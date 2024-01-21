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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Криштиану Роналду сообщил, где продолжит карьеру

вчера, 14:33

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии и не планирует возвращаться в клуб, где начинался его путь профессионального футболиста.

Я чувствую себя счастливым в Саудовской Аравии. Здесь ко мне хорошо относятся, лига имеет огромный потенциал и продолжает расти вопреки тому, что многие не верят в неё. Возвращаться в чемпионат Португалии бессмысленно. Через несколько дней мне исполнится 39, и оставшийся сезон, а также ещё один год я проведу в «Аль-Насре». А когда мне исполнится 40, то посмотрим, что произойдёт. После этого, если всё будет в порядке, то буду играть до 41, может до 42 лет, я не знаю. Но о возможности играть в Португалии не может быть и речи.

Ранее Роналду подверг сомнению объективность «Золотого мяча» и FIFA The Best.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:40, ред.
Здравый смысл подсказывает что если перед пенсией есть возможность за пару-тройку сезонов заработать не меньше чем за 5-6 сезонов в топ-5 - то почему бы и нет.....

Никогда даже и не думал упрекать Акселя Витселя который за полтора года в Китае заработал столько же сколько за всю карьеру....
И тут та же история....
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 16:18
Во второй по уровню лиге США или в четвёртой по уровню лиге Англии, к примеру, он и до пятидесяти может играть. Зависит от уровня лиги и будет ли ему видится резон в таком продолжении и завершении карьеры.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:11
В дворовом МЛС может ещё поиграет лет в 45
Соккер это не футбол ⚽️😁
112910415
112910415
вчера в 15:55
в эти планы как-то верится
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:43
Правильно! Зачем туда возвращатся?? СА сейчас сильнее лиги Португалии да и денег там столько не заплатят как платят саудиты. Не какого смысла в этом нет, разве что Лч но вроде как саудовские клубы планируют взять в Лч, это будет круто!! Португальские клубы все равно в ЛЧ пассажиры, а Аль-Наср с его звездным составом может пошуметь!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:13
Да, он уже просто не потянет физически в португальской лиге, тем более в "Спортинге". Да и никто ему не заплатит там столько, сколько платят сейчас в Саудовской Аравии. И Рон сам - это прекрасно понимает.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:08, ред.
Какая Португалия?.. Помнится на Драгау его называли "свиньёй".. Тренер Спортинга обещал подать в отставку в 22-м, если там появится эгоист.. Да и большинство журналистов советовали Сантушу не брать его на ЧМ - как оказалось справедливо.. Всё это было.. Всё это он помнит и не прощает.. Мстительность и зависть - всё это написано у него на лице.. Позорный и не умеющий молчать и прощать чел.. Ничего нового.. 👎
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:07
Ну , хоть ему нравится, а то некоторые начали бежать оттуда
drug01
drug01
вчера в 14:57
Сейчас загадывать на годы нельзя! Всякое может быть в жизни...
Capral
Capral
вчера в 14:56, ред.
Верное решение. В таком возрасте, уже особенно не перебирают. Где уютно и тепло- там и хорошо. Свой незаурядный след- он оставил в истории футбола. Ну, а врагов, как известно, не бывает- только у дураков и уродов... Удачи тебе, Рон!!!!!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:51
А по моему дырявый всё правильно сказал и самое главное честно.
Он уже не потянет даже чемпионат Португалии не говоря уже о топ чемпионатах.
А в чемпионате Саудовской Аравии можно долго играть, даже состарившись.
А, что ходи пешком и ногу подставляй и пенальти бей.
Ветеранские команды так и играют.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:47
После верблюдов будут пингвины!!!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:44
Чемпионат Португалии слабее Лиги1, а он играет "в лиге посильнее сейчас" - так почему же "бессмысленно возвращаться из-за возраста"???
Гость
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