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Падение «красных дьяволов». МЮ становится всё хуже и хуже

вчера, 20:32
Поражение «Манчестер Юнайтед»

На этот раз проиграли «Вест Хэму».

Кажется, что случившаяся 6 декабря победа «Манчестер Юнайтед» над «Челси» была уже в прошлой жизни, а воспоминаний о том, как надежда на преображение возродилась, ни у кого не осталось. Та победа оказалась единственной за последние семь матчей команды Эрика тен Хага. После нее был разгром от «Борнмута» (0:3). За этим бесславным поражением шли два ключевых, как казалось, поединка. В игре с «Баварией» решался вопрос продолжения еврокубковой борьбы для МЮ. Но англичане даже немотивированным немцам проиграли. Потом была унылая нулевая ничья с «Ливерпулем». И как будто на матч с «Вест Хэмом» уже внимания обращали меньше. Но скорее он показателен, а не битва с «Ливерпулем».

Достижения тен Хага

Известный ненавистник тен Хага Пирс Морган не упустил возможности снова потоптаться на неудаче «Манчестер Юнайтед». Он иронично написал: «Тен Хаг побил столько рекордов!» Так прокомментировал новость о том, что МЮ не забил в четырех матчах подряд впервые за 31 год. В последний раз такую невнятную серию в атаке «Юнайтед» выдавал в ноябре 1992 года.

У нынешнего «Манчестера» очень низкое качество атаки. Бруну Фернандеш больше поддается истерике, чем изобретает интересные ходы, Кристиан Эриксен едва восстановился после травмы, а бегунки-дриблеры Антони и Гарначо выглядят обособленными единицами. Маркус Рэшфорд не в форме, а на показатели Расмуса Хёйлунда без слез не взглянешь. Последний еще не забивал в чемпионате, у Антони тоже нет голов в АПЛ в этом сезоне. А Рэшфорд забил всего пару мячей в 17 матчах Премьер-Лиги. Причем за последние 13 отличился лишь раз. С такими данными по атакующим футболистам рассчитывать на регулярные голы и результат тяжело.

В матче с «Вест Хэмом» основная острота исходила от Гарначо, которому хватало резкости, чтобы создавать хоть какое-то напряжение у ворот Альфонса Ареоля. В первом тайме при нулевом счете Алехандро имел лучший шанс забить, но не реализовал выход один на один. Были и другие эпизоды с его участием у ворот француза. С нулевым эффектом. В итоге Гарначо стал самым бьющим на поле вместе с Джарродом Боуэном – по четыре попытки. В МЮ никто чаще не бил.

Нестабильная защита

Без забитых голов побед не бывает, но можно хотя бы цепляться за ничьи. А для этого нужна надежная оборона, которой МЮ похвастаться также не может. Уже упомянутый Боуэн, который входит в число лучших бомбардиров АПЛ теперь уже с 11 голами, открыл счет после блестящего паса Лукаса Пакета, которому оставили пространство для принятия решения. Показательно, как все в обороне «Манчестера» в застывших позициях следили за полетом мяча и рывком Боуэна к нему. Словно случилось нечто магическое.

И пропущенный мяч не стал подстегивающим фактором для «Манчестера». Обычно, если сильнейшая команда пропускает первой, то на забившего соперника обрушивается шквал атак и давление. Посмотрите, что бывает, когда «Арсенал», «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» пропускают первыми – противник вынужден отбиваться из последних сил под мощным прессом.

А что почувствовал «Вест Хэм», открыв счет? Невыносимую легкость бытия. Он только поймал кураж и раскрасил довольно унылую саму по себе игру серией голевых моментов. Через шесть минут был забит второй мяч. Тоже показательно. Майну подарил его Кудусу, который сыграл с Пакета, получил ответный пас и легко разобрался с двумя защитниками и вратарем перед ним.

Это поражение стало для МЮ 13-м в сезоне в 26 проведенных к Рождеству матчах. Больше поражений в сезоне до 25 декабря было только один раз. В далеком 1930 году. Тогда МЮ проиграл 16 раз и занял последнее место в чемпионате. Нынешнее поражение спустило «Манчестер» на восьмую позицию, но это падение не кажется предельным. Хотя МЮ уже проиграл больше матчей, чем за весь прошлый сезон.

При этом тен Хаг смотрит какой-то свой футбол, поскольку уверен в том, что его команда выглядела прилично:

Мы достойно играли до 72-й минуты, но не использовали свои моменты. А потом у нас что-то отключилось. Думаю, мы должны были забивать первыми. А когда забил «Вест Хэм», он получил заряд уверенности. Он хорошо защищался у своей штрафной, поэтому нам стало сложно обострять. Напомню, что не так давно мы на равных играли с «Ливерпулем». Тогда мы не забили, но у нас были лучшие моменты. Мы там и оборонялись хорошо. Нужно принять за образец ту игру в обороне.

