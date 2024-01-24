«Челси» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.01.2024)

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вчера, 20:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Англии «Челси» – «Астон Вилла», который состоится 26 января 2024 года

«Челси»

«Пенсионеры» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на девятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «синих», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «вилланами». В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Мидлсбро» выиграл с минимальным счётом у лондонских «пенсионеров». С таким же счётом в матче прошлого тура АПЛ «синие» взяли верх над «Фулхэмом».

В ответном матче 1/2 Кубка английской лиги «Челси» разгромил «Боро» со счётом 6:1. Дублем в игре отличился полузащитник Коул Палмер.

«Астон Вилла»

«Вилланы» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают четвёртое место. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Астон Виллы» за последнее время. В трёх крайних матчах «львы» не уступают своим соперникам. С разницей в один мяч «бордово-голубая армия» взяла верх над «бордовыми» из Бёрнли в матче 20-го тура АПЛ (3:2). С минимальным счётом «Астон Вилла» выиграла в гостях у «Мидлсбро» в 1/32 Кубка Англии.

14 января нулевую ничью раскатали «синие» из Ливерпуля с «вилланами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 2.09

Ничья – 3.65

Победит «Астон Вилла» – 3.25

Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 гола за игру – 3.55

Тотал голов больше 2.5 – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 – 2.04

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Из пяти последних матчей в четырёх «пенсионеры» выиграли у своих оппонентов

Две победы одержали «львы» за аналогичный период.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку на победу «Астон Виллы» с коэффициентом 3.25. В трёх крайних очных встречах «вилланы» обыграли «синих». На данном этапе «львы» находятся в отличной форме и вполне смогут выиграть у «пенсионеров».