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20 клубов предали Лигу чемпионов ради Суперлиги. Самый крупный шантаж в истории футбола

вчера, 17:34
Логотип Суперлиги

Обманывают собственных фанатов.

Один человек выше закона – путь к катастрофе

Плохо, что историю не учат. И нет никакой пользы от чужих ошибок. Это как ребенок, который ударился о край стола, бегая по комнате. Плачет, родители обрабатывают рану, а потом снова ударятся о тот самый угол. Люди редко учатся даже на своих ошибках. Поэтому Перес – президент «Реала», прекрасно зная плачевное финансовое состояние Ла Лиги и конкретно «Барселоны», на противовесе с которой строили модель бизнеса, хочет поставить себя главным в европейском футболе.

Флорентино предлагает диктатуру. Формально готов стать марионеткой в руках инвесторов, но считает, что хитрее и умнее, чем его покровители. Вот только человеческий организм так устроен, что в 76 лет когнитивные функции хуже, чем в тридцать шесть. А Пересу плевать на будущую деменцию, ему хочется денег и власти. Поэтому миллионы евро вложено в сетки ботов и наглую рекламу Суперлиги. Человек, назначенный говорящей головой организаторами проекта, выступил с мутным заявлением:

Говорили с представителями около 50 клубов, примерно 20 из них заинтересовались проектом. Но я их не назову, чтобы не разоблачать.

Позже добавили, что среди этих команд есть те, кто публично против Суперлиги. Чего добиваются большие клубы? Во-первых, надеются взять много денег у наивных шейхов и глупых фондов, наперед зная, что Суперлига не выстрелит. Деньги заберут, а контракт будет без гарантий. Во-вторых, закулисные переговоры выгодны политически, чтобы Чеферин испугался, дал Пересу и остальным всё, что просят.

А просят отсутствие законов, наказаний и все деньги Лиги чемпионов, которые пока тратят на поддержку всех в зоне УЕФА. Зачем казахам, албанцам, чехам и хорватам детские футбольные поля, если «Барселоне» нужен новый Дембеле? Гранды запланировали украсть у бедных, чтобы остаться богатыми, это короткая суть Суперлиги. А пока ставят УЕФА ультиматум – или продаетесь шейхам и американским банкирам, или уходим в Суперлигу в следующем году.

Разрушается система закона в большом футболе

Мир не нужно сжигать, если он вам не нравится. Лучше реформировать. Но путь разрушения короче, а для маньяков ещё и приятнее. Психопаты, социопаты и нарциссы попробуют убить Лигу чемпионов. В этом может принять участие Роналду. Похоже, у Криштиану в Саудовской Аравии прогрессирует мания величия. Для португальца, обиженного на ФИФА и УЕФА, организовывают целую футбольную премию. Он рассказывает, что саудовская лига сильнее французского чемпионата. Также призывает звезд жить в пустыне.

При этом Бензема, Хендерсон и Фирмино пытаются убежать из Саудовской Аравии. Ляпорт в интервью рассказал правду: шейхи не выполняют обещания. Деньги поступают на счета, но во всем остальном – условия тренировок, проживания на выездных матчах, состояние футбольной инфраструктуры и заполняемость стадионов, лига принца отстает от тех, к которым привыкли звезды европейских чемпионатов. Серб Милинкович-Савич встретил напарников по «Лацио» в аэропорту, попросился обратно в состав Сарри.

Вот только наличие у наследного принца денег – сидит на нефтяной подушке в размере около 300 миллиардов евро, позволяет купить клубам из Саудовской Аравии если не места в Лиге чемпионов, то места в Суперлиге. Но кто будет следить за выполнением законов и правил? Лапорта и Перес в Испании наглядно показывают, что случается, если нет контроля. Испанские арбитры одни из самых скандальных и худших рефери в мире. А президенты Ла Лиги довели многие клубы почти до банкротства.

Такой плохой ситуации в европейском футболе не было даже во времена, когда арбитров подкупали шубами. Или когда Платини селили в отелях, где рядом бегали элитные представительницы сферы незаконных сексуальных услуг. Даже когда покойный Беккенбауэр опустился до взяток и сделал так, что ЧМ-2006 достался Германии, законности хватало, ведь было меньше денег. Перес и Абрамович всё разрушили? Есть такая теория. За двадцать лет стало хуже, в УЕФА нет выборов, один кандидат в президенты.

