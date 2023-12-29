«Арсенал» снова оступился. «Вест Хэм» наказывал на контратаках, «Ливерпуль» опять 1-й в АПЛ

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вчера, 10:24

Артета проваливает предновогодний отрезок.

«Арсеналу» крайне тяжело даётся предновогодняя пора с «Боксинг дэй» – коллектив не по-чемпионски часто допускает ошибки. И теперь позволил увезти 3 очка «Вест Хэму». Анализируем подробности «сухого» поражения.

Ставка на Троссарда вместо Хаверца не сыграла

Немецкий полузащитник отлично проявляет себя в последнее время. На старте сезона к его подписанию были справедливые вопросы – пока Деклан брал на себя огромный объём работы с мячом, Кай в центре поля выглядел инородным телом. И вот сейчас его «прорвало». В последних своих восьми встречах Хаверц забил 4 гола – «Лансу» в ЛЧ , «Брентфорду», «Лутону» и «Брайтону» в чемпионате.

И, конечно, его отсутствие из-за перебора жёлтых карточек ударило по атакующей мощи «канониров» в матче против «Вест Хэма». Артета выставил оптимальный состав, Кая заменил Леандро Троссард.

Однако 29-летний бельгиец вообще не попал в темп игры. На фоне доминирующего «Арсенала» Леандро выглядел просто обычным. Старался идти в обыгрыш, но допускал потери мяча. Хуже всего – именно он отпустил Томаша Соучека, когда тот открыл счёт.

«Арсенал» забрал мяч, но не мог создать моменты

Подопечные Микеля Артеты знают свои сильные стороны. Против «молотобойцев» использовали стандартный сценарий. Базовые «4-3-3», при атаке – переключение на трёх центральных, Зинченко в опорной с Райсом задают направление атакам. Эдегор за счёт активных перемещений и борьбы дарил хозяевам преимущество в спорных ситуациях.

Это вылилось в тотальное преимущество при владении на протяжении всей игры. Пик пришелся на первые 10-11 минут и отрезок с 25-й по 35-ю минуты.

Но и Дэвид Мойес нашёл, что предложить. «Вест Хэм» изначально не старался отобрать у «канониров» мяч – всё равно этого бы не удалось. А вот насыщенная глубокая оборона – пожалуйста. Когда «канониры» разворачивали атаки, «молотобойцы» перестраивались на «4-4-2». Уорд-Праус поднимался в пару к форварду Джарроду Боуэну – так удавалось лишить опорников «Арсенала» (Райса и приходящего к нему Зинченко) численного преимущества, перекрыть больше линий передач. Далее «Вест Хэм» просто цементировал свою штрафную – часто там гости оборонялись сразу вшестером. Поэтому «пушкари» быстро доставляли мяч на фланги (преимущественно к Сака) и в полуфланги (чаще Эдегору) – но не могли найти момент для удара. Соперник попросту окопался у собственной штрафной – и это оказалось самым эффективным способом стерилизовать владение «Арсенала».

«Молотобойцам» хватило трёх ударов

Всё это выливалось в то, что по итогам первых 30 минут владение ничего не приносило «Арсеналу» – у них были те же 2 удара, что у действующего на контратаках «Вест Хэма». За матч «канониры» нанесли 20 ударов по воротам, 8 из них – в створ. У гостей – 4 по воротам и 3 в створ. И 2 гола.

«Молотобойцам» было достаточно того времени, что они распоряжались мячом. Игроки быстро перестраивались и за счёт активных перемещений создавали свободное пространство. Перехватить мяч перед первым голом удалось, поскольку Уорд-Праус убежал из-под опеки Райса на фланг – ему отдали на ход. Дальше «Вест Хэм» воспользовался неразберихой в чужой штрафной – Магальяес и Салиба по инерции слишком сильно вжались к своим воротам, а Троссард выключился из эпизода, отпустив Соучека. Итог – 0:1.

После этого гости залегли на дно – лишь иногда сокращали разрыв во владении. А второй мяч забили уже во втором тайме – на этот раз с углового, который заработали тоже после контратаки.

Банда Мойеса – уже настоящая угроза для грандов. До этого они разобрались с МЮ , а в начале декабря наказали «Тоттенхэм»!

Разговоры о неправильно засчитанном голе и доминации – пустое

Можно говорить, что «канониры» доминировали весь матч, показали интересный и цельный футбол, но разбились о примитивный автобус «Вест Хэма». О преимуществе говорил и наставник хозяев Микель Артета:

Мы хотим быть на вершине, и сегодня мы очень, очень разочарованы. Мы доминировали в течение 100 минут. Я думаю, что игроки приложили огромные усилия.

Можно говорить о сомнительном первом голе «Вест Хэма». Джаррод Боуэн отдавал на Соучека, когда мяч почти ушёл в аут. Или ушёл полностью. Современные технологии не позволили определить – форвард гостей закрыл видимость корпусом. На это Артета тоже обратил внимание:

Я не видел [вышел ли мяч за лицевую]. Говорят, что он не вышел полностью. Жаль, что с теми технологиями, которые у нас есть, мы не можем сказать об этом с уверенностью.

Но что толку от таких рассуждений? В сухом остатке Мойес снова переиграл испанца из «Арсенала» – «канониры» вот уже в третьем матче кряду не могут одержать победу над «Вест Хэмом». Лондонцы не показывают чемпионский футбол – так и не исправили ситуацию с реализацией, забили 4 мяча в последних 5 играх. Плюс на этом же отрезке одержали только одну победу. А поражение от «молотобойцев» ещё и привело к потере лидерства в чемпионате – «Ливерпуль» обыграл «Бернли» и снова запрыгнул на вершину.

Что касается «Вест Хэма», они преследуют топ-5 – обосновались на 6-й строчке и ждут осечки конкурентов. Ошибка МЮ нужна, чтобы сбросить с хвоста конкурентов, осечка «Тоттенхэма» – чтобы сократить дистанцию.

А «пушкарям» предстоит крайне тяжёлый выезд к «Фулхэму». Без права на ошибку и в тяжелейшей гонке – до этого уже наошибались.