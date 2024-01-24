20 клубов предали Лигу чемпионов ради Суперлиги. Самый крупный шантаж в истории футбола

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вчера, 17:34

Обманывают собственных фанатов.

Один человек выше закона – путь к катастрофе

Плохо, что историю не учат. И нет никакой пользы от чужих ошибок. Это как ребенок, который ударился о край стола, бегая по комнате. Плачет, родители обрабатывают рану, а потом снова ударятся о тот самый угол. Люди редко учатся даже на своих ошибках. Поэтому Перес – президент «Реала», прекрасно зная плачевное финансовое состояние Ла Лиги и конкретно «Барселоны», на противовесе с которой строили модель бизнеса, хочет поставить себя главным в европейском футболе.

Флорентино предлагает диктатуру. Формально готов стать марионеткой в руках инвесторов, но считает, что хитрее и умнее, чем его покровители. Вот только человеческий организм так устроен, что в 76 лет когнитивные функции хуже, чем в тридцать шесть. А Пересу плевать на будущую деменцию, ему хочется денег и власти. Поэтому миллионы евро вложено в сетки ботов и наглую рекламу Суперлиги. Человек, назначенный говорящей головой организаторами проекта, выступил с мутным заявлением:

Говорили с представителями около 50 клубов, примерно 20 из них заинтересовались проектом. Но я их не назову, чтобы не разоблачать.

Позже добавили, что среди этих команд есть те, кто публично против Суперлиги. Чего добиваются большие клубы? Во-первых, надеются взять много денег у наивных шейхов и глупых фондов, наперед зная, что Суперлига не выстрелит. Деньги заберут, а контракт будет без гарантий. Во-вторых, закулисные переговоры выгодны политически, чтобы Чеферин испугался, дал Пересу и остальным всё, что просят.

А просят отсутствие законов, наказаний и все деньги Лиги чемпионов, которые пока тратят на поддержку всех в зоне УЕФА . Зачем казахам, албанцам, чехам и хорватам детские футбольные поля, если «Барселоне» нужен новый Дембеле? Гранды запланировали украсть у бедных, чтобы остаться богатыми, это короткая суть Суперлиги. А пока ставят УЕФА ультиматум – или продаетесь шейхам и американским банкирам, или уходим в Суперлигу в следующем году.

Разрушается система закона в большом футболе

Мир не нужно сжигать, если он вам не нравится. Лучше реформировать. Но путь разрушения короче, а для маньяков ещё и приятнее. Психопаты, социопаты и нарциссы попробуют убить Лигу чемпионов. В этом может принять участие Роналду. Похоже, у Криштиану в Саудовской Аравии прогрессирует мания величия. Для португальца, обиженного на ФИФА и УЕФА , организовывают целую футбольную премию. Он рассказывает, что саудовская лига сильнее французского чемпионата. Также призывает звезд жить в пустыне.

При этом Бензема, Хендерсон и Фирмино пытаются убежать из Саудовской Аравии. Ляпорт в интервью рассказал правду: шейхи не выполняют обещания. Деньги поступают на счета, но во всем остальном – условия тренировок, проживания на выездных матчах, состояние футбольной инфраструктуры и заполняемость стадионов, лига принца отстает от тех, к которым привыкли звезды европейских чемпионатов. Серб Милинкович-Савич встретил напарников по «Лацио» в аэропорту, попросился обратно в состав Сарри.

Вот только наличие у наследного принца денег – сидит на нефтяной подушке в размере около 300 миллиардов евро, позволяет купить клубам из Саудовской Аравии если не места в Лиге чемпионов, то места в Суперлиге. Но кто будет следить за выполнением законов и правил? Лапорта и Перес в Испании наглядно показывают, что случается, если нет контроля. Испанские арбитры одни из самых скандальных и худших рефери в мире. А президенты Ла Лиги довели многие клубы почти до банкротства.

Такой плохой ситуации в европейском футболе не было даже во времена, когда арбитров подкупали шубами. Или когда Платини селили в отелях, где рядом бегали элитные представительницы сферы незаконных сексуальных услуг. Даже когда покойный Беккенбауэр опустился до взяток и сделал так, что ЧМ -2006 достался Германии, законности хватало, ведь было меньше денег. Перес и Абрамович всё разрушили? Есть такая теория. За двадцать лет стало хуже, в УЕФА нет выборов, один кандидат в президенты.

Чеферину пора проснуться, босс УЕФА провалился

Разумеется, ответственность не только на боссах клубов, пусть изначально их жадность и низкая квалификация привели к долговой яме. Но кто устанавливал правила? Глава УЕФА Чеферин, как и Инфантино, является юристом по образованию. И с законами провал. Коррупция при выборе хозяев ЧМ стала нормой. Одни клубы наказывали за финансовые махинации, а другим «прощали» грехи. «Манчестер Сити» выгнали из еврокубков, а потом через суд восстановили право играть. При этом «Жирону» могут не пустить, поскольку под присмотром консорциума шейхов, платящих деньги Гвардиоле.

Главные тренеры, вроде Хосепа, тоже виноваты. Испанец знает о схемах, которые применили, чтобы получить невероятный трансферный бюджет. Наставник ни разу не выступил с инициативой реформ, ведь действующие правила не работают. Ни «Ювентус», когда чудил в Серии А, ни ПСЖ , на чьи грехи закрывает глаза Чеферин, поскольку летает на катарских самолетах, не навели порядок. Все хотят быть гангстерами. Апофеозом становится Суперлига. Даже если власти Великобритании остановят клубы АПЛ , «Ювентус», «Реал» и «Барселона» пригласят турецкие команды и шейхов.