Чеферину пора проснуться, босс УЕФА провалился

Разумеется, ответственность не только на боссах клубов, пусть изначально их жадность и низкая квалификация привели к долговой яме. Но кто устанавливал правила? Глава УЕФА Чеферин, как и Инфантино, является юристом по образованию. И с законами провал. Коррупция при выборе хозяев ЧМ стала нормой. Одни клубы наказывали за финансовые махинации, а другим «прощали» грехи. «Манчестер Сити» выгнали из еврокубков, а потом через суд восстановили право играть. При этом «Жирону» могут не пустить, поскольку под присмотром консорциума шейхов, платящих деньги Гвардиоле.

Главные тренеры, вроде Хосепа, тоже виноваты. Испанец знает о схемах, которые применили, чтобы получить невероятный трансферный бюджет. Наставник ни разу не выступил с инициативой реформ, ведь действующие правила не работают. Ни «Ювентус», когда чудил в Серии А, ни ПСЖ, на чьи грехи закрывает глаза Чеферин, поскольку летает на катарских самолетах, не навели порядок. Все хотят быть гангстерами. Апофеозом становится Суперлига. Даже если власти Великобритании остановят клубы АПЛ, «Ювентус», «Реал» и «Барселона» пригласят турецкие команды и шейхов.

Чеферину пора проснуться, в его кровати отрезанная голова лошади. Он верил Аньелли – Андреа предал. Заигрывал с испанцами – предали. Очередь катарцев из ПСЖ, а саудовцы готовы всадить нож в спину в сговоре с ФИФА. Не забывайте о Клубном ЧМ, который перессорил игроков, клубы и федерации. Идёт «гражданская война» в футболе. Нужно искать того кто спасет мир? В идеале это грамотный и принципиальный человек, но где его взять? Пафосные слова, что финал Лиги чемпионов не отдадут аравийцам, не спасут, нужны действия. А действуют пока плохие парни.

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Все комментарии
arsenVS
arsenVS
сегодня в 08:30, ред.
А почему Перес плохой парень ? Он гениальный финансист который идеально правит своим клубом. Строит стадион , выигрывает титулы не тратит бездумно деньги на трансферы. Сити , Челси , ПСЖ наворотили кучу финансовых преступлений и ничего , их никто не шельмует )). Получается кто против УЕФА тот преступник и плохой парень , а кто за УЕФА тот шериф и красавчик ?!
R. Carlos
R. Carlos ответ vday (раскрыть)
сегодня в 08:18
А что лучше есть несколько раз в году ?
112910415
112910415
сегодня в 06:50
мощная борьба продолжается "под ковром"
Nety
Nety
сегодня в 00:58
Автор что пишет)) Перес в свои 76 не просадил все деньги, а стадион на будущее отстроил, по остальному вообще молчу)) все так хорошо в футболе по вашему с фин распределением?) Сколько команд за последние 20 лет лигу чемпионов? В каком возрасте футболистов выдергтвают из своих клубов гранды? Сколько полей построил УЕФА? Что конкретно хочет сломать Перес?
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:21
В статье, так получилось, виноваты все в выдвижении идеи суперлиги - и Перес, и Чеферин :))
Как по мне, можно не строить теории заговора, а просто вспомнить, что современный футбол - это бизнес.
И тогда все просто: значит деньгами организатор ЛЧ, то есть УЕФА, делится так себе. Хотя весь доход компилируют именно клубы, причем для того, чтобы получать его самим )

Так часто бывало с некогда блестящими идеями, в том числе экономическими. ЛЧ в современном формате - как раз такая. Уже в 90ые обрела дикую популярность.
В эту идею было включено все: в группу могла выйти команда из самого слабого чемпионата (например, Шериф), интрига групп смерти, радость болельщиков со всей Европы, когда к ним в гости приезжал гранд, и против которого местный клуб костьми ложился.

А на десерт - напряженнейший плей-офф. Настоящая драма.
И с тех пор как формат этот был внедрен и апробирован, прошло уже больше 30 лет. От чиновников не требовалось больше никакой работы. А денег хочется всем.
Видимо, перегнули )

На мой взгляд, прискорбнее на данный момент внедрение нового формата ЛЧ со следующего года. Полагаю, что впрямую идеологи Суперлиги не могут сказать, что им как бы должны ребята из УЕФА, поэтому официальная версия - больше матчей топ-клубов.
И уефа как бы удовлетворила этот запрос, прикинувшись, что не понимает, о чем речь на самом деле.

