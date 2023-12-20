«Легенды за одним столом». «Спартак» выпустил новогодний ролик

«Спартак» опубликовал ролик, посвящённый наступающему Новому году.
В нём за столом собрались футболисты клуба разных лет — Александр Филимонов, Ринат Дасаев, Роман Павлюченко, Валерий Шмаров, Александр Ширко, Никита Баженов, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Александр Соболев, Артем Ребров и Данил Пруцев. а также главный тренер нынешней команды Гильермо Абаскаль, который произнёс свою речь:
Друзья! Каждая победа «Спартака» — особенная! Болельщики вас любят и уважают за то, что вы сделали для клуба. 2024-й будет ещё лучше, нас ждёт отличный год. Главное, чтобы у «Спартака» всё было хорошо!