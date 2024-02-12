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«Бавария» уволила Тухеля, но держит это в секрете. Мюллера никогда не видели таким злым

вчера, 16:32
Томас Тухель

Определяются с кандидатами на замену.

Мюллер разнес не только тренера, но и команду

Принципиальное решение точно принято. Тухель потерял работу, пускай даже с лета. В Мюнхене не прощают однозначные поражения, как у Томаса от Алонсо. После разгрома нападающего Мюллера, победителя в 500 матчах в футболке «Баварии», пытались вывести на критику главного тренера. Критику справедливую, ведь Тухель попал в чужую по духу команду. Томас не похож на специалистов, которые доводили «Баварию» до победных финалов Лиги чемпионов.

Именно из-за европейского кубка – в прошлом году дерзкого Нагельсманна уволили слишком рано, а также размера компенсации Тухелю руководство клуба из Мюнхена сейчас не спешит с решениями. Обычно спокойный и веселый Мюллер отказался критиковать только Тухеля, зато прошелся по футболистам «Баварии», причем впервые за много лет нападающего увидели кричащим:

Видны определенные симптомы на поле. Я разочарован. Проблема в нас, в игроках. На тренировках мы смелее, а в игре не хватает мужества. Буду цитировать Оливера Кана. Мы слишком увлечены собой. Нормально ощущать давление, но нужна энергия, а не алгоритм. У нас нет свободы.

Иногда приходится говорить об игроках, дело не только в тренере. У нас на поле футболисты мирового класса. Также речь об определенном уровне игрового интеллекта. Нужно срочно активизироваться. Посмотрите на «Байер». Они не играют шаблонно, а делают опасные ставки на поле. И эти ставки сыграли.

Кричащие немцы до сих пор вызывают смешанные чувства. Даже Мюллеру досталось за агрессивность, ведь «Бавария» всего лишь может проиграть первое чемпионство со времен динозавров. Титул пока не отдали, впереди много матчей, а «Байер» может сломать самоуверенность, с которой Алонсо будет бороться всю весну. Но злость Мюллера по делу. Пока одна команда играла в непредсказуемый, хотя и подготовленный футбол, а другая пыталась выехать на шаблоне, за что была наказана разгромом.

Тухель прекрасно понимает, что его уволили

Томас догадался о решении Хенесса и других патриархов «Баварии» намного раньше остальных. Даже слухи, что Ули не хочет тасовать наставников клуба из Мюнхена, вряд ли имеют под собой веские основания. Хенессу не понравился новый тренер. Об увольнении Тухеля говорили давно, до звонкого поражения от Алонсо. Теперь причин ещё больше. Тренеров часто ругают, и это несправедливое отношение?

Не совсем, ведь у них рекордное количество рычагов для изменения плачевной ситуации. Ни Нойер, ни Мюллер, ни Киммих, особенно с учетом того, что Йозуа не спешит продлевать контракт и летом может сменить обстановку, не могут предпринять стратегический объем перестановок, чтобы «Бавария» смотрелась намного лучше. А Тухель может, хотя у него давно ничего не получается. Локальные успехи есть, а глобально неудача.

Даже «серебряную салатницу» прошлой весной Тухелю подарила бывшая команда из Дортмунда в связке с результативным юниором Мусиалой, а не собственные мощные матчи. А теперь от критики фанатов тренера «Баварии» спасал новичок Кейн. Команда Тухеля часто побеждает дома, но это не говорит об отсутствии проблем внутри раздевалки или тактических недочетов, а подчеркивает класс исполнителей.

Также пора сказать о функциональной готовности. «Байер» был заметно резче в очном поединке, у фаворита не было шансов на удачный высокий прессинг даже после сознательного отказа Хаби Алонсо от мяча. Просто когда у тебя на поле Сане – 19 созданных голов в Бундеслиге, Кейн – 29 созданных голов, и Мусиала – 7 голов и много перемещений между линиями, то можешь набирать много очков в чемпионате Германии и претендовать на титул. Но если копнуть глубже, то у «Баварии» бракованная игра без мяча, если не считать усилий защитника Кима и молодого опорника Павловича.

«Баварии» сложно найти идеального наставника

Знаем фамилию – Клопп, но немец на год уйдет на отдых. А после этого его будут атаковать представители «Барселоны», которые звонили наставнику «Ливерпуля». Стоит ли Клоппу возвращаться домой и возглавлять «Баварию»? Нет сомнений, что масштаб личности подходит, а клуб из Мюнхена ближе к успешным финалам Лиги чемпионов, чем многострадальная «Барселона». Фанаты «Боруссии» Д будут разочарованы, но Клопп не перешел в «Баварию» сразу после отъезда.

Скорее всего, в «Баварии» надеются на контракт с Юргеном в будущем. А до этого нужно подготовить команду, с которой Клоппу будет уютно. Состав у «Баварии» неплохой, ведь потратили немалые деньги. Но нужен новый голкипер, Нойер не молодеет. В защите имена, но нет синхронности. Латерали не такие классные, как у «Байера». В опорной зоне не хватает правильного разрушителя, после ухода Киммиха важно перестроить целую линию, причем пока нет готового рецепта побед.