Грустно это все. Очень нравился былой формат ЛЧ. Там и разгромы были красивые, а были и победы ЦСКА над Реалом, и плей-офф всегда был ух.
vday
vday ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 22:50
И на саколько Вас хватит есть каждый день торт? Мах на сезон... ИМХО
R. Carlos
R. Carlos ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 22:44
Раз в две недели можно побаловать себы омарами с устрицами
RaulReal
RaulReal
вчера в 21:07
Такого бредевого рассуждения ещё нужно придумать, по вашему УЕФА на столько чиста, что ПСЖ и МС в открытую нарушают ФП и отделываются смешными штрафами, и маленькие недочёты в Эвертоне их лишают очков. Даже в АПЛ у команд кроме МС нехватка игроков из за травм,потому что создали кучу ненужных турниров сборных, а что говорить о других менее конкуренто способных лиг. В той же Испании сидит президент маразматик и убивает ЛаЛигу. Если бы не гениальность Переса в сфере бизнеса Реал был бы в ещё больше ж.пе чем Барса. Поэтому Супер Лига единственный вариант для возрождения конкурента способного футбола как в свое время Кубок Чемпионов,благодаря инициативе Представителей Реала было создано, в те времена КЧ тоже считали убьет футбол, а результат футбол стал самой популярной игрой не только в Европе но и в мире
Дима Логинов
Дима Логинов ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 20:58
Когда-то учёные провели эксперимент. Собрали группу людей и предложили им на протяжении двух недель питаться ежедневно самой любимой едой. Кто-то выбрал сладкие торты и пирожные; кто-то омаров и устриц; кто-то мраморную говядину...
По окончании эксперимента две трети участников никогда в своей жизни больше не притронулись к некогда любимому блюду. А часть даже приобрела аллергические реакции.

Если каждый день смотреть игры вида Барселона - Бавария или Реал - МС, то они очень быстро превратятся в те самые Партизан - Панатинаикос, их будет совершенно неинтересно смотреть.
Почему Чемпионат мира привлекает так много внимания, хотя и уровень участников, и качество игры там на среднем уровне? Да потому, что он проходит раз в 4 года. Его ждут, к нему готовятся. Это праздник, это как месячный отпуск после 11 месяцев работы.
И это большое заблуждение, что ежедневные топовые игры будет всегда интересно смотреть. Так не будет.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:35
Паш, мне кажется, у тебя к Вадиму какая-то предвзятость. 🤔
В статье написано о возможной будущей деменции, и настоящем, в котором работа мозга в 76-ть лет ниже по продуктивности, чем у мозга организма вдвое моложе.
Tex
Tex
вчера в 20:14
Как можно украсть у албанцев деньги ЛЧ, которые они никак не зарабатывают? Как можно украсть то, что одни зарабатывают, а другим просто раздают?
pomor45
pomor45
вчера в 19:32
Виноват не пацан, повторно набивший себе шишку, а тупые родители, не догадавшиеся убрать стол в другое место, если ребёнку играть негде.
Организаторы СЛ не требуют устранения УЕФА от дел, а предлагают здоровую конкуренцию. Бюрократы УЕФА так крепко трусят, что предпринимают все усилия, чтобы задушить младенца в зародыше. С чего бы это им так трусить?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:47
Если в Суперлиге не будет Вар тотэто будет первый и оОчень жирный плюс, олдскул.
Реал и Бавария, вот и весь рецепт суперлиги
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 18:19
"Платини селили в отелях, где рядом бегали элитные представительницы сферы незаконных сексуальных услуг" — Вадим, извините конечно, но по-моему вы немного завидуете Платини... И я, признаться, тоже...
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 18:14, ред.
Ну и правильно
Надо создавать суперлигу
Уефа раздули до невозможности сетку все турниров
Пусть будет лига конференций
Лига европы
Лига чемпионов
И супер лига
Много кто хотел бы смотреть матч Арсенал - Боруссия в сентябре а не на стадии 1/8 финала
Такие матчи будут каждыую неделю
Условные Барса- ПСЖ
ЮВЕ - Ливерпуль
Интер- Бавария
Только представьте !!!
И так каждую неделю
Ну или через неделю
А что нам предлагает Чиферин ?
Смотреть до февраля Партизан - Панатинаикос
Работнички -Хайдук
Базель - Спарта
( не в обиду болельщиуам этих клубов но до топовым им еще надо немного усилий)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:44
Это хорошо, что любой журналист может писать о деменции лучшего современного футбольного менеджера. Но именно "любой", а не хороший.
Гость
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