Действительно, найти надежное сочетание в защите тен Хаг никак не может. И дело не только в поисках и экспериментах. Но скорее в травмах. В этом матче впервые в центре защиты вышла пара Эванс – Камбвала. Не назовешь такое сочетание идеальным. Причем Эванс в этой паре пожарил чуть ли не больше, рискуя получить вторую желтую карточку или привезти автогол – Онана справился с неосмотрительным пасом назад, который больше напоминал удар в упор.

Эта пара центральных защитников была уже десятой с начала сезона. Чаще всего играли вместе Эванс и Магуайр, но Харри получил травму в матче с «Баварией» и вернется в начале года. Также часто выходили Магуайр и Линделёф, но швед после операции восстановится лишь в феврале. Лисандро Мартинес отсутствует с сентября. Скорее всего, вернется в январе, а Рафаэль Варан приболел.

Таким образом, у «Манчестер Юнайтед» проблемы есть по всем фронтам, на всех уровнях. От неопределенности с руководством клуба и тренерскими тактическими задумками до кадровых сложностей и потери формы игроками атаки. Когда нависло столько трудностей, вряд ли можно представить, что без радикальных изменений из пучины удастся выбраться.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 23:45
Нужно менять всё начиная с верхов, американцы не шарят в футболе, поэтому в первую очередь нужно убрать их. Ну а далее по порядку. МЮ нужно вернуться к истокам когда они не сорили деньгами, а выращивали своих топ футболистов, но для этого нужны глобальные перемены.
shur
shur
вчера в 23:27
"Таким образом, у «Манчестер Юнайтед» проблемы есть по всем фронтам"....... Ребятушки это не тот МЮ ,за который мы все болели
от Кантоны до Бекхэма, это латино-португало-шведо-бразильский
распределитель...!!!
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 23:19
Роналду виноват
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Если тен Хаг уйдет поговаривают что придет Поттер, не Гарри, а Грэм. Так какой вариант лучший? Ошибкой Хага было в первую очередь уход Де Хеи, обладателя золотой перчатки, действительно легенды который отыграл столько лет, застав еще эпоху Фергюсона. Если уход токсичных игроков как Роналду или Погба пошел на пользу явно клубу, то вот уход испанца явно стал провальным и возможно по этому и сказывается потерей раздевалки и игроки теперь не доверяют тренеру и себя не чувствуют надежно если у них на воротах дырка. Де Хея считается лучшим вратарем МЮ по сухим матчам.

Но к сожалению многие голландские тренеры грешат подобными решениями, будто у них в мозгу что-то переклинивает, когда они убирают легенд клуба скажем ван Гал когда возвращался в Барсу убрал из нее Ривалдо, Куман пришел сразу убрал Суареса, оба тренера были уволены после провалов, на второй сезон тупость настигла и тен хага уход ветерана Де Хеи, как результат провал клуба в ЛЧ и в чемпионате.

Также похожая ситуация с вратарем была в МС, когда только Гвардиола пришел в клуб он сразу безжалостно убрал вратаря Джо Харта, поставив Клаудио Браво который провалился, в итоге это стоило впервые в карьере Пепу завершил сезон без трофеев и на 3 месте. Тогда ему нужен был вратарь который хорошо играет ногами, чем то напоминает приход Онаны в МЮ который тоже умеет играть ногами но часто пожарит на раме.

Мало у тен Хага проблемная защита была, так и вратарская проблема образовалась, именно в последние годы Де Хея пускай он косячил иногда, все вратари не без греха, но именно он не давал так падать клубу.

PS на счет смены игроков, Моуриньо недавно сказал что в МЮ есть все еще игроки с которыми клуб точно не добьется успеха....... и все гадали про кого он говорил.....про Решфорда, Марсиаля, или может еще намекнул о ком то.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:10
Бруну Фернандеш.... , а ведь без Роналду он никто, абсолютно
v5wdg9x9pj4e
v5wdg9x9pj4e
вчера в 21:21
Ливерпуль тоже после Клопа вернулся, просто МЮ нужен владельцы которые шарят в футболе и не только деньгами разбрасывают, да они тратят много, но надо сказать или дать ультиматум тренерам:
-я куплю тебе его, но если не заиграет то извини.
А в МЮ? марсик сидит на лавке купленной Ван Галом, Вантде бек сидит купленной Сульшером, Спиннер дорогой крутится пока ещё. МЮ великая и топ команда просто не везёт или можно сказать плохие времена. удачи МЮ.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:15
Смешно конечно, но с Ливерпулем Тен Хаг отскочил по хорошему. Если бы игроки Ливерпуля были бы точнее и лучше понимали друг друга в штрафной при оборонительной игре соперника, то Ливерпуль бы победил. Дикий отскок при котором Тен Хаг может гордиться, что не проиграл.
А МЮ катится в пропасть и чем больше тянут с отставкой, тем глубже пропасть и следующему тренеру будет сложнее . Нужно многое менять, возможно состав, возможно психологию игроков, не говоря уже про игру. Не в руководстве дело, а в тренере который смотрит на вещи не совсем трезво и оторван от реальности. Это даже видно по интервью, где он ничего не понимает или делает вид что ничего не понимает, так как не может исправить ситуацию.
Гость
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