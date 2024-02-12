«Бавария» уволила Тухеля, но держит это в секрете. Мюллера никогда не видели таким злым

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вчера, 16:32

Определяются с кандидатами на замену.

Мюллер разнес не только тренера, но и команду

Принципиальное решение точно принято. Тухель потерял работу, пускай даже с лета. В Мюнхене не прощают однозначные поражения, как у Томаса от Алонсо. После разгрома нападающего Мюллера, победителя в 500 матчах в футболке «Баварии», пытались вывести на критику главного тренера. Критику справедливую, ведь Тухель попал в чужую по духу команду. Томас не похож на специалистов, которые доводили «Баварию» до победных финалов Лиги чемпионов.

Именно из-за европейского кубка – в прошлом году дерзкого Нагельсманна уволили слишком рано, а также размера компенсации Тухелю руководство клуба из Мюнхена сейчас не спешит с решениями. Обычно спокойный и веселый Мюллер отказался критиковать только Тухеля, зато прошелся по футболистам «Баварии», причем впервые за много лет нападающего увидели кричащим:

Видны определенные симптомы на поле. Я разочарован. Проблема в нас, в игроках. На тренировках мы смелее, а в игре не хватает мужества. Буду цитировать Оливера Кана. Мы слишком увлечены собой. Нормально ощущать давление, но нужна энергия, а не алгоритм. У нас нет свободы. Иногда приходится говорить об игроках, дело не только в тренере. У нас на поле футболисты мирового класса. Также речь об определенном уровне игрового интеллекта. Нужно срочно активизироваться. Посмотрите на «Байер». Они не играют шаблонно, а делают опасные ставки на поле. И эти ставки сыграли.

Кричащие немцы до сих пор вызывают смешанные чувства. Даже Мюллеру досталось за агрессивность, ведь «Бавария» всего лишь может проиграть первое чемпионство со времен динозавров. Титул пока не отдали, впереди много матчей, а «Байер» может сломать самоуверенность, с которой Алонсо будет бороться всю весну. Но злость Мюллера по делу. Пока одна команда играла в непредсказуемый, хотя и подготовленный футбол, а другая пыталась выехать на шаблоне, за что была наказана разгромом.

Тухель прекрасно понимает, что его уволили

Томас догадался о решении Хенесса и других патриархов «Баварии» намного раньше остальных. Даже слухи, что Ули не хочет тасовать наставников клуба из Мюнхена, вряд ли имеют под собой веские основания. Хенессу не понравился новый тренер. Об увольнении Тухеля говорили давно, до звонкого поражения от Алонсо. Теперь причин ещё больше. Тренеров часто ругают, и это несправедливое отношение?

Не совсем, ведь у них рекордное количество рычагов для изменения плачевной ситуации. Ни Нойер, ни Мюллер, ни Киммих, особенно с учетом того, что Йозуа не спешит продлевать контракт и летом может сменить обстановку, не могут предпринять стратегический объем перестановок, чтобы «Бавария» смотрелась намного лучше. А Тухель может, хотя у него давно ничего не получается. Локальные успехи есть, а глобально неудача.

Даже «серебряную салатницу» прошлой весной Тухелю подарила бывшая команда из Дортмунда в связке с результативным юниором Мусиалой, а не собственные мощные матчи. А теперь от критики фанатов тренера «Баварии» спасал новичок Кейн. Команда Тухеля часто побеждает дома, но это не говорит об отсутствии проблем внутри раздевалки или тактических недочетов, а подчеркивает класс исполнителей.

Также пора сказать о функциональной готовности. «Байер» был заметно резче в очном поединке, у фаворита не было шансов на удачный высокий прессинг даже после сознательного отказа Хаби Алонсо от мяча. Просто когда у тебя на поле Сане – 19 созданных голов в Бундеслиге, Кейн – 29 созданных голов, и Мусиала – 7 голов и много перемещений между линиями, то можешь набирать много очков в чемпионате Германии и претендовать на титул. Но если копнуть глубже, то у «Баварии» бракованная игра без мяча, если не считать усилий защитника Кима и молодого опорника Павловича.

«Баварии» сложно найти идеального наставника

Знаем фамилию – Клопп, но немец на год уйдет на отдых. А после этого его будут атаковать представители «Барселоны», которые звонили наставнику «Ливерпуля». Стоит ли Клоппу возвращаться домой и возглавлять «Баварию»? Нет сомнений, что масштаб личности подходит, а клуб из Мюнхена ближе к успешным финалам Лиги чемпионов, чем многострадальная «Барселона». Фанаты «Боруссии» Д будут разочарованы, но Клопп не перешел в «Баварию» сразу после отъезда.

Скорее всего, в «Баварии» надеются на контракт с Юргеном в будущем. А до этого нужно подготовить команду, с которой Клоппу будет уютно. Состав у «Баварии» неплохой, ведь потратили немалые деньги. Но нужен новый голкипер, Нойер не молодеет. В защите имена, но нет синхронности. Латерали не такие классные, как у «Байера». В опорной зоне не хватает правильного разрушителя, после ухода Киммиха важно перестроить целую линию, причем пока нет готового рецепта побед.

Только в атаке все круто, если Сане, Кейн и Мусиала на пике формы, а многочисленные резервисты готовы ждать своего шанса. «Баварии» сложно найти тренера, но кандидатов много. Флик учит испанский язык – хочет в «Барселону», а Моуриньо учит немецкий язык, планирует поработать в Бундеслиге. Забавный вариант, но Жозе давно знает Хенесса. Если Ули считает, что «Баварии» не хватает дисциплины, то Моуриньо может снова возглавить команду с Кейном. Но это не лучший выбор.

Алонсо перспективнее. Хаби спокойно отреагировал на разгром «Баварии», что намекает на назначение испанца. А пока фанаты клуба будут ненавидеть Тухеля. Томас доиграется до мгновенного увольнения, только если вылетит из плей-офф Лиги чемпионов от «Лацио». Первая игра уже послезавтра. Но скорее увидим очень злую «Баварию», которая захочет отыграться на «орлах» за провал в Леверкузене. Драка за кубки не закончена, Кейну хочется выиграть первый трофей в карьере.