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«Фортуна» – «Херенвен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:02
«Фортуна» – «Херенвен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Фортуна» – «Херенвен», который состоится 3 февраля 2024 года

«Фортуна»

Десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Нидерландов занимают на сегодняшний день «жёлто-зелёные». Рассмотрим недавние матчи с участием «Фортуны», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Херенвеном». «Жёлто-зелёные» в 1/8 Кубка Нидерландов с разницей в один мяч выиграли на выезде у «Алмере Сити» (2:1). Нулевую ничью раскатала «Фортуна» с «Алмере» в рамках матча 18-го тура Высшей лиги.

На прошлых выходных с минимальным счётом «жёлто-зелёные» из Ситтарда выиграли у «Волендама».

«Херенвен»

С декабря месяца прошлого года «Херенвен» не радует победами своих поклонников. «Суперфризы» на данный момент в турнирной таблице Эредивизи находятся на двенадцатом месте. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. В рамках матча 17-го тура чемпионата Нидерландов «Херенвен» в гостях раскатал ничью с командой «Зволле» (2:2). В сухую, пропустив три гола, «Суперфризы» потерпели поражение от «Эксельсиора» в игре следующего тура.

28 января ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Алкмаром» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фортуна» – 2.40
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Херенвен» – 2.90
  • Победит «Фортуна» с форой -1.5 гола – 4.50
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.96
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.85

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Из пяти крайних матчей «Суперфризы» проиграли своим соперникам в трёх футбольных поединках
  • За аналогичный период «Фортуна» уступила своим оппонентам в одной встрече.

Прогноз

В двух крайних домашних очных матчах «Фортуна» выиграла у «Херенвена». Будущая встреча не станет исключением. Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.40 на победу «Фортуны».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Фортуна
Все комментарии
rg2w4jz8cuhd
rg2w4jz8cuhd
сегодня в 09:00
«Фортуна» будет играть более активно в атаке, пытаясь улучшить своё положение в таблице.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:32
Хозяева поля имеют не такое уж большое преимущество - осторожная ставка - Ф1(0).
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