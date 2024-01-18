КПР – «Миллуол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии КПР – «Миллуол», который состоится 20 января 2024 года

КПР

«Куинз Парк Рейнджерс» в турнирной таблице Чемпион Лиги занимает на данный момент предпоследнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием КПР , чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «львами». В трёх крайних матчах «Супер Обручи» проиграли своим соперникам. С разницей в один мяч «Куинз Парк Рейнджерс» дома уступил «Кардиффу» в 26-ом туре Чемпионшипа (1:2). Со счётом 2:3 на своём поле «Рейнджерс» потерпел поражение от «вишен» из Борнмута.

На прошлых выходных с разницей в один гол КПР уступил «Уотфорду» (1:2).

«Миллуол»

«Львы» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на шестнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. С минимальным счётом в гостях «докеры» одержали победу над командой «Бристоль Сити» в матче 26-го тура чемпионата. В 1/32 Кубка Англии со счётом 3:2 «Лестер» взял верх надо «львами» в гостях.

13 января со счётом 1:3 «Миллуол» дома потерпел поражение от «Мидлсбро».

Котировки БК Pinnacle

Победит КПР – 2.50

– 2.50 Ничья – 3.15

Победит «Миллуол» – 2.90

Победит КПР с форой -1.5 гола – 4.70

с форой -1.5 гола – 4.70 Тотал голов больше 2.5 – 2.37

Тотал голов меньше 2.5 – 1.54

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В четырёх матчах из пяти последних КПР уступил своим соперникам

уступил своим соперникам За аналогичный период «львы» проиграли своим оппонентам в двух встречах.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка. С коэффициентом 1.54 компания Pinnacle предлагает в будущей встрече сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру.