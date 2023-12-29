Ужасны против середняков. 0:4 к 80-й минуте – «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону»

Но всё лучше, чем в ноябре.
Минувший игровой день – провальный сразу для двух лондонских грандов. «Арсенал» получил неприятные 0:2 от «Вест Хэма» – продлил неприятную серию с командой Мойеса и упустил лидерство в АПЛ. А «Тоттенхэм» уступил 2:4 «Брайтону», хотя мог опозориться ещё сильнее.
Сон – вингер, Кулусевски – «десятка»
Ограничения для Постекоглу всё те же, он не может выставить оптимальный состав, пока лидеры восстанавливаются после травм. После неудачного матча с «Вест Хэмом» австралийский менеджер вернул Сона Хын-Мина на более привычную позицию вингера – до этого он раскрылся на острие, но в последнее время стал приносить там меньше пользы. В итоге против «Брайтона» Сон вышел на левом фланге атаки, форварда сыграл Ришарлисон.
На позицию «десятки» был выбор между Деяном Кулусевски и Джовани Ло Чельсо. Швед – профильный вингер, но в отсутствие Мэддисона у Анге не было других топ-исполнителей на его позицию, и Деян стал играть в центре. Аргентинец провёл хорошую игру против «молотобойцев», пусть «шпоры» в итоге и проиграли. Но этого оказалось недостаточно, чтобы вытеснить конкурента.
В опорной зоне у Анге также были проблемы с выбором связки – Биссума получил красную, но Сарру был нужен напарник. Против «Эвертона» сыграл Оливер Скипп – но теперь 23-летний хавбек тоже в лазарете. Выбор пал на Хейбьерга.
К 80-й минуте горели 0:4
В целом игра напоминала встречу с «Вест Хэмом». Тогда подопечные Анге Постекоглу тоже задали феноменальную интенсивность в дебюте, но были наказаны за ошибки. У этого поединка мотив такой же, но с важной поправкой.
С «молотобойцами» «Тоттенхэм» был инициативнее на мяче все 90 минут и их преимущество было намного отчётливее. Но тут дело в сопернике. Подопечные Дэвида Мойеса изначально отказались от владения в пользу более эффективных контратак и насыщенной обороны (так, к слову, обыграли и «Арсенал»). «Чайки» играют совсем по-другому. Де Дзерби – более стильный тренер, который требует от подопечных инициативности. Да и навязать борьбу таким «шпорам» «Брайтон» способен.
Поэтому тотального преимущества гостей на мяче хватило на первые 10 минут. Притом за этот же отрезок «Брайтон» нанёс 3 удара, а у лондонцев был только 1. Первый мяч забили довольно быстро – уже на 11-й минуте «чайки» вышли вперёд. Поэтому атакующий потенциал «Тоттенхэма» быстро сбился, и дальше команды играли на встречных курсах. Владение – за бандой Постекоглу, удары – от команды Де Дзерби.
Ещё сильнее по «шпорам» ударил второй гол – с пенальти после того, как Кулусевски нагло оттащил соперника от мяча за футболку. Во втором тайме – ещё два гола хозяев, запахло разгромом. Лишь в последние 10 минут «Тоттенхэму» удалось забить дважды. Отличились вышедший на замену Велиз и Дэвис.
В ноябре было даже хуже
В любом случае для «Тоттенхэма» настолько очевидно проигрывать «Брайтону» – позор. В команде попросту нет никакой стабильности – любая внештатная ситуация рушит весь план на игру. Хотя даже при провальных 2:4 дела не так плохи, как немногим раньше.
«Шпоры» хотя бы начали побеждать – до этого обыграли «Эвертон» (2:1), разобрались с «Ноттингемом» (0:2) и «Ньюкаслом» (4:1). До этого коллектив на протяжении пяти туров кряду не мог одержать победу и лишь раз сыграл вничью. Были на этом отрезке сложные соперники и неплохие по содержанию матчи – 3:3 с «Ман Сити», грамотная оборона в дерби с «Челси» (пусть счёт и 1:4) при численном меньшинстве. За поражение от «Астон Виллы» тоже не так обидно – «львы» набрали серьёзный ход и ворвались в топ-3. Но поражения от «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона» объяснить нельзя – чтобы держаться в пятёрке, уж эти встречи надо выигрывать.
Как раз тот отрезок и привёл к падению в турнирной таблице. Лондонцы заслуженно выпали из гонки за чемпионство (всё-таки рано в неё вступать). Окопались на окраине топ-5.
