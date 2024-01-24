20 клубов предали Лигу чемпионов ради Суперлиги. Самый крупный шантаж в истории футбола

Обманывают собственных фанатов.
Один человек выше закона – путь к катастрофе
Плохо, что историю не учат. И нет никакой пользы от чужих ошибок. Это как ребенок, который ударился о край стола, бегая по комнате. Плачет, родители обрабатывают рану, а потом снова ударятся о тот самый угол. Люди редко учатся даже на своих ошибках. Поэтому Перес – президент «Реала», прекрасно зная плачевное финансовое состояние Ла Лиги и конкретно «Барселоны», на противовесе с которой строили модель бизнеса, хочет поставить себя главным в европейском футболе.
Флорентино предлагает диктатуру. Формально готов стать марионеткой в руках инвесторов, но считает, что хитрее и умнее, чем его покровители. Вот только человеческий организм так устроен, что в 76 лет когнитивные функции хуже, чем в тридцать шесть. А Пересу плевать на будущую деменцию, ему хочется денег и власти. Поэтому миллионы евро вложено в сетки ботов и наглую рекламу Суперлиги. Человек, назначенный говорящей головой организаторами проекта, выступил с мутным заявлением:
Говорили с представителями около 50 клубов, примерно 20 из них заинтересовались проектом. Но я их не назову, чтобы не разоблачать.
Позже добавили, что среди этих команд есть те, кто публично против Суперлиги. Чего добиваются большие клубы? Во-первых, надеются взять много денег у наивных шейхов и глупых фондов, наперед зная, что Суперлига не выстрелит. Деньги заберут, а контракт будет без гарантий. Во-вторых, закулисные переговоры выгодны политически, чтобы Чеферин испугался, дал Пересу и остальным всё, что просят.
А просят отсутствие законов, наказаний и все деньги Лиги чемпионов, которые пока тратят на поддержку всех в зоне УЕФА. Зачем казахам, албанцам, чехам и хорватам детские футбольные поля, если «Барселоне» нужен новый Дембеле? Гранды запланировали украсть у бедных, чтобы остаться богатыми, это короткая суть Суперлиги. А пока ставят УЕФА ультиматум – или продаетесь шейхам и американским банкирам, или уходим в Суперлигу в следующем году.
Разрушается система закона в большом футболе
Мир не нужно сжигать, если он вам не нравится. Лучше реформировать. Но путь разрушения короче, а для маньяков ещё и приятнее. Психопаты, социопаты и нарциссы попробуют убить Лигу чемпионов. В этом может принять участие Роналду. Похоже, у Криштиану в Саудовской Аравии прогрессирует мания величия. Для португальца, обиженного на ФИФА и УЕФА, организовывают целую футбольную премию. Он рассказывает, что саудовская лига сильнее французского чемпионата. Также призывает звезд жить в пустыне.
При этом Бензема, Хендерсон и Фирмино пытаются убежать из Саудовской Аравии. Ляпорт в интервью рассказал правду: шейхи не выполняют обещания. Деньги поступают на счета, но во всем остальном – условия тренировок, проживания на выездных матчах, состояние футбольной инфраструктуры и заполняемость стадионов, лига принца отстает от тех, к которым привыкли звезды европейских чемпионатов. Серб Милинкович-Савич встретил напарников по «Лацио» в аэропорту, попросился обратно в состав Сарри.
Вот только наличие у наследного принца денег – сидит на нефтяной подушке в размере около 300 миллиардов евро, позволяет купить клубам из Саудовской Аравии если не места в Лиге чемпионов, то места в Суперлиге. Но кто будет следить за выполнением законов и правил? Лапорта и Перес в Испании наглядно показывают, что случается, если нет контроля. Испанские арбитры одни из самых скандальных и худших рефери в мире. А президенты Ла Лиги довели многие клубы почти до банкротства.
Такой плохой ситуации в европейском футболе не было даже во времена, когда арбитров подкупали шубами. Или когда Платини селили в отелях, где рядом бегали элитные представительницы сферы незаконных сексуальных услуг. Даже когда покойный Беккенбауэр опустился до взяток и сделал так, что ЧМ-2006 достался Германии, законности хватало, ведь было меньше денег. Перес и Абрамович всё разрушили? Есть такая теория. За двадцать лет стало хуже, в УЕФА нет выборов, один кандидат в президенты.
