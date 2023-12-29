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Беллингем — самый подорожавший футболист 2023 года

вчера, 13:24

Портал Transfermarkt опубликовал данные о самых подорожавших футболистах года.

Больше всего в цене прибавил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (+70 млн евро, нынешняя стоимость — 180 млн). На втором месте нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон (+64 млн, 65 млн). Замкнул тройку вингер «Барселоны» Ламин Ямаль (+60 млн, 60 млн).

Беллингем — самый подорожавший футболист 2023 года

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:20
Тут конечно очень глупо будет спорить с тем, что он лучший. Он столько всего нового внёс в игру такого клуба, как мадридский Реал. В таком молодом возрасте столько всего сделал в Реале за полгода. Обычно, молодым игрокам или нужно время для адаптации(в лучшем случае), или они не выдерживают давление в таком большом клубе и ломаются морально. А Джуд пришёл и сразу влюбил в себя болельщиков Реала своей игрой. Столько важных голов забивал. Реал Мадрид очень обдуманно действовал, когда подписывал его.
амурец
амурец
вчера в 20:12
Не удивительно
sihafazatron
sihafazatron ответ ariec93 (раскрыть)
вчера в 18:52
И за счет чего он подорожал? За 1 гол в АПЛ?))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:34
А где игроки Сити? там ведь лучший тренер, или они готовых звезд сметают? скорее да
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:27
Хорошо цена подскочила,но он и показал себя хорошо !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:20
Доку всего 18 стоил что ли? Такой крутой футболист. Иногда конечно к трансфермаркету большие вопросы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:22, ред.
Ну, насчёт "МЮ выбрал" - я как раз смотрел видео про историю Беллингема, у него были предложения от всех топ-клубов мира, как раз там говорится, что на МЮ ему даже экскурсию сделали, но МЮ и "Челси" он отверг по причине плохого руководства, а МС и ПСЖ как "денежные проекты".

Так что МЮ не мог ничего выбирать тут.

И вообще там батя мега-прошаренный, изначально он не стал рано подписывать контракты с топ-академиями, а ждал, пока Джуд закрепится в основе "Бирмингема", потом опять же он специально перед продажей из "Бирмингема" продлил с ними контракт, чтобы "Бирмингем" заработал много денег, затем опять же они не рассматривали топ-клуб, где он мог затеряться, а выбрали "Боруссию", где он смог развиться полностью, и только когда он стал готов уже, выбрали переход в "Реал".

Но больше всего не повезло "Барселоне", которые прислали его отцу-агенту (да, его агент - отец, легенда Сандей-лиги, забивший в ней 700 голов) запрос и получившая ответ "Мой сын не перейдёт в такой слабый клуб".

Из этого ответа можно сделать вывод, что у его отца, вероятно, была изначальная склонность к "Реалу"))
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:16
В БД было 3 молодых игрока Холланд, Беллингем, Санчо. И Мю выбрал лучшего))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:54
Ты не беспокойся, там исправят ситуацию) Когда МЮ купил Санчо, тот стоил 80 миллионов, сейчас 25))
ariec93
ariec93 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:24
Там МЮ его когда купили? Летом 23го, это рейтинг роста игроков в 23г. В 22ом он стоил 15.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 13:41
Предложить мало, надоть ещё иметь мужество отдать!))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:39
Он свою стоимость подтвердит тогда, когда за него столько предложат.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:33
Хейлун??? ахахаха))))) он стоил 15 что ли? А мю покупал за 75))
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