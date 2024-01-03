Нового владельца МЮ обвели вокруг пальца. Работать будет Рэтклифф, а деньги заберут Глейзеры

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вчера, 23:04

Американцы нашли своего Федуна.

Повезло, что не продали клуб шейхам

Единственный плюс новой сделки – британские власти не отдали МЮ катарцам. Братьям и сестрам Глейзерам вежливо намекнули, что лучше продать часть клуба нефтехимическому магнату Рэтклиффу. Тринадцать месяцев юристы кружили над сделкой под кодовым названием «Проект Руби», чтобы выкатить идеальные для продавцов и сомнительные для покупателя условия.

Сэр Рэтклифф выкупил 25 %. Чтобы его друзья – сэр Дэйв Брэйлсфорд, тренер по велоспорту, и менеджер компании Ineos, через которую провели сделку, Жан-Клод Блан, смогли попасть в совет директоров, пришлось не только выкупить на бирже Нью-Йорка акции класса А, но также забрать у Глейзеров часть акций класса В. Они дают в 10 раз больше прав при голосованиях о судьбе клуба.

Но шесть сестер и братьев Глейзеров остаются главными в МЮ . Совет директоров должен сначала действовать в их интересах, а потом в интересах клуба. Зачем Рэтклиффу странная сделка? Ему пообещали «спортивный контроль». Покупка акций МЮ обошлась богатому дедушке в 1.25 миллиарда фунтов. Но только 250 миллионов клубу, а миллиард разделили люди из клана Глейзеров.

На Рэтклиффе теперь вся ответственность

Хитрые Глейзеры оставят себе прибыль, когда она будет. Но отдадут новому совладельцу право принимать спортивные решения после общих консультаций. Проще говоря, если МЮ побеждает – это победа братьев и сестер из США . А если проигрывает, то виноват исключительно Джим Рэтклифф. Идеальная схема для людей, выкачавших из МЮ сотни миллионов фунтов с 2005-го.

Раньше фанаты кричали на «Олд Траффорд», что Глейзерам пора убираться, а теперь вопросы сняты. За судьбу тен Хага, зимние трансферы и даже за будущее стадиона отвечает 71-летний Рэтклифф. Гарантированных сделкой вливаний в клуб всего 250 млн фунтов – мелочь, учитывая расходы клуба. А денег нужно намного больше, ведь Глейзеры тихо продавали мелкие доли МЮ .

Когда отдавали акции класса В, то те автоматически становились акциями класса А, теряя силу. Для Рэтклиффа сделали исключение, ведь иначе за 1.25 миллиарда фунтов получил бы всего 5 % голосов. Но Глейзеры легко зарубят любую новую инициативу. Или натравят на Рэтклиффа мелких владельцев акций. Те подадут в суд, что приказывает человек без контрольного пакета акций.

Хотят снести стадион «Олд Траффорд»

Глейзеры переложили на Рэтклиффа проблемы с инфраструктурой, базой и стадионом. Возможно, «Олд Траффорд» придется снести, построив рядом новый стадион, что финансово выгоднее реконструкции. Глейзеры свои деньги в МЮ не вложат. Они бы продали весь клуб, но только за 6-7 миллиардов фунтов. Также не стоит забывать, что Глейзеры купили МЮ в долг. В 2006-м повесили на новый актив 600 млн фунтов долгов.

Через несколько лет сумма дошла до 750 миллионов. Тренер Фергюсон на прощание откатил долги до 390 миллионов фунтов, но по состоянию на конец прошлого года обязательства МЮ перед кредиторами составляют 725 млн фунтов, не считая новых долгов. Огромные деньги, которые висят на шее у клуба, где не умеют ни покупать, ни продавать.

Зато реализовали «Проект Траулер». Рэтклифф использовал отсылку к легендарной фразе Кантона о чайках и траулере, с которого птицам бросают рыбу. В МЮ на видной роли будет другой француз – Жан-Клод Блан, шестидесятилетний бывший исполнительный директор «Ювентуса» и ПСЖ . Но разве в этих клубах не было проблем с заходом левых денег, трансферами и результатами в Лиге чемпионов? Пришел непонятный Блан и тренер велосипедистов.

МЮ может ждать судьба «Барселоны»

Раньше была надежда на возвращение короны, но теперь отстали. В МЮ выделят деньги на инфраструктуру, но есть около 1 миллиарда фунтов различных долгов. Кроме основной части, будет также обновление кредитной линии и непогашенные трансферные платежи. Рэтклифф – человек цифр, в «Ницце» не спешил вкладывать большие личные средства, а занимался оптимизацией. В МЮ тоже планирует увольнения.

Есть только устное обещание вешать новые долги на компанию британца, но в сделке нет пункта о погашении старых кредитов. Финансовые правила УЕФА никто не отменял, и даже связи Рэтклиффа в нефтяном мире не помогут продать Каземиро, Варана и Марсьяля в Саудовскую Аравию за 300 млн фунтов. У нового совладельца МЮ активов на 30 миллиардов фунтов, но не обещает разбрасываться деньгами.

Дедушка давно мечтал зайти в футбол – пытался купить «Челси» и предлагал «Барселоне» деньги за 50 % акций клуба. Но у Рэтклиффа есть одна особенность Федуна, бывшего совладельца «Спартака». Джим часто передумывает, а это гарантия хаотичных перемен. У Глейзеров в итоге станет 49 % акций МЮ , а у нового совладельца всего 29 % после инвестиций в размере 250 млн фунтов до конца этого года.

Начался отсчет до первой ссоры боссов

Мелкие акционеры в кармане у американцев. Ничего пока не поменялось, «спортивный контроль» это обещание не нападать на Рэтклиффа, а не гарантия реальной власти. Редко человек без самого большого пакета акций получает решающий голос. Также никто понятия не имеет, насколько Рэтклифф хорош в футболе. Его «Ницца» на второй строчке в Лиге 1, но играют скучно, в АПЛ такой стиль не сработает.

МЮ с долгами в 1 миллиард фунтов надо накупить полезных игроков, но пока пробуют сохранить футболистов из заявки. А затем будут искать 1.2-1.6 миллиарда фунтов на стадион. Причем ни Рэтклифф, ни Глейзеры не хотят платить за «Олд Траффорд». У МЮ теперь две группы владельцев, которых не назвать щедрыми в футболе. Похоже на недавнюю ситуацию в «Арсенале» – худший период в новой истории «канониров».