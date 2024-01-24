«Бенфика» – «Эшторил»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на полуфинальный матч Кубка португальской лиги «Бенфика» – «Эшторил», который состоится 24 января 2024 года
«Бенфика»
На сегодняшний день «орлы» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают второе место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бенфики», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «канарейками» из Эшторила. Восемь матчей к ряду «Бенфика» выигрывает своих соперников. В матче 1/8 Кубка Португалии «красные» взяли верх над «Брагой» с разницей в один мяч (3:2). Уверенную победу одержали «орлы» на своём поле над командой «Риу Аве» в 17-ом туре Примейра-лиги (4:1).
19 января со счётом 2:0 «славные» из Лиссабона взяли верх над «Боавиштой».
«Эшторил»
«Эшторильцы» на данный момент в турнирной таблице Примейра-лиги находятся на пятнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «канареек» за последнее время. В четырёх матчах подряд «Эшторил» проиграл своим соперникам. В сухую, пропустив четыре гола, «жёлто-синие» проиграли дома команде «Порту» в 1/8 Кубка Португалии. С разницей в пару мячей «канарейки» на своём поле потерпели поражение от «Морейренси» (1:3).
На своём поле «Эшторил» уступил «Ароке» со счётом 1:2 в рамках матча 18-го тура чемпионата Португалии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бенфика» – 1.26
- Ничья – 6.40
- Победит «Эшторил» – 9.80
- Победит «Бенфика» с форой -1.5 гола за игру – 1.69
- Тотал голов больше 3.5 – 1.99
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.82
Статистика
- Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
- В четырёх матчах из десяти последних «канарейки» обыграли своих оппонентов
- За тот же период «орлы» взяли верх над своими соперниками в восьми встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре на победу «Бенфики» с форой -1.5 гола за матч с коэффициентом 1.69. Как минимум, с разницей в пару мячей «орлы» на своём поле обыграют «эшторильцев».