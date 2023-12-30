«Интер» разучился забивать без Мартинеса. Ничья с «Дженоа» – шанс для «Ювентуса»

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вчера, 10:12

Тяжёлый получился выезд.

У «Интера» первая за долгое время осечка в чемпионской гонке Серии А. «Нерадзурри» открыли «Юве» возможность сократить отставание – а всё из-за ничьей с самоотверженным «Дженоа».

Генуэзцы навязали борьбу на мяче

Сразу стоит сделать оговорку: «Дженоа» недавно вернулся из Серии Б, и для того, чтобы остаться в элитном дивизионе, жертвует изящностью футбола в пользу результата. Для них главное, что стратегия эффективна – до этого они уже обыгрывали «Лацио» и «Рому», играли вничью с «Наполи», совсем недавно отобрали очки у «Ювентуса». И то же самое провернули с «Интером».

Но в недавней игре есть отличие – против других соперников «Дженоа» отказывался от владения, выстраивал массивную оборону и ждал шанса в контратаках. С «Интером» команда Альберто Джилардино на правах хозяев сама перехватила инициативу в первом тайме.

В первые 30 минут дело ограничивалось владением – ударов по воротам гостей она не нанесла. Но после натиск «нерадзурри» начал спадать – и генуэзцы пошли в наступление. Даже удивительно, что миланцы забили первыми – но «красно-синие» сравняли до перерыва. Оправдывая свой ценник, Раду Дрэгушин уверенно сыграл на втором этаже и забил с углового. Кстати, после встречи Индзаги как раз отмечал хорошую игру хозяев на стандартах:

Мы знали, каким будет матч. «Дженоа» в отличной форме как физически, так и ментально, поэтому игра получилась упорной. В первом тайме мы играли хорошо, повели в счете, и единственное, в чем я могу упрекнуть ребят – нужно было лучше обороняться во время углового прямо перед перерывом, тем более прекрасно зная о том, насколько «Дженоа» хорош на стандартах.

На перерыв после первого тайма команды ушли при относительном равенстве – 1:1 на табло, 6 ударов от хозяев при 10 от «Интера». Перевес по владению по-прежнему был за «Дженоа».

«Интеру» не хватает Мартинеса

Всё-таки Лаутаро – главный бомбардир команды и всей лиги. Топ-исполнителем он считался и ранее, но теперь получил отличного напарника в лице Маркуса Тюрама – и их связка на острие стала для Индзаги просто незаменимой. После игры с «Лацио» стало известно, что аргентинец получил травму и не сыграет до января.

У «нерадзурри» есть возможность кем-то заменить основного форварда – но это серьёзный удар по действиям в завершении. Альтернативой Лаутаро стал Марко Арнаутович. Правда, австриец оставил все свои навыки страйкера в «Болонье» – и в 11 матчах Серии А за «Интер» не отличился ни разу.

Отсутствие форварда-завершителя остро ощущалось и в Генуе. Тюрам отличный плеймейкер – регулярно опускался в подыгрыш, помогал в проблемных зонах. Но с таким функционалом, чтобы параллельно насыщать чужую штрафную, нужно разорваться. Марко хватило на 1 мяч – да и то в пустые ворота с добивания. В остальном показательно, что при 12 ударах по воротам (6 в створ) и xG в 1.74 «нерадзурри» забили только раз.

Развитие интриги зависит от «Ромы»

Игра получилась упорной – и Индзаги её итогом недоволен:

Мы хотели победить и недовольны ничьей, но мы должны продолжать [бороться за чемпионство] и помнить о том, что каждая игра таит опасность. Судьбу матчей порой решает случай – мы впервые в этом сезоне пропустили после стандарта.

Для чемпионской гонки осечка «Интера» – важный этап. До этого «Юве» никак не мог подступиться, поскольку миланцы просто не теряли очки. Сама «старая синьора» допускала единичные ничьи, чем портила себе карму. Поэтому к 18-му туру отставание составляло 4 очка.

Теперь появился шанс сократить его до двух баллов – играют туринцы сегодня поздним вечером. Против «Ромы», что тоже таит опасность. Римляне в последние годы – вообще не претендент на чемпионство или хотя бы на зону ЛЧ . Но иногда Жозе Моуриньо вспоминает лучшие годы и выдаёт отличные игры. Так, «Рома» недавно встречалась с «Наполи» и добыла сенсационную победу. Теперь от настроения команды и самого Моуриньо зависит чемпионская интрига – они могут с боем уступить «бьянконери». Тогда те вплотную приблизятся к «Интеру». А могут замахнуться на новогоднее чудо – тогда, несмотря на осечку с «Дженоа», «нерадзурри» даже увеличат отрыв.

Ближайшие проверки Индзаги – в конце января и начале февраля

Не сказать, что у «Интера» эпидемия травм – это больше применимо к «Ньюкаслу» или МЮ . Но отсутствие Мартинеса сказывается уже сейчас. Возвращения главного бомбардира ожидают в начале января. Тем лучше для коллектива – наиболее важные встречи ожидают в конце месяца.

С «Вероной» и «Монцей» претендент на чемпионство должен разбираться на классе. Но дальше – столкновение с воспрявшей «Фиорентиной». Подопечные Винченцо Итальяно адаптировались к игре на 2 фронта и сейчас даже идут в зоне Лиги чемпионов. Опасность вполне ощутимая. Затем самый принципиальный матч против прямого конкурента – «Ювентуса». Аллегри подойдёт к поединку предельно сконцентрированным – в первом круге туринцы уже отнимали у «Интера» очки, а теперь требуется победа. И сразу следом всё та же «Рома». От них вообще сложно чего-то ждать из-за непредсказуемости. Всё, как с «Юве» – шансы 50 на 50, что Моуриньо решит дать мастер-класс.

Вообще, «Интер» на старте сезона называли самой зрелой командой Серии А, и они подтверждали этот статус. И ничья с «Дженоа» – проверка этого статуса. Вопрос в том, не посыплются ли лидеры чемпионата.