Отрыв сокращается
К 15-му туру «Манчестер Юнайтед» вплотную приблизился к лондонцам (по 27 очков), в одном балле от них расположился «Ньюкасл», на 2 пункта отставал «Брайтон», на 3 – «Вест Хэм». Плотность феноменальная. Но всё это – кризисные клубы, которые часто допускают осечки. И та трёхматчевая победная серия позволила «Тоттенхэму» увеличить преимущество перед конкурентами до шести баллов. И даже запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.
Только к возвращению выше команда Постекоглу пока не готова. Одного поражения хватило, чтобы вернуться на 5-ю строчку и вспомнить о тяжёлой борьбе за еврокубки. Из плюсов – в «Боксинг дэй» у всех частота ошибок увеличивается, «Ньюкасл» уже выбыл из гонки. Из минусов – оставшиеся конкуренты очков не потеряли. Про «молотобойцев» сказали, МЮ совершил сенсацию с «Астон Виллой» и теперь в 5 баллах от «шпор». За счёт победы в очном матче подтянулся и «Брайтон» – отстаёт теперь только на 6 очков.
Плюс никто не гарантирует, что лондонцы пройдут оставшийся участок «Боксинг дэй» без ошибок. Буквально через пару дней – игра с окрепшим «Борнмутом», а после паузы – важнейший выезд к «Юнайтед». В промежутке – матч Кубка Англии. Манкунианцы показали, что на такие вызовы они настраиваются эталонно, а вот «Тоттенхэму» крепости психологии может не хватить. Это и игра с «Брайтоном» показала.
Сколько вообще этих эшелонов?
Кто как хочет, точнее кому выгоднее так и называет, я много этих топов наслышался, то топ-2, то топ-3, топ-5, топ-7, топ-10 и т.д., а может все команды из АПЛ топы?
Топ команда эта команда, которая на протяжении долгого времени борется за победы, а за что борется «Тоттенхэм»?
Они даже в еврокубки не всегда попадают, а каждый год от чемпионства их отделяет более двух десятков очков, а в сезоне 19/20 так вообще 40 очков.
Разве это топ команда?
А ну да топ какого то там эшелона, ну или там ещё чего то.
Хочу добавить, про Кейна. Это не Кейн был проклят, это «Тоттенхэм» такая команда, что с ней никогда ничего не выиграешь.
А Кейн свои трофеи возьмёт.
Сколько вообще этих эшелонов?
Кто как хочет, точнее кому выгоднее так и называет, я много этих топов наслышался, то топ-2, то топ-3, топ-5, топ-7, топ-10 и т.д., а может все команды из АПЛ топы?
Топ команда эта команда, которая на протяжении долгого времени борется за победы, а за что борется «Тоттенхэм»?
Они даже в еврокубки не всегда попадают, а каждый год от чемпионства их отделяет более двух десятков очков, а в сезоне 19/20 так вообще 40 очков.
Разве это топ команда?
А ну да топ какого то там эшелона, ну или там ещё чего то.
Хочу добавить, про Кейна. Это не Кейн был проклят, это «Тоттенхэм» такая команда, что с ней никогда ничего не выиграешь.
А Кейн свои трофеи возьмёт.
Моуриньо пришел в ттх, потому что на тот момент они только были финалистами ЛЧ и у них был вполне конкуретноспособный состав, клуб же не на 5 месте финишировал в чемпионате а в зоне ЛЧ, плюс Особенный уже никому из грандов был не нужен, неудивительно что следующим клубам его стала Рома.
Конте скорей всего решил превзойти португальца, пришел в Челси выиграл АПЛ, пришел в Интер выиграл титул и все это после Жозе, думал придя в Ттх он окажется особенней "особенного" но не получилось.
Плюс Леви понял, чтобы показывать тот уровень который показывает ттх, не нужен тебе тренер с большим именем, достаточно тренера уровня Почеттино или сегодня Постекоглу..... и результаты будут те же что при Конте или Моуриньо......при этом австралиеец даже продержался на первом месте дольше чем два этих гениальных коуча.......
PS хотя в 90-х в Тоттенхэм приходил достаточно опытный и сильный специалист и выиграл с ними трофей - кубок лиги....Джордж Грэм, который до Венгера собрал приличный Арсенал даже выиграл еврокубок а потом заложил фундамент в Лидсе для ОЛири.............
Скажем Почеттино собрал приличную команду, но не смог даже кубка лиги или кубка англиии взять, а скажем Хуандо Рамос, который недавно попал в список худших тренеров 21 века в АПЛ выиграл с Тоттенхэмом трофей........ второй кубок лиги 2008 году, а через сезон скажем Реднапп, выйдя в еще один финал через год его не взял, хотя Харри провел блестящую работу с клубом и первый до Почета вывел ттх в ЛЧ и даже дошел сними до 1/4 финала.........я говорю чтобы показывать подобные результаты с ттх не нужно быть особенным.
