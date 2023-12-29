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Мане и Антони — самые подешевевшие игроки 2023 года по версии Transfermarkt

вчера, 15:53

Портал Transfermarkt опубликовал информацию об игроках, которые больше всего упали в цене в 2023 году.

Самыми подешевевшими оказались нападающий саудовского «Аль-Насра» Садио Мане и форвард «Манчестер Юнайтед» Антони (у обоих -40 млн евро). Следом идёт вингер манкунианцев Джейдон Санчо (-35 млн).

Мане и Антони — самые подешевевшие игроки 2023 года по версии Transfermarkt

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:08
«Кошице» — «Спартак» — 2:1
«Мольде» – ЦСКА — 4:0
«Виборг» – ЦСКА — 1:0
«Лиллестрём» – «Динамо» — 3:1
«Хапоэль» Тель-Авив – «Локомотив» — 2:1
ЦСКА – «Вардар»— 1:2
«Динамо» Бухарест – ЦСКА — 1:0
«Зюлте-Варегем» (коэф. 9,981) – «Локомотив» (коэф. 41,504) — 2:0

«Спартак» (коэф. 40,437) – «Неймеген» (коэф. 12,610) — 1:2

«Насьонал» (коэф. 7,292) – «Зенит» (коэф. 68,525) — 4:3

ЦСКА (коэф. 80,566) – АИК (коэф. 5,680) — 0:2

«Спартак» (коэф. 40,766) – «Санкт-Галлен» (коэф. 5,785) — 2:4

«Локомотив» (коэф. 20,899) дома проиграл кипрскому «Аполлону» (коэф. 8,650) — 1:4

Вот лишь неполный список провалов наших клубов. Кипрский Апполон, Санкт Гален, Неймеген...Что это всё такое? И это не просто проигрышы, а вылеты от этих клубов. Если там верблюжья лига, то у нас медвежья?
А если наша лига ничем не лучше, то какое у нас право над кем-то смеяться? Там хоть что-то делают для развития футбола. И это огромные скачки. Скоро они будут в настоящей ЛЧ играть, а мы нет. Поэтому фиг его, где ты нашёл повод для издевательств, если сами в опе.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 09:10
Да, были и победы. И к ЦСКА меньше всех вопросов. Бюджет у клуба ограничен. При этом кубок УЕФА они брали.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 09:08
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 07:58
    Кстати наши клубы не только иногда откровенно слабым командам влетали, но и уничтожали грандов мирового футбола.
    Взять хотя бы наш ЦСКА в ЛЧ 18/19 они не просто дома выиграли 1:0, но и унизили великий клуб на Сантьяго Бернабеу 0:3 в присутствии 51636 зрителей.
    Да и другие наши клубы не редко били грандов, не только у себя, но и на выезде.
    Так, что при воспоминании о неудачах, надо вспоминать и о таких победах.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 07:40
    А причём здесь наша лига?
    Дырявая кричала, что у них лига сильнее всех европейских чемпионатов, а ты тут с нашей сравниваешь.
    Но уже радует, что ты не споришь, что он как был дырявым, так им и останется навсегда, прогресс!!!
    Да кстати забыл спросить, зачем ты пишешь, что кто то добивается от меня "лайков"?
    Уверен, что он не ради этого пишет, как собственно и я.
    Мне не нужны чьи то "лайки" и прочие признания, я всего лишь выражаю своё мнение, а там уж кому то нравиться, кому то нет. Тут не надо усложнять, всё гораздо проще.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 07:26
    И тебе не хворать! Лига посильнее нашей уже будет. Поставь Аль-Наср против Спартака, Зенита. Нет уверенности, что наши клубы победят.
    Тем более вылетали многократно от более слабых клубов из всяких второсортных европейских лиг.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 05:03
    Привет с берегов Байкала!!!
    Роналду как был дырявым, так им и остался, тут хоть зазабивайся в такой слабой лиге.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 00:33
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
      сегодня в 00:29
      По поводу Неймара. Он получил тяжелейшую травму за всю карьеру. Он состарился еще на год. После 30 стоимость быстрее падает.

      Не пойму, что ты хочешь доказать? То что чемпионат са слабее топ5 европейских чемпионатов? Это очевидно.

