Ужасны против середняков. 0:4 к 80-й минуте – «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону»

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вчера, 13:08

Но всё лучше, чем в ноябре.

Минувший игровой день – провальный сразу для двух лондонских грандов. «Арсенал» получил неприятные 0:2 от «Вест Хэма» – продлил неприятную серию с командой Мойеса и упустил лидерство в АПЛ . А «Тоттенхэм» уступил 2:4 «Брайтону», хотя мог опозориться ещё сильнее.

Сон – вингер, Кулусевски – «десятка»

Ограничения для Постекоглу всё те же, он не может выставить оптимальный состав, пока лидеры восстанавливаются после травм. После неудачного матча с «Вест Хэмом» австралийский менеджер вернул Сона Хын-Мина на более привычную позицию вингера – до этого он раскрылся на острие, но в последнее время стал приносить там меньше пользы. В итоге против «Брайтона» Сон вышел на левом фланге атаки, форварда сыграл Ришарлисон.

На позицию «десятки» был выбор между Деяном Кулусевски и Джовани Ло Чельсо. Швед – профильный вингер, но в отсутствие Мэддисона у Анге не было других топ-исполнителей на его позицию, и Деян стал играть в центре. Аргентинец провёл хорошую игру против «молотобойцев», пусть «шпоры» в итоге и проиграли. Но этого оказалось недостаточно, чтобы вытеснить конкурента.

В опорной зоне у Анге также были проблемы с выбором связки – Биссума получил красную, но Сарру был нужен напарник. Против «Эвертона» сыграл Оливер Скипп – но теперь 23-летний хавбек тоже в лазарете. Выбор пал на Хейбьерга.

К 80-й минуте горели 0:4

В целом игра напоминала встречу с «Вест Хэмом». Тогда подопечные Анге Постекоглу тоже задали феноменальную интенсивность в дебюте, но были наказаны за ошибки. У этого поединка мотив такой же, но с важной поправкой.

С «молотобойцами» «Тоттенхэм» был инициативнее на мяче все 90 минут и их преимущество было намного отчётливее. Но тут дело в сопернике. Подопечные Дэвида Мойеса изначально отказались от владения в пользу более эффективных контратак и насыщенной обороны (так, к слову, обыграли и «Арсенал»). «Чайки» играют совсем по-другому. Де Дзерби – более стильный тренер, который требует от подопечных инициативности. Да и навязать борьбу таким «шпорам» «Брайтон» способен.

Поэтому тотального преимущества гостей на мяче хватило на первые 10 минут. Притом за этот же отрезок «Брайтон» нанёс 3 удара, а у лондонцев был только 1. Первый мяч забили довольно быстро – уже на 11-й минуте «чайки» вышли вперёд. Поэтому атакующий потенциал «Тоттенхэма» быстро сбился, и дальше команды играли на встречных курсах. Владение – за бандой Постекоглу, удары – от команды Де Дзерби.

Ещё сильнее по «шпорам» ударил второй гол – с пенальти после того, как Кулусевски нагло оттащил соперника от мяча за футболку. Во втором тайме – ещё два гола хозяев, запахло разгромом. Лишь в последние 10 минут «Тоттенхэму» удалось забить дважды. Отличились вышедший на замену Велиз и Дэвис.

В ноябре было даже хуже

В любом случае для «Тоттенхэма» настолько очевидно проигрывать «Брайтону» – позор. В команде попросту нет никакой стабильности – любая внештатная ситуация рушит весь план на игру. Хотя даже при провальных 2:4 дела не так плохи, как немногим раньше.

«Шпоры» хотя бы начали побеждать – до этого обыграли «Эвертон» (2:1), разобрались с «Ноттингемом» (0:2) и «Ньюкаслом» (4:1). До этого коллектив на протяжении пяти туров кряду не мог одержать победу и лишь раз сыграл вничью. Были на этом отрезке сложные соперники и неплохие по содержанию матчи – 3:3 с «Ман Сити», грамотная оборона в дерби с «Челси» (пусть счёт и 1:4) при численном меньшинстве. За поражение от «Астон Виллы» тоже не так обидно – «львы» набрали серьёзный ход и ворвались в топ-3. Но поражения от «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона» объяснить нельзя – чтобы держаться в пятёрке, уж эти встречи надо выигрывать.

Как раз тот отрезок и привёл к падению в турнирной таблице. Лондонцы заслуженно выпали из гонки за чемпионство (всё-таки рано в неё вступать). Окопались на окраине топ-5.

Отрыв сокращается

К 15-му туру «Манчестер Юнайтед» вплотную приблизился к лондонцам (по 27 очков), в одном балле от них расположился «Ньюкасл», на 2 пункта отставал «Брайтон», на 3 – «Вест Хэм». Плотность феноменальная. Но всё это – кризисные клубы, которые часто допускают осечки. И та трёхматчевая победная серия позволила «Тоттенхэму» увеличить преимущество перед конкурентами до шести баллов. И даже запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.

Только к возвращению выше команда Постекоглу пока не готова. Одного поражения хватило, чтобы вернуться на 5-ю строчку и вспомнить о тяжёлой борьбе за еврокубки. Из плюсов – в «Боксинг дэй» у всех частота ошибок увеличивается, «Ньюкасл» уже выбыл из гонки. Из минусов – оставшиеся конкуренты очков не потеряли. Про «молотобойцев» сказали, МЮ совершил сенсацию с «Астон Виллой» и теперь в 5 баллах от «шпор». За счёт победы в очном матче подтянулся и «Брайтон» – отстаёт теперь только на 6 очков.

Плюс никто не гарантирует, что лондонцы пройдут оставшийся участок «Боксинг дэй» без ошибок. Буквально через пару дней – игра с окрепшим «Борнмутом», а после паузы – важнейший выезд к «Юнайтед». В промежутке – матч Кубка Англии. Манкунианцы показали, что на такие вызовы они настраиваются эталонно, а вот «Тоттенхэму» крепости психологии может не хватить. Это и игра с «Брайтоном» показала.