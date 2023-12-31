Роналду, Холанд и Мбаппе поздравляют вас с Новым годом. Впереди ещё больше отличного футбола

Пожелания от главных героев 2023 года.
Пусть в новом году у вас будет такая крутая поддержка, как у «Милана» на «Сан-Сиро». «Россонери» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, полагаясь на «двенадцатого игрока».
Чтобы в вашей семье улыбались не только фанаты «Манчестер Сити». Карлота – дочь Бернарду Силвы, явно болельщица МЮ, судя по выражению лица.
Желаем найти людей, с которыми будете громко смеяться, как Роналду после встречи с бывшим бойцом ММА Макгрегором.
Удачи вам в учёбе в школах и университетах. У Анчелотти не только новый контракт с «Реалом», но и степень почетного магистра Пармского университета.
Оставайтесь смелыми, как Холанд у чужих ворот – рекордсмен АПЛ по голам за один сезон, покоривший эту вершину с первой попытки.
Находите людей, которые потратят на вас столько времени, как аргентинские фермеры на это изображение Месси на кукурузных полях. Попкорн пригодился, когда Лионель получил восьмой «Золотой мяч» — не все с таким решением согласились, позабыв ЧМ в Катаре.
Становитесь наследниками великих – Кварацхелия принёс «Наполи» первый титул после эры Марадоны. Хвича, конечно, не лучший игрок своей эпохи, как Диего, но сделал неаполитанцев счастливее.
Показывайте язык фаворитам, как тренер «Жироны» Муньос - сенсации испанского сезона. Даже если не станут первыми, могут сыграть в еврокубках, и это тоже огромный успех.
Осваивайте новое, как Оливье Жиру, сыгравший в воротах «Милана». Пусть он не такой крутой болид, как Карим Бензема, но ездить футбольными треками умеет.
Подкалывайте близких, как Бекхэм. Его жена Виктория врала, что родилась в бедной семье, а Дэвид напомнил ей, что в школу её возили на «Роллс-Ройсе», поскольку папа был богатым человеком.
Делайте правильный выбор быстрее, чем Мбаппе. Килиан в середине года выбрал объятия с огромной зарплатой в ПСЖ, хотя на заднем плане его терпеливо ждёт «Реал».
Не теряйте мотивации в работе, как Роналду – лучший снайпер года. Криштиану забивает много в дворовой по уровню обороны лиге без должной опеки, зато наслаждается жизнью в теплых краях – заслужил.
Вкусных завтраков, обедов и ужинов в новом году, как у Унаи Эмери, обновившего «Астон Виллу». В Бирмингеме нет паэльи, тапас и тортильи, как в Андалусии, но точно есть парочка неплохих ресторанов.
Пусть ваши родители вами гордятся, как папа Ричард Беллингем гордится Джудом. Старший сын не стал игроком сборной Ирландии, хотя мог, зато оказался звездой «Реала» — лучшим новичком года.
Встречайте колоритных людей – Гвардиола пересекся с легендарным Нилом Уорноком. А ещё Хосеп ни разу не проиграл с «Манчестер Сити» на домашнем стадионе за целый год. Испанский «физрук» не так уж плох.
Желаем вам такого гостеприимства, как было у Кейна в мюнхенском отеле, где Харри жил несколько месяцев. Но дешевле, поскольку «Бавария» заплатила за номер англичанина 1.2 млн евро, ведь жил в люксе за 10 000 евро за сутки.
Рывка вам в жизни! Осимхен рос рядом со свалкой, где искал себе бутсы, а теперь он – чемпион Италии, который может в новом году усилить один из клубов АПЛ.
Желаем вам быть такими убедительными, как актер Нортон в роли Бекхэма в Хэллоуин. На следующий год Эдварду надо притвориться Бредом Питтом?
Когда Айтана Бонмати родилась, у женщин не было «Золотого мяча», да и женский футбол только начинал искать свою нишу в мире спорта. Верьте в положительные перемены, теперь хавбек «блаугранас» — чемпионка мира с «Золотым мячом».
