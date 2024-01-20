«Фрозиноне» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Серии A чемпионата Италии «Фрозиноне» – «Кальяри», который состоится 21 января 2024 года

«Фрозиноне»

«Канарейки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают пятнадцатую строчку. Пять поражений к ряду «жёлто-синие» проиграли своим соперникам. В позапрошлом туре Серии A «чочарцы» дома проиграли «Монце» с разницей в один мяч (2:3). В сухую, пропустив четыре гола, «Фрозиноне» проиграло «Ювентусу» в четвертьфинале Кубка Италии.

15 января со счётом 5:0 «Аталанта» на своём поле выиграла у «канареек».

«Кальяри»

«Сардинцы» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на семнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Кальяри», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «канарейками». С разницей в три гола «островитяне» проиграли миланским «дьяволам» в 1/8 Кубка Италии (1:4). На выезде ничейным исходом завершилась встреча с «волками» из Лечче (1:1).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Кальяри» на своём поле выиграл у «Болоньи».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрозиноне» – 2.41

Ничья – 3.45

Победит «Кальяри» – 3.00

Победит «Фрозиноне» с форой -1.5 гола – 4.55

Тотал голов больше 2.5 – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 – 1.89

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «жёлто-синие» в десяти последних матчах

За аналогичный период «сардинцы» взяли верх над своими оппонентами в трёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 3.45 компания Pinnacle в предстоящей игре предлагает сделать ставку на ничью. С большой долей вероятности в будущей встрече победителя мы не увидим. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды.