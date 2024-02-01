Фанаты «Арсенала» критикуют Артету. Требуют трофеев после жалоб тренера на состав

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вчера, 14:57

Микелю припомнили дорогие подписания.

Артета потратил почти 700 млн евро

У молодого тренера три трофея в «Арсенале», но дважды побеждал в Суперкубке Англии. После матча с «Ноттингем Форест», когда вели 2:0, но пропустили в концовке, не сумев выстроить линию офсайда и подстраховку, из-за чего у Зинченко и Уайта случилась перепалка, Артета сделал заявление, из-за которого на него набросились даже фанаты «канониров»:

У нас одна из самых коротких заявок в АПЛ , это точно.

Артета прав, что у «Арсенала» на поле появлялось мало людей, всего 23 человека в АПЛ . Но это выбор тренера, всегда можно добавить выпускников академии, как делают Гвардиола и Клопп. По решению Артеты всего 14 человек сыграли свыше 500 минут в АПЛ . У «Ливерпуля» 18 таких игроков, а у «Манчестер Сити» 15. Тренер «канониров» жалуется на состав, хотя потратил 688 млн евро на 25 новичков.

Средняя стоимость трансфера «Арсенала» 27.5 млн евро, живут на широкую ногу. Летом дали тренеру 117 млн евро на подписание Райса и 75 млн евро на трансфер Хаверца. У Артеты пять сделок дороже 50 млн евро и девять покупок дороже 35 миллионов. Как можно жаловаться на состав, если подписываешь на скамейку Виейру за 35 млн евро, а голкипера Рамсдейла за 28 млн евро сам усадил на лавку?

Фанатам «Арсенала» очень не понравилась ремарка Артеты. Клуб выдал 25 млн евро на защитника Кивиора и оплатил 17.5 млн евро на переход хавбека Локонга. Если не нравится количество игроков, то есть свободные агенты. Артета редко получает столько язвительных комментариев от фанатов «Арсенала», как после фразы о глубине состава. И если состав короткий, то где трансферы этой зимой?

Финансовые правила исключают дорогие сделки, вроде подписания Влаховича или Осимхена, хотя центральный форвард просится в заявку. Но в мире полно интересных игроков не за 27 миллионов евро, как привык в среднем тратить Артета.

В основе слишком крутые футболисты

Артета говорит о короткой скамейке, будто многих хочется заменить. Салиба, Эдегора и Сака нет смысла оставлять на лавке, разговор о заявке удивляет. Даже Уайта и Зинченко, учитывая тактику «Арсенала», нельзя убрать с поля. Габриэлу в центре обороны не искали замену, ведь у бразильца лидерские качества, статус в коллективе и мастерство игры на стандартах, которые являются оружием в новом сезоне.

У «Арсенала» замены приносят пользу, разговорами о плохом составе Артета унижает джокеров. И в основе правильные люди. Легко вспомнить ошибки Зинченко в обороне, но попробуйте найти ему правильную замену, чтобы новичок бегал на полуфланге и так выходил из-под давления через пас. У «Арсенала» две позиции, где допустима ротация. Вратарь Райя вытеснил в запас крутого Рамсдейла.

И в центре атаки нет идеального человека. Всё, больше свободных мест нет. У «Арсенала» многие трансферы сработали. Менеджер «канониров» Эду получил награду «Лучший спортивный директор года», поэтому фанатам не понравилось выступление Артеты, которое окрестили «нытьем». Одно дело набрасываться на арбитров АПЛ после грубых ошибок, но совсем другое жаловаться после потраченного миллиарда.

С учетом зарплат новичков получится именно такая сумма. У Артеты развязаны руки в «Арсенале», испанец большой босс, в отличие от Хави в «Барселоне». Поэтому с Микеля будет спрос, когда посчитают трофеи в конце важного сезона.

Тренеры грандов не любят ротацию игроков

Настоящую ротацию, а не выход на пять минут в конце. Артета вряд ли найдет место на поле для атакующего хавбека Смита-Роу. Нельсон, Эльнени, Виейра, Кивиор и даже знаменитый Жоржиньо не получат должного внимания тренера и много игрового времени. Зачем тренеру игроки для коллекции? Разговоры о нагрузках это одна из любимых тем наставников клубов АПЛ . Разговоры о короткой скамейке тоже популярные.

Еще слышали отсылки к травмам футболистов. Иногда у жалоб есть основания. Результаты «Ньюкасла» просели без ряда основных игроков. У «Челси» было немало травмированных в первой части сезона, а ротация с молодыми ребятами. Но наставники ведущих клубов не всегда используют пять замен. Артета пытается выжать максиму из джокеров, вроде Троссарда и Нкетиа, но ему нельзя повторять вратарскую дуэль.

Создайте на каждой позиции связку в стиле Рамсдейла и Райи – получите конфликты внутри раздевалки. Звезды не любят, когда их меняют без причины. Если Мартинелли и Сака хороши, то хотят играть до конца поединка. У грандов дорогие составы, все жалобы на длину скамейки можно разбить одним аргументом. Зачем покупать сомнительного Хаверца за 75 млн евро, если можно вместо этого подписать двоих игроков в линию атаки?

Мэддисон за 46 млн евро мог выбрать «Арсенал» вместо «Тоттенхэма», а форвард «Фейеноорда» Хименес в июне стоил 25 млн евро. Но Артета не ищет пути для «бедных», ему нужны самые дорогие новички, ему не пристало жаловаться.

У Артеты есть состав для серьезных трофеев

«Арсенал» сам упустил титул год назад. И Гвардиола прав, что сложно оставлять на лавке сильных игроков, ведь их недовольство уничтожает коллектив. АПЛ это не Кубок Африки, где увидели восемь замен команд на стадии четвертьфиналов. Ни одна сборная, которая вышла в решающую восьмерку на КАН-2021, не прошла в новую восьмерку, уникальная история и серия сюрпризов.

В АПЛ сенсаций всегда меньше, но «Лестер» выиграл турнир с костяком основы из 17 человек. «Арсенал» не занимал годами места в первой четверке, Артета вернул клуб в ЛЧ после семилетней паузы. Но Микелю нельзя всегда жаловаться. Есть конкретные задачи на весну, нужно достойное выступление в плей-офф Лиги чемпионов и настоящая чемпионская борьба до последнего тура.

Ресурсов у «Арсенала» хватает. А если оставили бреши в составе, то это вина менеджеров Артеты и Эду. Раньше справедливо кивали на скупость владельцев клуба, но Микелю дали целое состояние, чтобы создать большую команду. Близок к цели, и чемпиону не к лицу нытье, пускай среди великих наставников есть знаменитые жалобщики. Вот только у этих людей больше трофеев, чем у Артеты.