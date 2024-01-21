Роналду может пропустить товарищеский матч с «Интер Майами» Месси

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может пропустить товарищеский матч с командой форварда сборной Аргентины Лионеля Мессии «Интер Майами».
У португальца диагностирована травма икроножной мышцы. Восстановление займёт пару недель.
Матч между «Аль-Насром» и «Интер Майами» запланирован на 1 февраля.
И каков смысл проводить его в отсутствии одного из них ???
Перенос...или к доктору Мясникову..экстренно...
Скорей всего это последнее противостояние двух знаковых игроков поколения на поле......
И каков смысл проводить его в отсутствии одного из них ???
Перенос...или к доктору Мясникову..экстренно...
Скорей всего это последнее противостояние двух знаковых игроков поколения на поле......
надо перетереть про перенос срока !
надо перетереть про перенос срока !
В «Интер Майами» подбирается банда Месси и у дырявого даже ножки задрожали, а травма скорее всего вымышленная.
В «Интер Майами» подбирается банда Месси и у дырявого даже ножки задрожали, а травма скорее всего вымышленная.