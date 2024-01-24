«Истанбул Башакшехир» – «Фенербахче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Суперлиги чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» – «Фенербахче», который состоится 24 января 2024 года

«Истанбул Башакшехир»

«Сине-оранжевые» в турнирной таблице чемпионата Турции занимают на данный момент девятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Башакшехира», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Фенербахче». С разницей в один мяч «сине-оранжевые» одержали победу над «Аланьяспором» в рамках матча 20-го Суперлиги (3:2). С минимальным счётом в 1/16 Кубка Турции «Башакшехир» выиграл у «Болуспора».

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась выездная игра с «Карагюмрюком» (1:1).

«Фенербахче»

«Жёлто-тёмно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Суперлиги находятся на первой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Фенербахче» за последнее время. В позапрошлом туре с минимальным счётом «жёлтые канарейки» в гостях обыграли команду «Газиантеп». С разгромным счётом «жёлто-тёмно-синие» выиграли у «Аданаспора» в 1/16 Кубка Турции (6:0).

21 января на своём поле «Фенербахче» раскатал ничью с командой «Самсунспор» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Истанбул Башакшехир» – 6.20

Ничья – 4.50

Победит «Фенербахче» – 1.50

Победит «Фенербахче» с форой -1.5 гола за игру – 2.31

Тотал голов больше 2.5 – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 – 2.13

Статистика

В четырёх крайних очных матчах «жёлтые канарейки» выиграли у «Башакшехира»

Три победы одержали «сине-оранжевые» в пяти футбольных поединках

За аналогичный период в четырёх встречах «канарейки» обыграли своих оппонентов.

Прогноз

С коэффициентом 1.50 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Фенербахче». Свои три очка «жёлтые канарейки» наберут в будущей игре.