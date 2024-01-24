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«Бристоль Сити» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:19
«Бристоль Сити» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Англии «Бристоль Сити» – «Ноттингем Форест», который состоится 26 января 2024 года

«Бристоль Сити»

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «зарянок» за последнее время. В сухую, пропустив пару мячей, «Бристоль» проиграл в гостях «Престону» в рамках матча 27-го тура чемпионата. В 1/32 Кубка Англии в матче-переигровке «красно-белые» с минимальным счётом выиграли у «молотобойцев».

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась домашняя игра с «шершнями» из Уотфорда (1:1).

«Ноттингем Форест»

«Лесники» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают шестнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Фореста», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «зарянками». На своём поле ничью раскатали «ловкие деревья» с «Блэкпулом» в 1/32 Кубка Англии (2:2). Через десять дней в матче-переигровке «Ноттингем Форест» после дополнительного времени взял верх над «мандаринами» (3:2).

20 января со счётом 3:2 «пчёлы» из Брентфорда одержали победу над «лесниками».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бристоль Сити» – 3.35
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Ноттингем Форест» – 2.12
  • Победит «Ноттингем Форест» с форой -1.5 гола за игру – 3.85
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.05
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.77

Статистика

  • В двух крайних очных встречах «Форест» выиграл у «зарянок»
  • Только в одном матче из пяти последних «Бристоль» одержал победу
  • За аналогичный период в трёх встречах «лесники» обыграли своих соперников.

Прогноз

«Бристоль Сити» смог выбить из турнира команду «Вест Хэм», которая гораздо выше «Фореста» в турнирной таблице Премьер-лиги. С коэффициентом 3.35 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу клуба «Бристоль Сити». Вопреки мнению букмекеров, считаем, что «зарянки» могут справиться в будущей игре с «лесниками».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк бристоль
Все комментарии
ncbvrsucpm4y
ncbvrsucpm4y
вчера в 20:15
Как минимум 2 гола будет забито в этом матче, так как обе команды находятся в хорошей форме и имеют опытных нападающих в своем составе.
cc5s6kmt3z5r
cc5s6kmt3z5r
вчера в 20:12
Фаворит матча “Ноттингем Форест”, они имеет опыт игры в высших дивизионах, и их состав может быть более опытным и сыгранным.
c4hkac3kmzeq
c4hkac3kmzeq
вчера в 19:23
Можно предположить, что “Бристоль Сити” является аутсайдером в этом матче. Однако, учитывая, что это будет игра на выбывание в Кубке Англии, мотивация для победы будет высока у обеих команд.
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