Беллингем — самый подорожавший футболист 2023 года

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вчера, 13:24

Портал Transfermarkt опубликовал данные о самых подорожавших футболистах года.

Больше всего в цене прибавил полузащитник «Реала» (+70 млн евро, нынешняя стоимость — 180 млн). На втором месте нападающий «Брайтона» (+64 млн, 65 млн). Замкнул тройку вингер «Барселоны» (+60 млн, 60 млн).