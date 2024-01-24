«Бристоль Сити» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Англии «Бристоль Сити» – «Ноттингем Форест», который состоится 26 января 2024 года

«Бристоль Сити»

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «зарянок» за последнее время. В сухую, пропустив пару мячей, «Бристоль» проиграл в гостях «Престону» в рамках матча 27-го тура чемпионата. В 1/32 Кубка Англии в матче-переигровке «красно-белые» с минимальным счётом выиграли у «молотобойцев».

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась домашняя игра с «шершнями» из Уотфорда (1:1).

«Ноттингем Форест»

«Лесники» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают шестнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Фореста», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «зарянками». На своём поле ничью раскатали «ловкие деревья» с «Блэкпулом» в 1/32 Кубка Англии (2:2). Через десять дней в матче-переигровке «Ноттингем Форест» после дополнительного времени взял верх над «мандаринами» (3:2).

20 января со счётом 3:2 «пчёлы» из Брентфорда одержали победу над «лесниками».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бристоль Сити» – 3.35

Ничья – 3.45

Победит «Ноттингем Форест» – 2.12

Победит «Ноттингем Форест» с форой -1.5 гола за игру – 3.85

Тотал голов больше 2.5 – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 – 1.77

Статистика

В двух крайних очных встречах «Форест» выиграл у «зарянок»

Только в одном матче из пяти последних «Бристоль» одержал победу

За аналогичный период в трёх встречах «лесники» обыграли своих соперников.

Прогноз

«Бристоль Сити» смог выбить из турнира команду «Вест Хэм», которая гораздо выше «Фореста» в турнирной таблице Премьер-лиги. С коэффициентом 3.35 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу клуба «Бристоль Сити». Вопреки мнению букмекеров, считаем, что «зарянки» могут справиться в будущей игре с «лесниками».