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Ужасны против середняков. 0:4 к 80-й минуте – «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону»

вчера, 13:08
Брайтон - Тоттенхэм

Но всё лучше, чем в ноябре.

Минувший игровой день – провальный сразу для двух лондонских грандов. «Арсенал» получил неприятные 0:2 от «Вест Хэма» – продлил неприятную серию с командой Мойеса и упустил лидерство в АПЛ. А «Тоттенхэм» уступил 2:4 «Брайтону», хотя мог опозориться ещё сильнее.

Сон – вингер, Кулусевски – «десятка»

Ограничения для Постекоглу всё те же, он не может выставить оптимальный состав, пока лидеры восстанавливаются после травм. После неудачного матча с «Вест Хэмом» австралийский менеджер вернул Сона Хын-Мина на более привычную позицию вингера – до этого он раскрылся на острие, но в последнее время стал приносить там меньше пользы. В итоге против «Брайтона» Сон вышел на левом фланге атаки, форварда сыграл Ришарлисон.

На позицию «десятки» был выбор между Деяном Кулусевски и Джовани Ло Чельсо. Швед – профильный вингер, но в отсутствие Мэддисона у Анге не было других топ-исполнителей на его позицию, и Деян стал играть в центре. Аргентинец провёл хорошую игру против «молотобойцев», пусть «шпоры» в итоге и проиграли. Но этого оказалось недостаточно, чтобы вытеснить конкурента.

В опорной зоне у Анге также были проблемы с выбором связки – Биссума получил красную, но Сарру был нужен напарник. Против «Эвертона» сыграл Оливер Скипп – но теперь 23-летний хавбек тоже в лазарете. Выбор пал на Хейбьерга.

К 80-й минуте горели 0:4

В целом игра напоминала встречу с «Вест Хэмом». Тогда подопечные Анге Постекоглу тоже задали феноменальную интенсивность в дебюте, но были наказаны за ошибки. У этого поединка мотив такой же, но с важной поправкой.

С «молотобойцами» «Тоттенхэм» был инициативнее на мяче все 90 минут и их преимущество было намного отчётливее. Но тут дело в сопернике. Подопечные Дэвида Мойеса изначально отказались от владения в пользу более эффективных контратак и насыщенной обороны (так, к слову, обыграли и «Арсенал»). «Чайки» играют совсем по-другому. Де Дзерби – более стильный тренер, который требует от подопечных инициативности. Да и навязать борьбу таким «шпорам» «Брайтон» способен.

Поэтому тотального преимущества гостей на мяче хватило на первые 10 минут. Притом за этот же отрезок «Брайтон» нанёс 3 удара, а у лондонцев был только 1. Первый мяч забили довольно быстро – уже на 11-й минуте «чайки» вышли вперёд. Поэтому атакующий потенциал «Тоттенхэма» быстро сбился, и дальше команды играли на встречных курсах. Владение – за бандой Постекоглу, удары – от команды Де Дзерби.

Ещё сильнее по «шпорам» ударил второй гол – с пенальти после того, как Кулусевски нагло оттащил соперника от мяча за футболку. Во втором тайме – ещё два гола хозяев, запахло разгромом. Лишь в последние 10 минут «Тоттенхэму» удалось забить дважды. Отличились вышедший на замену Велиз и Дэвис.

В ноябре было даже хуже

В любом случае для «Тоттенхэма» настолько очевидно проигрывать «Брайтону» – позор. В команде попросту нет никакой стабильности – любая внештатная ситуация рушит весь план на игру. Хотя даже при провальных 2:4 дела не так плохи, как немногим раньше.

«Шпоры» хотя бы начали побеждать – до этого обыграли «Эвертон» (2:1), разобрались с «Ноттингемом» (0:2) и «Ньюкаслом» (4:1). До этого коллектив на протяжении пяти туров кряду не мог одержать победу и лишь раз сыграл вничью. Были на этом отрезке сложные соперники и неплохие по содержанию матчи – 3:3 с «Ман Сити», грамотная оборона в дерби с «Челси» (пусть счёт и 1:4) при численном меньшинстве. За поражение от «Астон Виллы» тоже не так обидно – «львы» набрали серьёзный ход и ворвались в топ-3. Но поражения от «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона» объяснить нельзя – чтобы держаться в пятёрке, уж эти встречи надо выигрывать.

Как раз тот отрезок и привёл к падению в турнирной таблице. Лондонцы заслуженно выпали из гонки за чемпионство (всё-таки рано в неё вступать). Окопались на окраине топ-5.

Отрыв сокращается

К 15-му туру «Манчестер Юнайтед» вплотную приблизился к лондонцам (по 27 очков), в одном балле от них расположился «Ньюкасл», на 2 пункта отставал «Брайтон», на 3 – «Вест Хэм». Плотность феноменальная. Но всё это – кризисные клубы, которые часто допускают осечки. И та трёхматчевая победная серия позволила «Тоттенхэму» увеличить преимущество перед конкурентами до шести баллов. И даже запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.

Только к возвращению выше команда Постекоглу пока не готова. Одного поражения хватило, чтобы вернуться на 5-ю строчку и вспомнить о тяжёлой борьбе за еврокубки. Из плюсов – в «Боксинг дэй» у всех частота ошибок увеличивается, «Ньюкасл» уже выбыл из гонки. Из минусов – оставшиеся конкуренты очков не потеряли. Про «молотобойцев» сказали, МЮ совершил сенсацию с «Астон Виллой» и теперь в 5 баллах от «шпор». За счёт победы в очном матче подтянулся и «Брайтон» – отстаёт теперь только на 6 очков.

