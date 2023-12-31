Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

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вчера, 15:34

Пожелания от главных героев 2023 года.

Пусть в новом году у вас будет такая крутая поддержка, как у «Милана» на «Сан-Сиро». «Россонери» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, полагаясь на «двенадцатого игрока».

Чтобы в вашей семье улыбались не только фанаты «Манчестер Сити». Карлота – дочь Бернарду Силвы, явно болельщица МЮ , судя по выражению лица.

Желаем найти людей, с которыми будете громко смеяться, как Роналду после встречи с бывшим бойцом ММА Макгрегором.

Удачи вам в учёбе в школах и университетах. У Анчелотти не только новый контракт с «Реалом», но и степень почетного магистра Пармского университета.

Оставайтесь смелыми, как Холанд у чужих ворот – рекордсмен АПЛ по голам за один сезон, покоривший эту вершину с первой попытки.

Находите людей, которые потратят на вас столько времени, как аргентинские фермеры на это изображение Месси на кукурузных полях. Попкорн пригодился, когда Лионель получил восьмой «Золотой мяч» — не все с таким решением согласились, позабыв ЧМ в Катаре.

Становитесь наследниками великих – Кварацхелия принёс «Наполи» первый титул после эры Марадоны. Хвича, конечно, не лучший игрок своей эпохи, как Диего, но сделал неаполитанцев счастливее.

Показывайте язык фаворитам, как тренер «Жироны» Муньос - сенсации испанского сезона. Даже если не станут первыми, могут сыграть в еврокубках, и это тоже огромный успех.

Осваивайте новое, как Оливье Жиру, сыгравший в воротах «Милана». Пусть он не такой крутой болид, как Карим Бензема, но ездить футбольными треками умеет.

Подкалывайте близких, как Бекхэм. Его жена Виктория врала, что родилась в бедной семье, а Дэвид напомнил ей, что в школу её возили на «Роллс-Ройсе», поскольку папа был богатым человеком.

Делайте правильный выбор быстрее, чем Мбаппе. Килиан в середине года выбрал объятия с огромной зарплатой в ПСЖ , хотя на заднем плане его терпеливо ждёт «Реал».

Не теряйте мотивации в работе, как Роналду – лучший снайпер года. Криштиану забивает много в дворовой по уровню обороны лиге без должной опеки, зато наслаждается жизнью в теплых краях – заслужил.

Вкусных завтраков, обедов и ужинов в новом году, как у Унаи Эмери, обновившего «Астон Виллу». В Бирмингеме нет паэльи, тапас и тортильи, как в Андалусии, но точно есть парочка неплохих ресторанов.

Пусть ваши родители вами гордятся, как папа Ричард Беллингем гордится Джудом. Старший сын не стал игроком сборной Ирландии, хотя мог, зато оказался звездой «Реала» — лучшим новичком года.

Встречайте колоритных людей – Гвардиола пересекся с легендарным Нилом Уорноком. А ещё Хосеп ни разу не проиграл с «Манчестер Сити» на домашнем стадионе за целый год. Испанский «физрук» не так уж плох.

Желаем вам такого гостеприимства, как было у Кейна в мюнхенском отеле, где Харри жил несколько месяцев. Но дешевле, поскольку «Бавария» заплатила за номер англичанина 1.2 млн евро, ведь жил в люксе за 10 000 евро за сутки.

Рывка вам в жизни! Осимхен рос рядом со свалкой, где искал себе бутсы, а теперь он – чемпион Италии, который может в новом году усилить один из клубов АПЛ .

Желаем вам быть такими убедительными, как актер Нортон в роли Бекхэма в Хэллоуин. На следующий год Эдварду надо притвориться Бредом Питтом?

Когда Айтана Бонмати родилась, у женщин не было «Золотого мяча», да и женский футбол только начинал искать свою нишу в мире спорта. Верьте в положительные перемены, теперь хавбек «блаугранас» — чемпионка мира с «Золотым мячом».

Верности всем вокруг вас, как у Томаса Мюллера. Проведет в «Баварии» двадцать пять лет, ведь в академии клуба с 2000 года.

Пусть огорчений будет меньше, чем у фанатов «Арсенала», потерявшего чемпионский титул весной. Но Артета цепляется за вершину в новом сезоне – весной наступит развязка в гонке в АПЛ .

Ломайте стереотипы, как Ребекка Уэлч – первая главная судья-женщина в истории АПЛ . Большому футболу нужны новые сильные рефери.

Веселых вам родственников, как у Тони Крооса – его 87-летний дедушка участвует в подкастах внука и ездил на матч «Реала» в Берлине в ЛЧ . Пока ждал Тони в отеле, то успел заказать себе водку с апельсиновым соком.

Не забывайте о тех, кто не с нами – Гвардиола помнит своего напарника по игре в гольф Виалли. Джанлука умер в начале года, но многочисленные друзья его не забывают, что важно.

Встречайте кумиров, Модрич очень рад, что повидался с Франческо Тотти. Эпоха Месси и Роналду выдающаяся, но и предыдущее поколение не подводило.

Будьте фоном для фото любимых, как Месси на снимке жены Антонеллы. Лионель покинул ненавистный Париж и перебрался туда, где ему приятнее – в солнечную Флориду.

Не забывайте, что пафос должен быть уместным, а не как у молодых дорогих футболистов МЮ без побед в этом году.

Выбирайтесь на природу, даже если пейзаж подозрительно похож на Тьерри Анри.

Будьте на одной волне с коллегами – футболистам «Реала» понравились очки Камавинга.

Цените возможность общаться с родными. Луис Диас рад, что его маму и папу удалось вызволить после похищения.

Находите время на любимые фильмы и сериалы – Месси праздновал голы в США отсылками к вселенной «Marvel».

Желаем вам прорывов в новом году, как у Хаби Алонсо в «Байере».

Пусть в 2024-м обязательно порадует футбольное судейство. Красные и пенальти будут по делу.

Цените тех, кто был с вами с самого начала, как Изабель – девушка Холанда знает его с детства.