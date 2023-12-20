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«Легенды за одним столом». «Спартак» выпустил новогодний ролик

сегодня, 20:54

«Спартак» опубликовал ролик, посвящённый наступающему Новому году.

В нём за столом собрались футболисты клуба разных лет — Александр Филимонов, Ринат Дасаев, Роман Павлюченко, Валерий Шмаров, Александр Ширко, Никита Баженов, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Александр Соболев, Артем Ребров и Данил Пруцев. а также главный тренер нынешней команды Гильермо Абаскаль, который произнёс свою речь:

Друзья! Каждая победа «Спартака» — особенная! Болельщики вас любят и уважают за то, что вы сделали для клуба. 2024-й будет ещё лучше, нас ждёт отличный год. Главное, чтобы у «Спартака» всё было хорошо!

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 23:34
А если бы Егора Титова пригласили , он бы вспомнил 2003 г. одним словом "бромантан" Что было, то было.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:27
Замечательный видео ролик!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 21:54
На столе явно не хватает оливье и бокслов с шампанским
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:10, ред.
Какой то мрачноватый ролик.......точно новогодний???
a-league
a-league
сегодня в 21:08, ред.
Филимонов - это не легенда, а напоминание
Гость
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