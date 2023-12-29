Мане и Антони — самые подешевевшие игроки 2023 года по версии Transfermarkt

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вчера, 15:53

Портал Transfermarkt опубликовал информацию об игроках, которые больше всего упали в цене в 2023 году.

Самыми подешевевшими оказались нападающий саудовского «Аль-Насра» и форвард «Манчестер Юнайтед» (у обоих -40 млн евро). Следом идёт вингер манкунианцев (-35 млн).