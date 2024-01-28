«Трабзонспор» – «Касымпаша»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1706450369

вчера, 16:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Суперлиги чемпионата Турции «Трабзонспор» – «Касымпаша», который состоится 29 января 2024 года

«Трабзонспор»

В тройку самых сильных команд Суперлиги входят «черноморские штормы» на текущий момент. Рассмотрим недавние футбольные поединки с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «апачи». В 1/16 Кубка Турции «бордово-синие» с разницей в пару мячей одержали победу над командой «Маниса» (3:1). На своём поле с большим счётом «черноморские штормы» проиграли «Галатасараю» в 21-ом туре чемпионата (1:5).

25 января с минимальным счётом «бордово-синие» уступили в гостях «Ризеспору».

«Касымпаша»

«Апачи» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата находятся на девятой строчке. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. Дома с минимальным счётом «апачи» проиграли в 1/16 Кубка Турции «Бандырмаспору». В сухую, забив три гола, «Касымпаша» выиграла на своём поле у «Хатайспора» в позапрошлом туре Суперлиги.

23 января со счётом 3:2 «Пендикспор» взял верх над «апачи».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Трабзонспор» – 1.62

Ничья – 4.30

Победит «Касымпаша» – 5.00

Победит «Трабзонспор» с форой -1.5 гола за игру – 2.54

Тотал голов больше 2.5 – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 – 2.26

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти крайних «бордово-синие» проиграли своим соперникам

За аналогичный период «Касымпаша» уступила в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

«Черноморские штормы» находятся в достаточно неплохой форме. Дополнительной мотивацией выступает тот факт, что сразу несколько команд претендуют на место «бордово-синих». С коэффициентом 1.62 компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку на победу «Трабзонспора».