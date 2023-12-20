«Легенды за одним столом». «Спартак» выпустил новогодний ролик

«Спартак» опубликовал ролик, посвящённый наступающему Новому году.

В нём за столом собрались футболисты клуба разных лет — , , , , , , , , , и . а также главный тренер нынешней команды , который произнёс свою речь:

Друзья! Каждая победа «Спартака» — особенная! Болельщики вас любят и уважают за то, что вы сделали для клуба. 2024-й будет ещё лучше, нас ждёт отличный год. Главное, чтобы у «Спартака» всё было хорошо!