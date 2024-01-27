«Монако» вылетел из топ-3 Лиги 1. Чтобы вернуться, нужна победа над скандальным «Марселем»

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сегодня, 13:50

На кону – ЛЧ .

О делах «Марселя»

- У «Марселя» довольно яростные фанаты. Не все игроки решаются туда ехать, да и тренерам приходится непросто. Хорхе Сампаоли, например, вернул «провансальцев» в топ-3. Завоевал серебро. А сразу после покинул команду. Игор Тудор принёс бронзу – тоже не решился надолго оставаться в клубе. Только на этот раз резкие перестановки не пошли «Марселю» на пользу – коллектив выпал даже из первой пятёрки.

- В сентябре клуб объявил о назначении Дженнаро Гаттузо. И как минимум это попадание по темпераменту. Опять же – речь о скандальном «Марселе». Для понимания – после провала южан на старте сезона фанаты потребовали отставки главного тренера, а владелец клуба Фрэнк Маккорт отмечал:

Встреча в понедельник между исполнительным советом и представителями групп болельщиков должна была стать возможностью собраться вместе и защитить интересы клуба. Вместо этого всё превратилось в тревожную демонстрацию агрессии, когда члены исполнительного совета «Марселя» столкнулись с угрозами насилия. В этой ситуации я решительно поддерживаю Пабло Лонгорию, и мы работаем над тем, чтобы определить лучший курс развития для клуба…

Что касается Гаттузо – это темпераментный итальянец под стать жаркому характеру марсельских фанатов. На первых порах после назначения тренера сообщалось, что тот на тренировках в качестве поощрения бьёт игроков по плечам. Самим футболистам такой «звериный» подход наставника пришёлся по душе – так что с командой Гаттузо сблизился быстро.

- Другое дело, что в первых играх при новом коуче коллектив уступил «Монако», а после победы над «Гавром» проиграл «Ницце». Это были те поединки, в которых претенденту на медали позарез требовалась победа. Иначе конкурировать с «монегасками» и «орлятами» никак не получится. Дальше «бело-голубые» выправили положение – начиная с 10-го тура, подопечные Дженнаро Гаттузо проиграли только «Лансу». Правда, и осечек было немало – ничьи с «Лиллем», «Монпелье» и две со «Страсбуром».

- На этом фоне «Марсель» вновь выпал из зоны еврокубков, пропустив выше «Реймс». Разрыв между ними – всего 1 балл. До того же «Монако» «провансальцам» 5 очков.

- В «Марселе» открыл второе дыхание Пьер-Эмерик Обамеянг. Тот быстро обрёл себя после ухода из «Челси» — и теперь исправно участвует в атаках «провансальцев» — 5 мячей и 7 голевых за 18 игр Лиги 1. А ещё лидером обороны команды стал экс-футболист «Спартака» Самуэль Жиго. Начиная с 12-го тура, он выводил команду с капитанской повязкой.

Ориентировочный состав «Марселя» (): Лопес – Жиго, Балерди, Меите – Мерлен, Верету, Кондогбиа, Онана, Мурильо – Обамеянг, Витинья.

О делах «Монако»

- «Монако» при Адольфе Хюттере стартовал резко – даже удерживал лидерство в чемпионате. Правда, хватило этого запала лишь на 9 туров. Пока Луис Энрике осваивался в «Пари Сен-Жермен». Затем парижане пошли на взлёт – а «монегаски» стали совершать ошибку за ошибкой. С 10-го по 13-й тур коллектив одержал только одну победу. При этом сенсационно уступил «Лиллю», неожиданно потерял очки с новичком Лиги 1 «Гавром». И не прошёл испытание на прочность – проиграл лидеру первенства, ПСЖ .

- В последних трёх играх «Монако» потерпел ещё два поражения. На этот раз от «Лиона» и «Реймса». Из-за этого банда Хюттера пропустила вперёд ещё одну тёмную лошадку – «Брест». Те теперь замыкают топ-3, пока «монегаски» располагаются на 4-й строчке. И неподалёку от них – «Лилль», отстающий лишь на 2 балла. Сейчас меньше всего коллектив хочет повалиться и потерять надежду на попадание в ЛЧ .

- Дело, в том числе в травмах. В лазарете оказались игроки, без которых стартовая обойма смотрится не так мощно. Кайо Энрике был основной опцией у левой бровки и в первых 6 играх отдал аж 4 ассиста. Затем – кресты. Элиот Матазо вырос из клубной академии и стабильно привлекался к играм основы – не играет с октября. Ещё – Элиэсс Бен Сегир и Бреэль Эмболо. Оба добавляли креатива в атакующих действиях, но из-за травматичности пропускают текущий сезон (Бен Сегир хотя бы успел сыграть 2 матча).

- Зато Александр Головин и Виссам Бен-Йеддер в строю. Россиянин сник после резвого старта – перестал так часто участвовать в голевых атаках. Но при этом сохранил темп и объём работы. Виссам даже с возрастом забивает несильно меньше. Это лучший бомбардир «монегасков» в четырёх предыдущих сезонах – лучший и сейчас.

Ориентировочный состав «Монако» (3-4-2-1): Кен – Керер, Марипан, Магасса – Уаттара, Закария, Фофана, Вандерсон – Головин, Аклиуш – Бен-Йеддер.

О противостоянии

- Это крайне упрямые соперники. С 2017 года ни одна из команд не смогла одержать победы в двух противостояниях к ряду. В 13 играх на этом отрезке 5 раз выигрывал «Монако», столько же побед – у «Марселя». Ещё три встречи завершились ничьей.

- На этом же отрезке «монегаски» только раз обыграли «провансальцев» в гостях – это случилось в марте 2022 года в рамках 27 тура Лиги 1.

Прогноз Soccer.ru: оба коллектива играют в обоюдоострый футбол – так что голов будет много. Но «монегаски» не в лучшей форме – так ещё и играть будут на выезде. Учтём это,