасом назад, который больше напоминал удар в упор.

Эта пара центральных защитников была уже десятой с начала сезона. Чаще всего играли вместе Эванс и Магуайр, но Харри получил травму в матче с «Баварией» и вернется в начале года. Также часто выходили Магуайр и Линделёф, но швед после операции восстановится лишь в феврале. Лисандро Мартинес отсутствует с сентября. Скорее всего, вернется в январе, а Рафаэль Варан приболел.

Таким образом, у «Манчестер Юнайтед» проблемы есть по всем фронтам, на всех уровнях. От неопределенности с руководством клуба и тренерскими тактическими задумками до кадровых сложностей и потери формы игроками атаки. Когда нависло столько трудностей, вряд ли можно представить, что без радикальных изменений из пучины удастся выбраться.