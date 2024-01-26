Трофей для «шпор» в первый же год – цель Постекоглу. На ранней стадии столкнутся с «Манчестер Сити» без Холанда

1706269287

сегодня, 14:41

В прошлый раз было жарко.

Пеп прекрасно обходится без Холанда

- Наличие элитного страйкера – тем более такого, который прислушивается к тренеру, – для команды всегда идёт в плюс. «Горожане», например, в первый же год после подписания Эрлинга Холанда впервые в истории выиграли ЛЧ и оформили требл. Но есть и обратная сторона – коллектив становится зависим от своего главного бомбардира. А норвежец забивал много – 52 мяча в 53 играх во всех турнирах минувшего сезона. В новой кампании – 19 голов за 20 игр.

- К слову, на удивление, «горожане» даже при травмированном Эрлинге чувствуют себя прекрасно. Форвард в лазарете с первой половины декабря. В тот момент «небесно-голубые» просели в турнирной таблице чемпионата после ничьих с «Челси», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», поражения от «Астон Виллы». В такой ситуации травма лидера была очень некстати. На деле же в следующих 5 турах, которые Холанд пропустил, банда Пепа одержала 4 победы (и только с «Кристал Пэлас» — 2:2). Гвардиола уже создал универсальную машину, где каждую деталь можно заменить.

- Вдобавок было кем – Хулиан Альварес давно ждал шанса. На первых порах казалось, что аргентинцу не позавидуешь – профильный форвард, он пришёл в одну команду с голевой машиной Холандом. Тут в любом случае придётся выходить с замены. Но тренер быстро нашёл решение – Хулиан начал выходить под нападающим. Так удалось оставить бомбардира в старте – и не посадить в запас прессинг-машину Альвареса. Когда Эрлинг травмировался, Хулиан вернулся на свою профильную позицию. Забивает, правда, нечасто – по голу «Эвертону» и «Шеффилду». Видимо, в оттяжке ему привычнее.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-2-3-1): Ортега – Гомес, Гвардиол, Диаш, Аканджи – Ковачич, Льюис – Грилиш, Фоден, Бобб – Альварес.

«Шпоры» снова хороши – даже с травмами

- Это две команды, у которых случился спад в ноябре-декабре. Правда, «горожане» смотрелись получше – лондонцы же вообще перестали набирать очки. Всё началось с дерби против «Челси». Тогда всё списали на два удаления – команда неплохо смотрелась в равных составах и даже в меньшинстве сохраняла компактность обороны – могла сравнивать. Но потом стало очевидно – неопытным «шпорам» Постекоглу не хватает стержня. В лазарете оказались Сарр, Биссума, Соломон, а главное – Мэддисон – и посыпались 1:2 от «Вулверхэмптона», «Астон Виллы», «Вест Хэма». Удалось на характере заработать 1 балл с «Манчестер Сити» — но и «горожане» были в скверной форме. Тот отрезок заставил «шпор» заземлиться и понять – начал Постекоглу отлично, но это всё та же неопытная нестабильная команда в стадии перестройки.

- Потом на смену пришёл другой этап – который вселил уверенность, что Анге сможет сколотить в «Тоттенхэме» боеспособный состав. Боксинг-дэй обеспечил жаркую борьбу за лидерство – лондонцы, тем временем, стали отбиваться от соискателей на 5-ю строчку чемпионата. Под раздачу попал «Ньюкасл», «Ноттингем Форест», «Эвертон», «Борнмут». И лишь «Брайтон» добыл победу над воспрявшими «шпорами».

- Одним из последних был поединок с «Манчестер Юнайтед» на выезде. Там подопечные Постекоглу тоже заставили болельщиков поволноваться – пропустили первыми, но потом сравняли. Под занавес первого тайма снова пустили «манкунианцев» вперёд – отыгрались после перерыва. В пылу борьбы лондонцы не поднялись выше – но всё потому, что конкуренты по топ-5 тоже на ходу. Зато удалось нарастить отрыв от «Вест Хэма», «Брайтона», МЮ и «Челси» — эта компания борется за пятёрку.

- В любом случае, у «Тоттенхэма» всё те же проблемы с кадрами, что и в декабре. Главная потеря Мэддисон, плюс Сон Хын Мин вряд ли сыграет – исполнитель только провёл последний матч за сборную этой зимой. Потребуется время на возвращение и восстановление.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-3-3): Викарио – Удоджи, Дэвис, Эмерсон, Порро – Бентанкур, Скипп, Ло Чельсо – Кулусевски, Ришарлисон, Джонсон.

Кубковые неудачники против действующего победителя

- «Шпоры» в принципе давно забыли о трофеях – не говоря уже о Кубке Англии. В последний раз они становились его обладателями ещё в прошлом веке – в финале розыгрыша-90/91 лондонцы под руководством Терри Венейблса обыграли «Ноттингем».

- Даже интересно, что именно такой соперник оказался на пути у действующего обладателя Кубка. Но «Манчестер Сити» точно мало. Это Кубок Английской лиги «горожане» брали трижды за последние 5 лет – а Кубка страны за тот же период у них только два.

Гвардиола и Постекоглу уже устраивали боевик

Предстоит крайне содержательный поединок – всё благодаря тренерам. Анге старше Гвардиолы на 5 лет – но его футбольный путь ощутимо беднее, чем у испанца. Тот и поиграл за «Барселону», и тренировал её, и по европейским грандам поездил. Австралиец, для сравнения, всю свою карьеру игрока провёл на родине – а в качестве тренера закрепился на европейской земле лишь в 2021 году. В деле управления топ-клубами это вообще новичок.

Но в их недавнем противостоянии этот мотив не улавливался – «шпоры» бились на равных с гегемоном Премьер-Лиги. Что говорить – к 10-й минуте соперники уже обменялись голами, после мяча Фодена лондонцы отыгрались лишь на 60-й минуте, на гол Грилиша вообще ответили на 90-й.

Прогноз Soccer.ru: в поединке не будет принципиальности, присущей дерби или противостоянию «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», «Арсенала». Но это точно будет яркий бой – предыдущее столкновение тому доказательство. Рискнём – и поставим на победу хозяев. «Шпоры» наверняка отнесутся к сопернику серьёзнее – трофей им нужнее.