      Но это точно не дворовая лига, не верблюжья лига и не прочая твоя выдумка. Как минимум там играют несколько обладателей Золотых мячей, несколько кандидатов на Золотой мяч, обладатель титула игрок года в Африке, чемпионы Лиги Чемпионов и т. д.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
      сегодня в 00:16, ред.
        shur
        shur ответ Байкал-38 (раскрыть)
        вчера в 22:28, ред.
        ...когда на кону большие деньги, все решения принемаются взвешено, для мастеров это последняя черта, для молодых,
        скажем так, не показал себя в СА, не зачем и в Европу возвращаться.
        на лбу с отметенной "не удивил", как то так..! А по простому СА - это по советски-шабашка...!
        lobsterdam
        lobsterdam ответ Дима Логинов (раскрыть)
        вчера в 22:18
        Маунт никогда топом не был, иначе Челси бы с ним не распрощался с облегчением. Сильно переоцененный и не особо выдающийся, бесполезный балласт…
        Elliada
        Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 21:29
        Ляпорт в Сити почти не играл. Частые травмы. Поэтому падение. Азар тоже нехило потерял в цене в Реале. И что?
        Elliada
        Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
        вчера в 21:28
          Шуnя771
          Шуnя771
          вчера в 20:59
          По закону "Сообщающихся сосудов"!
          В данном случае переменчиво.
          Duda Gigolaev Osetin
          Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
          вчера в 19:31
          Ты как всегда на высоте.
          Неймар получил сложную травму и выбыл надолго, плюс возраст. Конечно он подешевел.
          Мане не забивает почти, хотя по твоим словам лига настолько проста, что ты бы там хет-трики клал между написаниями сообщений тут.
          Кто ему виноват? Роналду как забивал, так и забивает, а этот нет.
          Duda Gigolaev Osetin
          Duda Gigolaev Osetin
          вчера в 19:28
          Все понятно в целом, кроме Канселу
          Дима Логинов
          Дима Логинов
          вчера в 19:14
          Кукурелья изначально был обречён. Он выделялся в Хетафе, вроде бы бегал на бровке, обводил, подавал. Но то Хетафе, а не Челси. Крайне не понял этот трансфер синих.

          Мане, Неймар, Фекир, Левандовский стары, их наличие в рейтинге вполне понятно. А вот Санчо - главное разочарование. Шикарен был в Дортмунде, казалось, что он будет один из лучших в мире, но... Нынешний МЮ хоронит даже горы (Маунта имею ввиду, конечно).
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
          вчера в 18:07
          Ну это если не знать сколько стоил Ляпорт и и сколько стал стоить. На графике его стоимости видно как он упал в цене на 50 млн именно в Сити
          Elliada
          Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
          вчера в 17:57
          Ляпорт с Роналду в одной команде. Если он подешевел, то только потому, что перешел в СА
          Elliada
          Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
          вчера в 17:56
            Elliada
            Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
            вчера в 17:56
            Мане и Неймару по 31. Уже ветераны?
            25процентный клоун
            25процентный клоун
            вчера в 17:46
            А как же Ляпорт, который подешевел в Сити ?
            Igo0rek
            Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
            вчера в 17:36
            Так вроде кроме Шишанутого, никто не говорит о прогрессе лиги СА.
            Байкал-38
            Байкал-38
            вчера в 17:10
            А назовите мне хоть одного игрока, который поехал хвосты крутить верблюдам и вырос в цене?
            Да там неплохо платят, но там дно для молодого и пенсия для стариков.
            Так Себе Аналитик
            Так Себе Аналитик
            вчера в 17:02
            3 игрока МЮ, 2 игрока "Челси", 2 игрока "Барселоны", конечно, Лёва просто совсем старый стал, но, как ни удивительно, просто игроки из кризисных клубов в топе + уехавшие в Верблюд-лигу уже ветераны.
            Октябрь 1917
            Октябрь 1917
            вчера в 16:08
            От этого они не перестали быть хорошими игроками.
            Варвар7
            Варвар7
            вчера в 16:00
            "Кто то теряет , кто то теряет - а кто то находит"...)
            Elliada
            Elliada
            вчера в 15:57
            Мане и Неймар сразу подешевели после перехода в верблюд-лигу. Сказки про уровень лиги пусть втирают кому-нибудь другому.
            Гость
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