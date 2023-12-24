Россиянин за 60 миллионов евро, пятый титул и поражения. У «Зенита» неоднозначный год

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вчера, 18:52

Просчитались боссы клуба, тренер и футболисты.

Январь. «Зенит» не усилил состав

Семак посчитал, что преимущества в шесть пунктов над «Спартаком» к зимней паузе на чемпионат мира более чем достаточно. Тренер «Зенита» зимой попросил подписать только юного бразильца Ренана. А ещё северный клуб выкупил контракт казахского защитника Алипа, который до этого был в аренде. В итого два центральных оборонца проведут в Санкт-Петербурге разный год. Нуралы будет в основе в схеме «3-5-2», а Ренан в глубоком запасе, ищет себе новый клуб. Ренан не стал заменой для Ловрена, который решил помахать правой рукой на вечеринке после ЧМ -2022. Бразилец Родригао старался сохранить уровень игры обороны без напарника, но не справился – к концу года защита «Зенита» просядет.

Март. Потеряли шанс на дубль

Пока «Манчестер Сити» готовился к треблу европейского калибра, «Зенит» не смог собрать локальный «золотой дубль». Будучи очевидным фаворитом, команда Семака умудрилась проиграть в серии пенальти нестабильному «Динамо» тренера Йокановича. О нестабильности москвичей хорошо говорит последующий вылет от «Акрона». А о кубковых слабостях команды из Санкт-Петербурга кричит стадия турнира. «Зенит» не вышел в плей-офф Пути РПЛ , а из Пути Регионов вылетели на втором круге. На первом кубковом этапе года прошли «Волгу», тогда ещё был расистский скандал с бананом, брошенным в Вендела.

Май. Досрочно стали чемпионами

В начале года «Зенит» не ходил по полю голым с носком на гениталиях, а планомерно разбирал соперников в РПЛ . «Спартаку» не хватило класса для погони, а «Ростову» глубины состава и веры в чудо. У Семака был Малком, забивший в весенней части сезона 11 голов при 2 ассистах. Поэтому даже поражение в Москве от ЦСКА 1:0 ничего не изменило, как и нулевая ничья против «Ростова». 7 мая в домашнем матче против «Спартака» команда Семака досрочно завоевала чемпионство. Гол Сергеева на 92-й минуте стал «золотым». Титул по делу, отпраздновали пятую подряд победу «Зенита» в РПЛ .

Август. Отдали Малкома саудовцам

В начале августа официально подтвердили, что вингер стал самым дорогим россиянином в истории футбола. Паспорт ему выдали загодя, формально 60 миллионов евро заплатили за трансфер гражданина России. Но ещё до перехода в «Аль-Хиляль» Малком успел дебютировать за сборную Бразилии. А дальше в «Зените» ошиблись, не нашли Малкому замену. Посчитали, что хватит внутренних резервов, но стратегически это неудача. А вот летние трансферы можно озаглавить «перехваты у москвичей». Сербский защитник Эракович ехал в «Спартак», но в «Зените» напомнили «Црвене звезде», кто спонсировал годами белградский клуб. Коваленко ждал перехода из «Сочи» в «Локомотив». А затем чемпионы РПЛ напомнили сочинцам, откуда клуб родом, ведь речь о бывшем «Динамо» из Санкт-Петербурга. Наконец, самый скандальный трансфер лета – переход Фернандеса в «Зенит», ведь российский бразилец обсуждал возвращение в ЦСКА . Латераль дебютировал плохо, как и Де Кейрос с Исидором, ещё два новичка лета. Из всех трансферов плюс-минус неплохо смотрелся вратарь Адамов, но ему пока всецело не доверяют.

Сентябрь. Три неудачи в играх РПЛ

Пусть не потеряли Вендела и Клаудиньо, сорвали трансферы бразильцев, но игра сломалась. «Зенит» в сентябре выиграл в чемпионате всего один раз. Успех с «Рубином» в Казани не отменяет вымученной ничьей с ЦСКА , наиграли на поражение. А две неудачи против «Локомотива» и «Оренбурга» объясняют, что даже с лидерами на поле Семак стал менее уверенным в своих методиках. Ни физически, ни тактически «Зенит» не превосходит соперников. За счет класса забивали мячи и добывались побед. Также была большая ставка на осечки «Краснодара», Ивич мог оторваться намного сильнее. Хотя зимнее чемпионство у «горожан». А если оцениваем работу пятикратных чемпионов, то результаты говорят сами за себя. Например, чуть позже Семак второй раз за чемпионат проиграл тренеру Галактионову. В Кубке России умудрились уступить «Балтике» в гостях. А в конце ноября случилась неприятность, которая хорошо дружит с результатами всего года – Семак в третий раз за год уступил «Динамо». И второй раз это случилось в Кубке России. Будет ответный поединок, но начали плей-офф с поражения 1:0 в Москве.

Декабрь. Собрали 7 осечек в 18 турах

Достаточно сопоставить показатели сейчас и после аналогичного отрезка прошлого сезона, чтобы не было сомнений в генеральном выводе: «Зенит» сбавляет. Если весной баловались ничьими, когда стали чемпионами, то сейчас дошли до поражений. Семак проиграл четыре матча в РПЛ , а Личка и Ивич – тренеры «Динамо» и «Краснодара», уступили четыре раза в сумме на две команды. Год назад у «Зенита» было 45 очков, а забили на пятнадцать мячей больше, чем сейчас. Теперь на 9 очков меньше и уже 17 ошибок в защите против 7 тогда. Семак однозначный фаворит РПЛ , а весной можно учесть ошибки осени. Но год получился непривычно сложным для «Зенита». Яркой выстроенной игры нет, даже в отдельные победные дни читаем нелицеприятные отзывы фанатов клуба о качестве футбола.