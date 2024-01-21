Криштиану Роналду сообщил, где продолжит карьеру

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии у заявил, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии и не планирует возвращаться в клуб, где начинался его путь профессионального футболиста.

Я чувствую себя счастливым в Саудовской Аравии. Здесь ко мне хорошо относятся, лига имеет огромный потенциал и продолжает расти вопреки тому, что многие не верят в неё. Возвращаться в чемпионат Португалии бессмысленно. Через несколько дней мне исполнится 39, и оставшийся сезон, а также ещё один год я проведу в «Аль-Насре». А когда мне исполнится 40, то посмотрим, что произойдёт. После этого, если всё будет в порядке, то буду играть до 41, может до 42 лет, я не знаю. Но о возможности играть в Португалии не может быть и речи.