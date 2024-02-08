«Юнион Сент-Жиллуа» – «Вестерло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Юнион Сент-Жиллуа» – «Вестерло», который состоится 10 февраля 2024 года

«Юнион Сент-Жиллуа»

На сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Бельгии «Юнион» занимает первое место. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «юнионистов», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего футбольного поединка с «Вестерло». В позапрошлом туре Лиги Жюпиле «Юнион Сент-Жиллуа» взял верх над командой «RWDM» (3:2). С минимальным счётом в гостях «жёлто-синие» выиграли у «Генка» в 24-ом туре Лиги Жюпиле.

7 февраля со счётом 2:1 «Брюгге» одержал победу над «Юнионом» в первом полуфинальном матче Кубка Бельгии.

«Вестерло»

«Вестерло» на текущий момент в турнирной таблице Лиги Жюпиле находится на десятой строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Гент» в матче 22-го тура Высшей лиги (2:2). С разницей в пару мячей «Вестерло» выиграло у команды «Серкль Брюгге» в следующем туре чемпионата (4:2).

На прошлых выходных со счётом 0:3 «Вестерло» проиграло дома команде «Хеверли Лувен».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Юнион Сент-Жиллуа» – 1.29

Ничья – 5.80

Победит «Вестерло» – 9.40

Победит «Юнион Сент-Жиллуа» с форой -1.5 гола – 1.81

Тотал голов больше 3.5 – 2.31

Тотал голов меньше 3.5 – 1.59

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «юнионисты» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Вестерло» выиграло в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.81 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Юниона» с форой -1.5 гола за игру. Лидер чемпионата одержит уверенную победу в предстоящем матче над середнячком. Как минимум, на два гола «юнионисты» забьют больше, чем оппонент из Вестерло.