Чеферину пора проснуться, босс УЕФА провалился
Разумеется, ответственность не только на боссах клубов, пусть изначально их жадность и низкая квалификация привели к долговой яме. Но кто устанавливал правила? Глава УЕФА Чеферин, как и Инфантино, является юристом по образованию. И с законами провал. Коррупция при выборе хозяев ЧМ стала нормой. Одни клубы наказывали за финансовые махинации, а другим «прощали» грехи. «Манчестер Сити» выгнали из еврокубков, а потом через суд восстановили право играть. При этом «Жирону» могут не пустить, поскольку под присмотром консорциума шейхов, платящих деньги Гвардиоле.
Главные тренеры, вроде Хосепа, тоже виноваты. Испанец знает о схемах, которые применили, чтобы получить невероятный трансферный бюджет. Наставник ни разу не выступил с инициативой реформ, ведь действующие правила не работают. Ни «Ювентус», когда чудил в Серии А, ни ПСЖ, на чьи грехи закрывает глаза Чеферин, поскольку летает на катарских самолетах, не навели порядок. Все хотят быть гангстерами. Апофеозом становится Суперлига. Даже если власти Великобритании остановят клубы АПЛ, «Ювентус», «Реал» и «Барселона» пригласят турецкие команды и шейхов.
Чеферину пора проснуться, в его кровати отрезанная голова лошади. Он верил Аньелли – Андреа предал. Заигрывал с испанцами – предали. Очередь катарцев из ПСЖ, а саудовцы готовы всадить нож в спину в сговоре с ФИФА. Не забывайте о Клубном ЧМ, который перессорил игроков, клубы и федерации. Идёт «гражданская война» в футболе. Нужно искать того кто спасет мир? В идеале это грамотный и принципиальный человек, но где его взять? Пафосные слова, что финал Лиги чемпионов не отдадут аравийцам, не спасут, нужны действия. А действуют пока плохие парни.
Надо создавать суперлигу
Уефа раздули до невозможности сетку все турниров
Пусть будет лига конференций
Лига европы
Лига чемпионов
И супер лига
Много кто хотел бы смотреть матч Арсенал - Боруссия в сентябре а не на стадии 1/8 финала
Такие матчи будут каждыую неделю
Условные Барса- ПСЖ
ЮВЕ - Ливерпуль
Интер- Бавария
Только представьте !!!
И так каждую неделю
Ну или через неделю
А что нам предлагает Чиферин ?
Смотреть до февраля Партизан - Панатинаикос
Работнички -Хайдук
Базель - Спарта
( не в обиду болельщиуам этих клубов но до топовым им еще надо немного усилий)
Надо создавать суперлигу
Уефа раздули до невозможности сетку все турниров
Пусть будет лига конференций
Лига европы
Лига чемпионов
И супер лига
Много кто хотел бы смотреть матч Арсенал - Боруссия в сентябре а не на стадии 1/8 финала
Такие матчи будут каждыую неделю
Условные Барса- ПСЖ
ЮВЕ - Ливерпуль
Интер- Бавария
Только представьте !!!
И так каждую неделю
Ну или через неделю
А что нам предлагает Чиферин ?
Смотреть до февраля Партизан - Панатинаикос
Работнички -Хайдук
Базель - Спарта
( не в обиду болельщиуам этих клубов но до топовым им еще надо немного усилий)
Организаторы СЛ не требуют устранения УЕФА от дел, а предлагают здоровую конкуренцию. Бюрократы УЕФА так крепко трусят, что предпринимают все усилия, чтобы задушить младенца в зародыше. С чего бы это им так трусить?
Организаторы СЛ не требуют устранения УЕФА от дел, а предлагают здоровую конкуренцию. Бюрократы УЕФА так крепко трусят, что предпринимают все усилия, чтобы задушить младенца в зародыше. С чего бы это им так трусить?