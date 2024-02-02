«Фортуна» – «Херенвен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Фортуна» – «Херенвен», который состоится 3 февраля 2024 года

«Фортуна»

Десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Нидерландов занимают на сегодняшний день «жёлто-зелёные». Рассмотрим недавние матчи с участием «Фортуны», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Херенвеном». «Жёлто-зелёные» в 1/8 Кубка Нидерландов с разницей в один мяч выиграли на выезде у «Алмере Сити» (2:1). Нулевую ничью раскатала «Фортуна» с «Алмере» в рамках матча 18-го тура Высшей лиги.

На прошлых выходных с минимальным счётом «жёлто-зелёные» из Ситтарда выиграли у «Волендама».

«Херенвен»

С декабря месяца прошлого года «Херенвен» не радует победами своих поклонников. «Суперфризы» на данный момент в турнирной таблице Эредивизи находятся на двенадцатом месте. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. В рамках матча 17-го тура чемпионата Нидерландов «Херенвен» в гостях раскатал ничью с командой «Зволле» (2:2). В сухую, пропустив три гола, «Суперфризы» потерпели поражение от «Эксельсиора» в игре следующего тура.

28 января ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Алкмаром» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фортуна» – 2.40

Ничья – 3.45

Победит «Херенвен» – 2.90

Победит «Фортуна» с форой -1.5 гола – 4.50

Тотал голов больше 2.5 – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 – 1.85

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Из пяти крайних матчей «Суперфризы» проиграли своим соперникам в трёх футбольных поединках

За аналогичный период «Фортуна» уступила своим оппонентам в одной встрече.

Прогноз

В двух крайних домашних очных матчах «Фортуна» выиграла у «Херенвена». Будущая встреча не станет исключением. Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.40 на победу «Фортуны».