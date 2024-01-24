«Бенфика» – «Эшторил»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на полуфинальный матч Кубка португальской лиги «Бенфика» – «Эшторил», который состоится 24 января 2024 года

«Бенфика»

На сегодняшний день «орлы» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают второе место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бенфики», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «канарейками» из Эшторила. Восемь матчей к ряду «Бенфика» выигрывает своих соперников. В матче 1/8 Кубка Португалии «красные» взяли верх над «Брагой» с разницей в один мяч (3:2). Уверенную победу одержали «орлы» на своём поле над командой «Риу Аве» в 17-ом туре Примейра-лиги (4:1).

19 января со счётом 2:0 «славные» из Лиссабона взяли верх над «Боавиштой».

«Эшторил»

«Эшторильцы» на данный момент в турнирной таблице Примейра-лиги находятся на пятнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «канареек» за последнее время. В четырёх матчах подряд «Эшторил» проиграл своим соперникам. В сухую, пропустив четыре гола, «жёлто-синие» проиграли дома команде «Порту» в 1/8 Кубка Португалии. С разницей в пару мячей «канарейки» на своём поле потерпели поражение от «Морейренси» (1:3).

На своём поле «Эшторил» уступил «Ароке» со счётом 1:2 в рамках матча 18-го тура чемпионата Португалии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 1.26

Ничья – 6.40

Победит «Эшторил» – 9.80

Победит «Бенфика» с форой -1.5 гола за игру – 1.69

Тотал голов больше 3.5 – 1.99

Тотал голов меньше 3.5 – 1.82

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

В четырёх матчах из десяти последних «канарейки» обыграли своих оппонентов

За тот же период «орлы» взяли верх над своими соперниками в восьми встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре на победу «Бенфики» с форой -1.5 гола за матч с коэффициентом 1.69. Как минимум, с разницей в пару мячей «орлы» на своём поле обыграют «эшторильцев».