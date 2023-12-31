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Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

вчера, 15:34
С праздником!
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий

Пожелания от главных героев 2023 года.

Пусть в новом году у вас будет такая крутая поддержка, как у «Милана» на «Сан-Сиро». «Россонери» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, полагаясь на «двенадцатого игрока».

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Чтобы в вашей семье улыбались не только фанаты «Манчестер Сити». Карлота – дочь Бернарду Силвы, явно болельщица МЮ, судя по выражению лица.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Желаем найти людей, с которыми будете громко смеяться, как Роналду после встречи с бывшим бойцом ММА Макгрегором.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Удачи вам в учёбе в школах и университетах. У Анчелотти не только новый контракт с «Реалом», но и степень почетного магистра Пармского университета.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Оставайтесь смелыми, как Холанд у чужих ворот – рекордсмен АПЛ по голам за один сезон, покоривший эту вершину с первой попытки.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Находите людей, которые потратят на вас столько времени, как аргентинские фермеры на это изображение Месси на кукурузных полях. Попкорн пригодился, когда Лионель получил восьмой «Золотой мяч» — не все с таким решением согласились, позабыв ЧМ в Катаре.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Становитесь наследниками великих – Кварацхелия принёс «Наполи» первый титул после эры Марадоны. Хвича, конечно, не лучший игрок своей эпохи, как Диего, но сделал неаполитанцев счастливее.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Показывайте язык фаворитам, как тренер «Жироны» Муньос - сенсации испанского сезона. Даже если не станут первыми, могут сыграть в еврокубках, и это тоже огромный успех.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Осваивайте новое, как Оливье Жиру, сыгравший в воротах «Милана». Пусть он не такой крутой болид, как Карим Бензема, но ездить футбольными треками умеет.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Подкалывайте близких, как Бекхэм. Его жена Виктория врала, что родилась в бедной семье, а Дэвид напомнил ей, что в школу её возили на «Роллс-Ройсе», поскольку папа был богатым человеком.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Делайте правильный выбор быстрее, чем Мбаппе. Килиан в середине года выбрал объятия с огромной зарплатой в ПСЖ, хотя на заднем плане его терпеливо ждёт «Реал».

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Не теряйте мотивации в работе, как Роналду – лучший снайпер года. Криштиану забивает много в дворовой по уровню обороны лиге без должной опеки, зато наслаждается жизнью в теплых краях – заслужил.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Вкусных завтраков, обедов и ужинов в новом году, как у Унаи Эмери, обновившего «Астон Виллу». В Бирмингеме нет паэльи, тапас и тортильи, как в Андалусии, но точно есть парочка неплохих ресторанов.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Пусть ваши родители вами гордятся, как папа Ричард Беллингем гордится Джудом. Старший сын не стал игроком сборной Ирландии, хотя мог, зато оказался звездой «Реала» — лучшим новичком года.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Встречайте колоритных людей – Гвардиола пересекся с легендарным Нилом Уорноком. А ещё Хосеп ни разу не проиграл с «Манчестер Сити» на домашнем стадионе за целый год. Испанский «физрук» не так уж плох.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Желаем вам такого гостеприимства, как было у Кейна в мюнхенском отеле, где Харри жил несколько месяцев. Но дешевле, поскольку «Бавария» заплатила за номер англичанина 1.2 млн евро, ведь жил в люксе за 10 000 евро за сутки.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Рывка вам в жизни! Осимхен рос рядом со свалкой, где искал себе бутсы, а теперь он – чемпион Италии, который может в новом году усилить один из клубов АПЛ.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Желаем вам быть такими убедительными, как актер Нортон в роли Бекхэма в Хэллоуин. На следующий год Эдварду надо притвориться Бредом Питтом?

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Когда Айтана Бонмати родилась, у женщин не было «Золотого мяча», да и женский футбол только начинал искать свою нишу в мире спорта. Верьте в положительные перемены, теперь хавбек «блаугранас» — чемпионка мира с «Золотым мячом».

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Верности всем вокруг вас, как у Томаса Мюллера. Проведет в «Баварии» двадцать пять лет, ведь в академии клуба с 2000 года.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Пусть огорчений будет меньше, чем у фанатов «Арсенала», потерявшего чемпионский титул весной. Но Артета цепляется за вершину в новом сезоне – весной наступит развязка в гонке в АПЛ.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Ломайте стереотипы, как Ребекка Уэлч – первая главная судья-женщина в истории АПЛ. Большому футболу нужны новые сильные рефери.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Веселых вам родственников, как у Тони Крооса – его 87-летний дедушка участвует в подкастах внука и ездил на матч «Реала» в Берлине в ЛЧ. Пока ждал Тони в отеле, то успел заказать себе водку с апельсиновым соком.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Не забывайте о тех, кто не с нами – Гвардиола помнит своего напарника по игре в гольф Виалли. Джанлука умер в начале года, но многочисленные друзья его не забывают, что важно.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Встречайте кумиров, Модрич очень рад, что повидался с Франческо Тотти. Эпоха Месси и Роналду выдающаяся, но и предыдущее поколение не подводило.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Будьте фоном для фото любимых, как Месси на снимке жены Антонеллы. Лионель покинул ненавистный Париж и перебрался туда, где ему приятнее – в солнечную Флориду.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Не забывайте, что пафос должен быть уместным, а не как у молодых дорогих футболистов МЮ без побед в этом году.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Выбирайтесь на природу, даже если пейзаж подозрительно похож на Тьерри Анри.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Будьте на одной волне с коллегами – футболистам «Реала» понравились очки Камавинга.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Цените возможность общаться с родными. Луис Диас рад, что его маму и папу удалось вызволить после похищения.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Находите время на любимые фильмы и сериалы – Месси праздновал голы в США отсылками к вселенной «Marvel».

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Желаем вам прорывов в новом году, как у Хаби Алонсо в «Байере».

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Пусть в 2024-м обязательно порадует футбольное судейство. Красные и пенальти будут по делу.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Цените тех, кто был с вами с самого начала, как Изабель – девушка Холанда знает его с детства.

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

А самое главное – не забывайте, сколько всего интересного принесет следующий футбольный год. Три континентальных первенства с Евро-2024 на десерт. Интересные развязки чемпионатов и еврокубков, в том числе в РПЛ – российские клубы вас тоже поздравляют с Новым годом. А по завершении сезона будут выборы нового короля футбола – интересное голосование за «Золотой мяч 2024».

Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:09
Все должны жить и наслаждаться спортом, величайшим из которых является его величество - Футбол.. Желаю всем побед, уважения к соперникам и креативных комментов в год Дракона.. 🍾🎆🏆🐉
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:57
Всех нас болельщиков которые на соккере хочу поздравить с наступающим Новым 2024 годом.
Пожелать здоровья , мира и всех Благ в новом году. Радует что на Соккере появилось много действительно настоящих болельщиков из разных клубов с которыми можно обсуждать матчи , которые понимают футбол. А всякие гы...гы...ха...ха...уходят...Еще раз всем всех Благ и меньше разочарований.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:56
Хочу пожелать всем соккерчанам - в первую очередь, крепкого здоровья, во вторую - успехов и ярких впечатлений.

И Соккеру - вспомнить былые времена, когда у вас была яркая блогосфера, по 1500 комментариев на ветках, когда многие уходили с Соккера на повышение - один блогер, помню, что зовут Илья, был потом пресс-атташе клуба РПЛ, а блогера Дашу Исаеву хорошо знают те, кто смотрят Окко и т.п. Пора снова повернуться лицом к людям!)
Гость
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