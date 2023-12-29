Провалы «Баварии», Алонсо – мечта «Реала», новый топ-клуб. У Бундеслиги яркий 2023 год

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вчера, 19:34

Возможно, происходят серьёзные сдвиги.

В Бундеслиге довольно щадящий календарь. Пока англичане рубятся чуть ли не каждый день, немцы отыграли последний тур в 2023 году ещё 20 декабря. Теперь игр не будет до 12 января – самое время подвести промежуточные итоги сезона!

Токсичная и не первая «Бавария»

Основу для токсичной атмосферы в клубе заложило ещё предыдущее руководство мюнхенцев, когда уволило Нагельсманна и назначило Тухеля. Летом остались с тремя центральными защитниками – зато выложили 100 млн евро за Кейна. Томас усадил де Лигта на скамейку, лишил Киммиха уверенности в себе экспериментами.

Коллектив с победными традициями упустил Суперкубок Германии, потерял очки с «Байером» — и пропустил «фармацевтов» на первое место. Всё благодаря ошибке с «Лейпцигом» (2:2) и позору с «Айнтрахтом» (1:5). Это ещё не говоря о провале в Кубке – там они почти сразу вылетели, проиграв команде из третьей лиги. К окончанию 2023 года баварцы идут вторыми – и готовятся к тренерской рокировке. По слухам, готовы увести у «Байера» их коуча.

Взлетевший «Байер»

Прошлый Новый год «фармацевты» встречали с 12-й строчки в чемпионате – могли быть вообще в зоне вылета, но вовремя нашли нового главного тренера. Причём с Хаби Алонсо вышло настолько точное попадание, что за год наставник вернул просевший коллектив в топ-3.

Сначала ограничились 6-м местом по итогам прошлого сезона. А вот в этом творят сенсацию, не пуская «Баварию» в лидеры. И самое интересное – «Байер» Алонсо набрал ход, попав в первых турах на закупившийся «Лейпциг» и тех самых мюнхенцев. Ни с теми, ни с другими не остались без очков.

Теперь все в Германии возлагают надежды на Алонсо – пора внести интригу в чемпионат и нарушить гегемонию «Баварии». А сам Хаби стал видным специалистом на европейском рынке. 2023 год принёс ему интерес со стороны «Реала» и всё той же «Баварии».

Вернувшийся в топ «Штутгарт»

В похожем направлении движутся «швабы» — разве что с меньшим темпом и в разы дольше. В еврокубках «Штутгарт» не бывал с 2013 года. С того момента коллектив успел дважды вылететь во второй дивизион чемпионата, оба раза вернуться, побороться за выживание. В минувшем сезоне коллектив финишировал на 16-й строчке, набрав 33 очка. Столько же – по итогам чемпионата-21/22. И 34 балла – за 16 туров текущего розыгрыша.

Что самое важное – «Штутгарт» для этого скачка не тратил 100+ миллионов евро. Минувшим летом они вложили в усиление лишь 22 млн – это 10-е место в лиге. Да и с момента возвращения в элиту показатели те же – 10-е место, 67 млн. И ничего – рванули на 3-ю строчку. Сехру Гуйрасси выдаёт лучший сезон в карьере, забив уже 17 мячей. А сами «швабы» отбирают очки у «Байера», обыгрывают «Боруссию» Д и вообще в топ-3 чувствуют себя как дома. Главное – задержаться на взятых позициях.

Потухшая «Боруссия»

Пока «фармацевты» со «Штутгартом» творят историю, разочаровывать продолжает дортмундская «Боруссия». Начинали «шмели» сезон ещё нормально – впечатление сильно портили ничьи с «Бохумом» и «Хайденхаймом», но затем была неплохая серия.

Только вот вернуться в чемпионскую гонку «чёрно-жёлтые» могли разве что через очный поединок с «Баварией» — в нём они потерпели разгромное поражение. Совсем плохо «Боруссии» стало к последним матчам – в шести предыдущих встречах во всех турнирах команда ни разу не одержала победу.

Можно сделать ряд поправок. В ЛЧ банда Терзича выдала феерию и стала первой в группе смерти. Да и играет сразу без нескольких травмированных лидеров. Но это топ-клуб с 4 играми без побед в чемпионате. Идущий на 4-й строчке. Это точно не вторая по силе команда Германии, какой её считали.

Прогоревший «Унион»

Берлинцы показывали образцовый менеджмент и поступательно поднимались в топ. На новый уровень клуб вышел, когда стал 4-м в Бундеслиге и попал в ЛЧ . Но эта авантюра обернулась для «Униона» провалом. Всё-таки невозможно настолько быстро закрепиться среди грандов – команде не хватило мощи, чтобы параллельно играть в двух топ-турнирах. В одном из них – против «Наполи» и «Реала».

На «железных» навалилась серия поражений, которая растянулась на 12 матчей. Победу они не могли одержать вообще в 16 играх подряд. Возвращаются в итоге к тому, с чего и начинали – евровесны нет, зато есть необходимость бороться за выживание. Берлинцы – на 15-м месте в чемпионате. В трёх баллах от зоны вылета. Даже громкий трансфер-Бонуччи готов отказаться от возвращения в Германию после отпуска.

Кейн – новое лицо Бундеслиги

Отдельно – о персоналиях. И самая яркая персона в Бундеслиге – Харри Кейн. 100 миллионов за возрастного форварда без опыта игры за рубежом, ещё и с истекающим контрактом – сомнительная авантюра. И к менеджменту «Баварии» по-прежнему есть вопросы – деньги можно было вложить на куда более проблемную позицию центрбека.