Моуриньо пришел в ттх, потому что на тот момент они только были финалистами ЛЧ и у них был вполне конкуретноспособный состав, клуб же не на 5 месте финишировал в чемпионате а в зоне ЛЧ, плюс Особенный уже никому из грандов был не нужен, неудивительно что следующим клубам его стала Рома.
Конте скорей всего решил превзойти португальца, пришел в Челси выиграл АПЛ, пришел в Интер выиграл титул и все это после Жозе, думал придя в Ттх он окажется особенней "особенного" но не получилось.
Плюс Леви понял, чтобы показывать тот уровень который показывает ттх, не нужен тебе тренер с большим именем, достаточно тренера уровня Почеттино или сегодня Постекоглу..... и результаты будут те же что при Конте или Моуриньо......при этом австралиеец даже продержался на первом месте дольше чем два этих гениальных коуча.......
PS хотя в 90-х в Тоттенхэм приходил достаточно опытный и сильный специалист и выиграл с ними трофей - кубок лиги....Джордж Грэм, который до Венгера собрал приличный Арсенал даже выиграл еврокубок а потом заложил фундамент в Лидсе для ОЛири.............
Скажем Почеттино собрал приличную команду, но не смог даже кубка лиги или кубка англиии взять, а скажем Хуандо Рамос, который недавно попал в список худших тренеров 21 века в АПЛ выиграл с Тоттенхэмом трофей........ второй кубок лиги 2008 году, а через сезон скажем Реднапп, выйдя в еще один финал через год его не взял, хотя Харри провел блестящую работу с клубом и первый до Почета вывел ттх в ЛЧ и даже дошел сними до 1/4 финала.........я говорю чтобы показывать подобные результаты с ттх не нужно быть особенным.
Я думаю смена тренера связана из-за отсутствия трофеев в Тоттенхэме. Их бы устроил Почеттино и они не брали бы Жозе, Конте. Но в тот же момент шпоры быстро разочаровалась в тренерах, так как выжать из минимума максимум у них не получилось, а Жозе и Конте когда достигли максимума с Тоттенхэма поняли, что не смогут выиграть трофеев.
Такое происходит и в МЮ, когда тренер не может ничего сделать с командой, а игроки на второй сезон разочаровываются в тренере, так как методы тренера заходят в тупик. И морально силы игроков угасают с подобными тренерами. Такие команды поднять морально могут трофеи при чем в ближайшее время и такого тренера они пытаются найти.
Мы уже видели как Челси скупил многих хороших игроков, но результата нет. Тоттенхэму это не поможет.
Я думаю смена тренера связана из-за отсутствия трофеев в Тоттенхэме. Их бы устроил Почеттино и они не брали бы Жозе, Конте. Но в тот же момент шпоры быстро разочаровалась в тренерах, так как выжать из минимума максимум у них не получилось, а Жозе и Конте когда достигли максимума с Тоттенхэма поняли, что не смогут выиграть трофеев.
Такое происходит и в МЮ, когда тренер не может ничего сделать с командой, а игроки на второй сезон разочаровываются в тренере, так как методы тренера заходят в тупик. И морально силы игроков угасают с подобными тренерами. Такие команды поднять морально могут трофеи при чем в ближайшее время и такого тренера они пытаются найти.
Мы уже видели как Челси скупил многих хороших игроков, но результата нет. Тоттенхэму это не поможет.
Мне кажется, шпоры держатся за счёт самоотдачи игроков, если Сон поймает кураж шпоры могут победить. А вот командной, цельной игры у Тоттенхэма не ощущается. Также будет с МЮ, когда Рэшфорд сдуется, а остальные деградируют.
Мне кажется, шпоры держатся за счёт самоотдачи игроков, если Сон поймает кураж шпоры могут победить. А вот командной, цельной игры у Тоттенхэма не ощущается. Также будет с МЮ, когда Рэшфорд сдуется, а остальные деградируют.
Осталось теперь выяснить к кому отнести «Тоттенхэм».
Топ команда?
Ну тут наверное надо просто посмеяться, ведь лондонцы порой даже в еврокубки не попадают, как в прошлом сезоне.
Я заметил, что к «Тоттенхэму» многие специалисты относятся как к фаворитам, но это команда где-то ближе к середнякам, нежели к топам.
Осталось теперь выяснить к кому отнести «Тоттенхэм».
Топ команда?
Ну тут наверное надо просто посмеяться, ведь лондонцы порой даже в еврокубки не попадают, как в прошлом сезоне.
Я заметил, что к «Тоттенхэму» многие специалисты относятся как к фаворитам, но это команда где-то ближе к середнякам, нежели к топам.