Верности всем вокруг вас, как у Томаса Мюллера. Проведет в «Баварии» двадцать пять лет, ведь в академии клуба с 2000 года.
Пусть огорчений будет меньше, чем у фанатов «Арсенала», потерявшего чемпионский титул весной. Но Артета цепляется за вершину в новом сезоне – весной наступит развязка в гонке в АПЛ.
Ломайте стереотипы, как Ребекка Уэлч – первая главная судья-женщина в истории АПЛ. Большому футболу нужны новые сильные рефери.
Веселых вам родственников, как у Тони Крооса – его 87-летний дедушка участвует в подкастах внука и ездил на матч «Реала» в Берлине в ЛЧ. Пока ждал Тони в отеле, то успел заказать себе водку с апельсиновым соком.
Не забывайте о тех, кто не с нами – Гвардиола помнит своего напарника по игре в гольф Виалли. Джанлука умер в начале года, но многочисленные друзья его не забывают, что важно.
Встречайте кумиров, Модрич очень рад, что повидался с Франческо Тотти. Эпоха Месси и Роналду выдающаяся, но и предыдущее поколение не подводило.
Будьте фоном для фото любимых, как Месси на снимке жены Антонеллы. Лионель покинул ненавистный Париж и перебрался туда, где ему приятнее – в солнечную Флориду.
Не забывайте, что пафос должен быть уместным, а не как у молодых дорогих футболистов МЮ без побед в этом году.
Выбирайтесь на природу, даже если пейзаж подозрительно похож на Тьерри Анри.
Будьте на одной волне с коллегами – футболистам «Реала» понравились очки Камавинга.
Цените возможность общаться с родными. Луис Диас рад, что его маму и папу удалось вызволить после похищения.
Находите время на любимые фильмы и сериалы – Месси праздновал голы в США отсылками к вселенной «Marvel».
Желаем вам прорывов в новом году, как у Хаби Алонсо в «Байере».
Пусть в 2024-м обязательно порадует футбольное судейство. Красные и пенальти будут по делу.
Цените тех, кто был с вами с самого начала, как Изабель – девушка Холанда знает его с детства.
А самое главное – не забывайте, сколько всего интересного принесет следующий футбольный год. Три континентальных первенства с Евро-2024 на десерт. Интересные развязки чемпионатов и еврокубков, в том числе в РПЛ – российские клубы вас тоже поздравляют с Новым годом. А по завершении сезона будут выборы нового короля футбола – интересное голосование за «Золотой мяч 2024».
Пожелать здоровья , мира и всех Благ в новом году. Радует что на Соккере появилось много действительно настоящих болельщиков из разных клубов с которыми можно обсуждать матчи , которые понимают футбол. А всякие гы...гы...ха...ха...уходят...Еще раз всем всех Благ и меньше разочарований.
Пожелать здоровья , мира и всех Благ в новом году. Радует что на Соккере появилось много действительно настоящих болельщиков из разных клубов с которыми можно обсуждать матчи , которые понимают футбол. А всякие гы...гы...ха...ха...уходят...Еще раз всем всех Благ и меньше разочарований.
И Соккеру - вспомнить былые времена, когда у вас была яркая блогосфера, по 1500 комментариев на ветках, когда многие уходили с Соккера на повышение - один блогер, помню, что зовут Илья, был потом пресс-атташе клуба РПЛ, а блогера Дашу Исаеву хорошо знают те, кто смотрят Окко и т.п. Пора снова повернуться лицом к людям!)
И Соккеру - вспомнить былые времена, когда у вас была яркая блогосфера, по 1500 комментариев на ветках, когда многие уходили с Соккера на повышение - один блогер, помню, что зовут Илья, был потом пресс-атташе клуба РПЛ, а блогера Дашу Исаеву хорошо знают те, кто смотрят Окко и т.п. Пора снова повернуться лицом к людям!)