Плюс никто не гарантирует, что лондонцы пройдут оставшийся участок «Боксинг дэй» без ошибок. Буквально через пару дней – игра с окрепшим «Борнмутом», а после паузы – важнейший выезд к «Юнайтед». В промежутке – матч Кубка Англии. Манкунианцы показали, что на такие вызовы они настраиваются эталонно, а вот «Тоттенхэму» крепости психологии может не хватить. Это и игра с «Брайтоном» показала.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 05:21
А сейчас топом какого эшелона считается «Тоттенхэм»?
Сколько вообще этих эшелонов?
Кто как хочет, точнее кому выгоднее так и называет, я много этих топов наслышался, то топ-2, то топ-3, топ-5, топ-7, топ-10 и т.д., а может все команды из АПЛ топы?
Топ команда эта команда, которая на протяжении долгого времени борется за победы, а за что борется «Тоттенхэм»?
Они даже в еврокубки не всегда попадают, а каждый год от чемпионства их отделяет более двух десятков очков, а в сезоне 19/20 так вообще 40 очков.
Разве это топ команда?
А ну да топ какого то там эшелона, ну или там ещё чего то.

Хочу добавить, про Кейна. Это не Кейн был проклят, это «Тоттенхэм» такая команда, что с ней никогда ничего не выиграешь.
А Кейн свои трофеи возьмёт.
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:04
Моуриньо и Конте примерно одинаковые тренеры, когда они приходили в Тоттенхэм они знали куда идут что этот клуб раз в 20 лет что-то да выиграет и на трансферы не разбрасываются. Оба пришли чтобы заработать на неустойке, психануть как они это умеют, обвинить всех, а не себя, что они работу не сделали и свалить.

Моуриньо пришел в ттх, потому что на тот момент они только были финалистами ЛЧ и у них был вполне конкуретноспособный состав, клуб же не на 5 месте финишировал в чемпионате а в зоне ЛЧ, плюс Особенный уже никому из грандов был не нужен, неудивительно что следующим клубам его стала Рома.

Конте скорей всего решил превзойти португальца, пришел в Челси выиграл АПЛ, пришел в Интер выиграл титул и все это после Жозе, думал придя в Ттх он окажется особенней "особенного" но не получилось.

Плюс Леви понял, чтобы показывать тот уровень который показывает ттх, не нужен тебе тренер с большим именем, достаточно тренера уровня Почеттино или сегодня Постекоглу..... и результаты будут те же что при Конте или Моуриньо......при этом австралиеец даже продержался на первом месте дольше чем два этих гениальных коуча.......



PS хотя в 90-х в Тоттенхэм приходил достаточно опытный и сильный специалист и выиграл с ними трофей - кубок лиги....Джордж Грэм, который до Венгера собрал приличный Арсенал даже выиграл еврокубок а потом заложил фундамент в Лидсе для ОЛири.............
Скажем Почеттино собрал приличную команду, но не смог даже кубка лиги или кубка англиии взять, а скажем Хуандо Рамос, который недавно попал в список худших тренеров 21 века в АПЛ выиграл с Тоттенхэмом трофей........ второй кубок лиги 2008 году, а через сезон скажем Реднапп, выйдя в еще один финал через год его не взял, хотя Харри провел блестящую работу с клубом и первый до Почета вывел ттх в ЛЧ и даже дошел сними до 1/4 финала.........я говорю чтобы показывать подобные результаты с ттх не нужно быть особенным.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:13, ред.
У Тоттенхэма есть хорошие игроки, но такие игроки как Сон могут уйти в другой клуб как Кейн. Причина в трофеях.
Я думаю смена тренера связана из-за отсутствия трофеев в Тоттенхэме. Их бы устроил Почеттино и они не брали бы Жозе, Конте. Но в тот же момент шпоры быстро разочаровалась в тренерах, так как выжать из минимума максимум у них не получилось, а Жозе и Конте когда достигли максимума с Тоттенхэма поняли, что не смогут выиграть трофеев.
Такое происходит и в МЮ, когда тренер не может ничего сделать с командой, а игроки на второй сезон разочаровываются в тренере, так как методы тренера заходят в тупик. И морально силы игроков угасают с подобными тренерами. Такие команды поднять морально могут трофеи при чем в ближайшее время и такого тренера они пытаются найти.
Мы уже видели как Челси скупил многих хороших игроков, но результата нет. Тоттенхэму это не поможет.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 17:12
Как убедить тех кто уже в составе остаться и заинтересовать новых очень высококлассных футболистов?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:11
Долгое время Тоттенхэм Хотспур является топом английской Премьер-лиги второго эшелона, на мой взгляд.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:59, ред.
Когда Сон закончит карьеру или перейдёт в другой клуб, то Тоттенхэм станет обычной командой. Только вот Сон может ничего не выиграть на топ уровне, в этом вся и разница.
Мне кажется, шпоры держатся за счёт самоотдачи игроков, если Сон поймает кураж шпоры могут победить. А вот командной, цельной игры у Тоттенхэма не ощущается. Также будет с МЮ, когда Рэшфорд сдуется, а остальные деградируют.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:37
Ужасны против середняков.
Осталось теперь выяснить к кому отнести «Тоттенхэм».
Топ команда?
Ну тут наверное надо просто посмеяться, ведь лондонцы порой даже в еврокубки не попадают, как в прошлом сезоне.
Я заметил, что к «Тоттенхэму» многие специалисты относятся как к фаворитам, но это команда где-то ближе к середнякам, нежели к топам.
Гость
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