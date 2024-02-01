«Барселона» вдохновлена успехом «Реала». Исключительные бразильцы покоряют Европу

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вчера, 17:40

Юные игроки готовы шокировать футбольный мир.

Марсело, Тиаго Силва, Фабиньо, Каземиро и Неймар стареют. Даже вратари Эдерсон и Алиссон – не юные таланты из Бразилии, а опытные мастера. Но на смену звездам первой величины из символических сборных года с победами в Лиге чемпионов приходят новые герои. Концентрируемся на тех, кому не больше 23 лет, не забывая о самом талантливом из юных игроков. Только возраст мешает 17-летнему вундеркинду Эндрику помочь Беллингему в плей-офф Лиги чемпионов. Новичок «Реала» прилетал знакомиться с будущей командой. Как только станет совершеннолетним, то окажется в заявке Анчелотти. У «Барселоны» тоже есть новый бразильский форвард, но чуть старше и приехал зимой.

Витор Роке («Барселона», 18 лет)

Хави объявил об уходе в конце сезона, что всегда влияет на коллектив. Опытный наставник может в таком случае выжать победу в еврокубке, как сделал Хайнкес с «Баварией», но в «Барселоне» другая ситуация. Вчера Роке спас тренера «блаугранас» от новой осечки, на этот раз против «Осасуны». Витор в четвертый раз вышел на замену, впервые отличился забитым мячом, который стал победным. Если невысокий форвард впечатлит нового тренера, то летом будут решать судьбу Левандовского. «Барселоне» нужны деньги, и если в Саудовской Аравии готовы заплатить за трансфер поляка – каталонцы задумаются.

Савио («Жирона», 19 лет)

Сенсация сезона. Вингер «Жироны» провел больше всех времени на поле среди молодых соотечественников, ведь Винисиус из-за травмы пропускал матчи «Реала». Савиньо, как его ещё называют, находится в каталонском клубе в аренде, его контракт у «Труа». Французы вытащили счастливый билет, когда подписали вингера не для себя, а для серии аренд. Савио сделал 7 ассистов и забил 5 мячей в Ла Лиге, трансферная стоимость взлетела в небеса, им интересуются большие клубы.

Габриэл Мартинелли («Арсенал», 22 года)

Не стоит забывать, что Габи всего двадцать два года, юный футболист. При этом идет пятый сезон левого вингера в «Арсенале» и третий, когда может называть себя игроком стартового состава. Упали голевые показатели, в прошлом чемпионате Англии забил 15 мячей, а сейчас отличился лишь четыре раза, но конкуренция не мешает ставить на успех Мартинелли в будущем. У этого флангового форварда есть скорость, голевое чутье и умение закрутить мяч в дальний угол.

Родриго («Реал», 23 года)

С правым атакующим хавбеком «Реала» не нужно знакомить, видели в деле Родриго много раз. Его привычно недооценивают, но в условиях, когда у Анчелотти нет сильного нападающего – арендованный Хоселу радует голами, но класс и возраст не позволяют ставить на него на длительной дистанции, команде пригодилась связка «ложных девяток». Винисиус и Родриго играли вместе, а Беллингем помогал из глубины. Но поскольку снова заговорили о Холанде, помимо Мбаппе, то Родриго может покинуть «Реал».

Жоао Гомес («Вулверхэмптон», 22 года)

В АПЛ только у Палиньи и Биссума – известных разрушителей из «Фулхэма» и «Тоттенхэма», средний показатель отборов за полный матч не хуже цифр Жоао. Гомес совершает по 3.7 успешных отбора, поэтому не удивляйтесь, если один из известных клубов заберет бывшего игрока «Фламенго». Перешел в АПЛ год назад, за это время освоился в основе «Вулверхэмптона». Позиционные ошибки есть, но в его возрасте это нормальный процесс роста в составе середняка. У Жоао хороший пас, в сильной команде может удивить, поскольку шикарно читает игру без мяча, особенно при смещении на фланги, где заставляет оппонента потерять мяч.

Вандерсон («Монако», 22 года)

Молодой бразилец – один из самых ценных футболистов команды Головина. В двадцать два года невысокий парень успешно закрывает правый фланг «Монако». Когда-то на этой позиции играл Фабиньо, ведь будущий герой «Ливерпуля» работал в обороне до того, как закрепился в опорной зоне. У Вандерсона нет таких экспериментов с позициями, зато у него есть активные подключения в атаку, высоту его игры выбирает тренер. Парню надо повысить точность передач, но это очень цепкий защитник, не боится борьбы.

Жоао Педро («Брайтон», 22 года)

Открытие сезона из «Брайтона». У команды Де Дзерби проблемы с результатами, всего три победы в последних шестнадцати турах АПЛ . Но даже в таком состоянии «чайки» не отпустили «Челси» и МЮ в таблице. Игру наладят, если все заиграют как парень из «Уотфорда». Нападающий пришел прошлым летом, забил 6 голов в Лиге Европы и 7 раз отличился в АПЛ . Интереснее, чем можно было представить, когда бегал за «Уотфорд» в низшей лиге. Хотя и в прежнем клубе Педро радовал голами. Впрочем, на каждый успех одного бразильца другой норовит ответить неудачей. Антони из МЮ в 23 года проваливает сезон, хотя тен Хаг объясняет низкую результативность бразильца проблемами за пределами поля. Но на днях даже Антони забил и отдал голевую передачу благодаря кубковому поединку «Манчестер Юнайтед».

Винисиус («Реал», 23 года)

Переходим к главному боссу среди молодых бразильцев. Винисиуса можно в шутку назвать ветераном «Реала». Левый вингер из основы Анчелотти проводит шестой сезон в команде. Раньше к форварду были претензии не только у Бензема, хватало промахов, но теперь у Винисиуса хет-трик в матче против «Барселоны». А в прошлом Жуниор забивал победный мяч в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем». А в конце сюжета резкий разворот – президент «Реала» Перес задумал продажу Винисиуса во имя трансфера Мбаппе. Но этот ход может повторить легендарную ошибку Флорентино, когда избавился от опорника Макелеле. Жуниор любит конфликты, но подходит «Реалу» по стилю футбола. Вот только «Реал» одержим идеей подписать Мбаппе, а уход Клоппа исключает трансфер Килиана в «Ливерпуль», так что Винисиус ждёт вердикта Переса.