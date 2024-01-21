Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыТоварищеские матчи. Клубы 2024

Роналду может пропустить товарищеский матч с «Интер Майами» Месси

вчера, 11:04

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может пропустить товарищеский матч с командой форварда сборной Аргентины Лионеля Мессии «Интер Майами».

У португальца диагностирована травма икроножной мышцы. Восстановление займёт пару недель.

Матч между «Аль-Насром» и «Интер Майами» запланирован на 1 февраля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Лейпциг» принимает претендента на чемпионство. Сойдутся два молодых топ-тренера
20 январяМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии4
Сарри критикует изменённый формат Суперкубка Италии. Шейхи ждут новые топ-матчи после Эль Класико
19 январяМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии5
Как «Спартаку» стать чемпионом РПЛ 2023/24. Оценим вероятность сенсации от Абаскаля
15 январяВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии5
«Реал» и «Барселона» сыграют без ряда звёзд. Анчелотти фаворит финала, но Хави победа ещё важнее
14 январяВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии10
«Тоттенхэм» потерял лидеров на матч с МЮ. «Шпоры» без Сона – шанс для тен Хага стать героем
13 январяМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии1
От Катара до Китая. Пять звёзд Кубка Азии не из Европы
13 январяСергей Иванов в блоге Смотри шире
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:02
Понятно что матч проводят из-за противостояния двух самых популярных игроков последних пятилеток....
И каков смысл проводить его в отсутствии одного из них ???
Перенос...или к доктору Мясникову..экстренно...

Скорей всего это последнее противостояние двух знаковых игроков поколения на поле......
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:27
Что ж ты фраер сдал назад, не по масти я тебе...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:59
Зато приводящая мышца языка у него в порядке.. Это главное.. А-ха-ха-ха..🤣🤭
112910415
112910415
вчера в 13:52
э нет, так дело не пойдёт !
надо перетереть про перенос срока !
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:45
Дырявый решил съехать с темы!!!
В «Интер Майами» подбирается банда Месси и у дырявого даже ножки задрожали, а травма скорее всего вымышленная.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 12:43
Без Роналду этот матч теряет всякий интерес. Не на гнома-пешехода же смотреть ну в самом деле?? Очень жаль будет если Рон пропустит матч.
Karkaz
Karkaz
вчера в 12:27
Так перенесите матч на другой день
7bd2unydcvcz
7bd2unydcvcz
вчера в 11:22
Без Роналду сразу интерес пропадает
chromage
chromage
вчера в 11:16
В общем-то без него смысл матча пропадает. Месси против Роналду - это и было идеей игры скорее.
7uscxt8z5bdc
7uscxt8z5bdc
вчера в 11:09
Это совсем плохая новость... хотелось бы поглядеть на обоих в игре.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 