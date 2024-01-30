Эмери проверит претендента на отставку. У Хау опасные конкуренты на пост тренера «Ньюкасла»

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вчера, 13:15

Матч с «Астон Виллой» может оказаться для англичанина последним в клубе.

Хау на грани

«Ньюкасл» очень плох и этому есть объективные причины, не зависящие от главного тренера. Но со временем «сорокам» не становится лучше – а потому всё сильнее иллюзия, что необходимо менять наставника.

Клуб, годом ранее ворвавшийся в Лигу чемпионов и боровшийся за медали, теперь издалека смотрит на зону еврокубков. Зимой «Ньюкасл» попросту развалился. В 8 турах подопечные Эдди Хау одержали лишь 2 победы. Обыграли «Манчестер Юнайтед», когда только начиналась пора боксинг дэй, затем в середине декабря разделались с «Фулхэмом». На другой чаше весов – кошмарные игры с «Эвертоном» (0:3), «Тоттенхэмом» (1:4), «Лутоном» (0:1), «Ноттингемом» (1:3), «Ливерпулем» (2:4) и «Манчестер Сити» (2:3).

Если раньше команда шла хотя бы в зоне преследования, то теперь дела в разы хуже. Первая пятёрка солидно оторвалась от преследователей – даже в активе «шпор» 40 очков, а это на 11 баллов больше, чем у «сорок». Остаётся надеяться, что Кубки возьмут клубы из зоны еврокубков – за 6-7-ю строчки бороться как-то проще.

Тяжело соответствовать новому статусу

Подробнее о причинах спада «Ньюкасла» — дело в травмах, которые мучают их с самого начала сезона. Что может сделать тренер, когда у него к середине чемпионата выбыли основной вратарь, центральный защитник и два латераля (все – из стартовой обоймы), центр поля обеднел без за дорого купленного Тонали, Уиллока и Андерсона, а в атаке нельзя рассчитывать на Барнса, Альмирона и Уилсона? Так ещё и Жоэлинтон после операции на бедре не сыграет до мая.

Масла в огонь подливают клубы, которые охотятся за остальными игроками неокрепшего гранда. Топ-клуб вообще сложно представить в такой ситуации. А тут ещё есть риск потерять Кирана Триппьера и того же Альмирона. На первого претендует «Бавария» — готова была заплатить даже 15 миллионов евро, но англичане отказались. На второго вообще засматриваются саудиты. «Аль-Шабаб» уговорил «Ньюкасл» согласиться на сделку, осталось согласовать детали.

У «Ньюкасла» есть альтернативы на пост тренера

Ещё опаснее ситуация для Хау потому, что на рынок к лету выйдут топ-специалисты. Да, были слухи, что боссы «сорок» рассматривают Мичела из «Жироны» в качестве альтернативы – но тут рыба покрупнее. Например, уже давно знакомый с АПЛ Юрген Клопп проводит свой последний сезон у руля «Ливерпуля». «Мерсисайдцев» он вернул в топ, удержал на прежнем уровне и перестроил костяк. Работа, заслуживающая высших похвал. С другой стороны, сложно представить немца в другом клубе Англии – всё же с «красными» он расстаётся слишком тепло.

А вот ещё одного менеджера такие ограничения не сковывают – речь о Хави. Испанец последовал примеру тренера «Ливерпуля» — но при других обстоятельствах. Хави не выдержал больных амбиций кризисной «блауграны». Руководство клуба хочет явно больше, чем команда может дать – каталонцы не в том состоянии, чтобы бороться за ЛЧ , чемпионство. И это не вина Хави – он выдерживал феноменальное давление, проделал большую работу, брал трофеи. Так что заслужил попасть в более перспективный проект. С меньшим давлением и большим кошельком.

«Астон Вилла» сбавила обороты

В первых 17 турах «львы» были практически непобедимы. На этом отрезке они уступали разве что на тот момент здоровому «Ньюкаслу», «Ливерпулю» и «Ноттингему». При такой статистике неудивительно, что банда Унаи Эмери забралась выше «Арсенала» и «Манчестер Сити» — у гигантов возникли специфические проблемы.

«Астон Вилла», тем временем, оказалась в топ-3 и конкурировала с «Ливерпулем» и попеременно с «горожанами» и «канонирами». Но это вполне попадает под объяснение особенностей работы Эмери. Испанец выжимает максимум из команд без звёзд в составе – там, где не нужно мериться авторитетом. Плюс его подопечные нередко выдают результат сериями. Прошлой зимой «львы» тоже долгое время не знали поражений – так и забрались в ЛК.

Но и сейчас, и тогда этот отрезок оказался не бесконечен. К Рождеству коллектив оказался выжат – потеряли очки с «Шеффилдом», следом сенсационно уступили МЮ , с трудом обыграли «Бёрнли». Уже в новом году сыграли с «Эвертоном» — но и тут 0:0.

Для борьбы на нескольких фронтах не хватает ротации

Показатели «львов» объективно лучше, чем можно было от них ожидать. Команда идёт в зоне ЛЧ с 8-м по совокупной стоимости составом в лиге. Ниже, чем те же «Ньюкасл», МЮ , «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити».

И мало бед – «Астон Вилла» уже отпустила Дендонкера в «Наполи» на правах аренды и рискует потерять ещё нескольких исполнителей. Так, «Челси» хочет забрать Джона Дурана, а за Джейкоба Рэмзи готовы бороться «Бавария» и «Тоттенхэм».

Команды примерно равны

Несмотря на всё, масштаб потерь «Ньюкасла» на порядок больше, чем у «Астон Виллы». И это приравнивает клубы по уровню. С другой стороны, «львы» даже почти в оптимальном составе победы больше не даются так просто. Осечек всё больше, параллельно набирает обороты идущий ниже «Тоттенхэм». Будет логично, если «шпоры» в ближайших турах обойдут конкурента. А для банды Эмери даже 5-я строчка – отличный показатель.

Прогноз Soccer.ru: В любом случае, играть всё-таки будут на территории «львов» — и дома в текущем чемпионате они не уступили ни разу. Ничего не изменится и сейчас – «Астон Вилла» заберёт 3 очка.