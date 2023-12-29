Мане и Антони — самые подешевевшие игроки 2023 года по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt опубликовал информацию об игроках, которые больше всего упали в цене в 2023 году.
Самыми подешевевшими оказались нападающий саудовского «Аль-Насра» Садио Мане и форвард «Манчестер Юнайтед» Антони (у обоих -40 млн евро). Следом идёт вингер манкунианцев Джейдон Санчо (-35 млн).
Мане, Неймар, Фекир, Левандовский стары, их наличие в рейтинге вполне понятно. А вот Санчо - главное разочарование. Шикарен был в Дортмунде, казалось, что он будет один из лучших в мире, но... Нынешний МЮ хоронит даже горы (Маунта имею ввиду, конечно).
Мане, Неймар, Фекир, Левандовский стары, их наличие в рейтинге вполне понятно. А вот Санчо - главное разочарование. Шикарен был в Дортмунде, казалось, что он будет один из лучших в мире, но... Нынешний МЮ хоронит даже горы (Маунта имею ввиду, конечно).