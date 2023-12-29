Беллингем — самый подорожавший футболист 2023 года

Портал Transfermarkt опубликовал данные о самых подорожавших футболистах года.
Больше всего в цене прибавил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (+70 млн евро, нынешняя стоимость — 180 млн). На втором месте нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон (+64 млн, 65 млн). Замкнул тройку вингер «Барселоны» Ламин Ямаль (+60 млн, 60 млн).
Так что МЮ не мог ничего выбирать тут.
И вообще там батя мега-прошаренный, изначально он не стал рано подписывать контракты с топ-академиями, а ждал, пока Джуд закрепится в основе "Бирмингема", потом опять же он специально перед продажей из "Бирмингема" продлил с ними контракт, чтобы "Бирмингем" заработал много денег, затем опять же они не рассматривали топ-клуб, где он мог затеряться, а выбрали "Боруссию", где он смог развиться полностью, и только когда он стал готов уже, выбрали переход в "Реал".
Но больше всего не повезло "Барселоне", которые прислали его отцу-агенту (да, его агент - отец, легенда Сандей-лиги, забивший в ней 700 голов) запрос и получившая ответ "Мой сын не перейдёт в такой слабый клуб".
Из этого ответа можно сделать вывод, что у его отца, вероятно, была изначальная склонность к "Реалу"))
Так что МЮ не мог ничего выбирать тут.
И вообще там батя мега-прошаренный, изначально он не стал рано подписывать контракты с топ-академиями, а ждал, пока Джуд закрепится в основе "Бирмингема", потом опять же он специально перед продажей из "Бирмингема" продлил с ними контракт, чтобы "Бирмингем" заработал много денег, затем опять же они не рассматривали топ-клуб, где он мог затеряться, а выбрали "Боруссию", где он смог развиться полностью, и только когда он стал готов уже, выбрали переход в "Реал".
Но больше всего не повезло "Барселоне", которые прислали его отцу-агенту (да, его агент - отец, легенда Сандей-лиги, забивший в ней 700 голов) запрос и получившая ответ "Мой сын не перейдёт в такой слабый клуб".
Из этого ответа можно сделать вывод, что у его отца, вероятно, была изначальная склонность к "Реалу"))