Только в атаке все круто, если Сане, Кейн и Мусиала на пике формы, а многочисленные резервисты готовы ждать своего шанса. «Баварии» сложно найти тренера, но кандидатов много. Флик учит испанский язык – хочет в «Барселону», а Моуриньо учит немецкий язык, планирует поработать в Бундеслиге. Забавный вариант, но Жозе давно знает Хенесса. Если Ули считает, что «Баварии» не хватает дисциплины, то Моуриньо может снова возглавить команду с Кейном. Но это не лучший выбор.

Алонсо перспективнее. Хаби спокойно отреагировал на разгром «Баварии», что намекает на назначение испанца. А пока фанаты клуба будут ненавидеть Тухеля. Томас доиграется до мгновенного увольнения, только если вылетит из плей-офф Лиги чемпионов от «Лацио». Первая игра уже послезавтра. Но скорее увидим очень злую «Баварию», которая захочет отыграться на «орлах» за провал в Леверкузене. Драка за кубки не закончена, Кейну хочется выиграть первый трофей в карьере.

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azkan
azkan
вчера в 21:52
Кейн снова без трофея))
Capral
Capral ответ AleS (раскрыть)
вчера в 21:09
Товарищ, Мигицко, вы, прежде, чем, называть Тухеля "не тренером", для начала, ознакомьтесь, с его тренерскими достижениями. А, то, как-то, получается несолидно.
AleS
AleS
вчера в 20:40
Не понимаю, куда смотрят директора Баварии. Нам отсюда с дивана уже давно видно, что Тухель это вообще не тренер. А им все не понятно
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
Я читал, что там проблемы у Флика были с Салихамиджичем у которого корона была. Салихамиджич впаривал игроков как Чупо Мотинг, навязывал Сане, после чего Флик был недоволен и сказал, что всех этих игроков он не хотел. Поэтому Флик по-английски ушёл из Баварии.
Тут многое и от руководства клуба зависит и Флика сейчас стоило им бы вернуть и предоставить полный контроль над трансферами.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
Вообще у меня складывается такое же впечатление, будто они из одного сообщества, где они рассказывают о своих триумфах в ЛЧ и ничего не могут поделать с кризисом в последующем )
Почеттино мог бы тоже составить им компанию, как когда-то из перспективного тренера он стал тренером который не может вывести в топы с составом на миллиард.
А когда-то Гвардиолу называли шарлатаном, но это было не верно )
Наверное жаль Ди Маттео, потому что после Челси ему не предложили топ клуб, у него не было шанса.
У Тухеля уже 3 топ клуба (ПСЖ, Челси, Бавария), у Почеттино 2 топ клуба (ПСЖ, Челси). Почеттино вообще считает что для топ тренера не нужны трофеи. Тухель не может объяснить ситуацию, хотя бы сказал что ему нужны трансферы или Байер Алонсо слишком хорош. У Тен Хага все замечательно даже когда вылетает из ЛЧ.
Складывается ощущение что тренеры нового поколения вообще будут находиться в другом измерении независимо от результатов, а если не нравится не смотри футбол, да и трофеи не нужны.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:16
Руководство Баварии проблематично и часто роет себе могилу, согласен. Флик отлично смотрелся там, а они не ценят даже тогда, когда тренер выигрывает Лигу чемпионов. Не понимаю такой подход. Многое зависит от отношений; если тренер чувствует, что в него не верят, он сам теряется. Не думаю что в Баварии кардинально все изменится после ухода Тухеля, если бы проблема была только в тренере, а она не только в нем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:09
Тухель брал ЛЧ на багаже Аленичева) То есть он руководил клубом три месяца до победы, и, т.к. эти три месяца были намного лучше, чем всё оставшееся время и тем более время в "Баварии", у меня уже появляются вопросы, не Роберто ли этот Томас?)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 19:53
С таким составом как у Баварии Тухель должен брать Бундеслигу. Многие скорее всего ожидали, что Тухель по умолчанию выиграет Бундеслигу, а вот выиграет ЛЧ это вопрос спорный. Но тут у Баварии Тухеля проблема в своём логове. Можно в пример поставить тот же Челси, в состав которого вложили большие деньги, но проблем только больше. Говорили, что Почеттино не хватает средств в Тоттенхэме из-за жадного Леви, чтобы наконец покорить большие трофеи, теперь эти средства есть в Челси и были в ПСЖ, но результаты хуже. А на самом деле состав у Тоттенхэма недостаточно хорош, по мне состав у шпор хороший. Леви не жадный, он благоразумный, он не покупает бревна за большие деньги, а дальше как тренер потащит.
А в Баварии сделали ошибку когда допустили уход Флика. Нужно ценить тренеров которые брали ЛЧ. Тем самым в Баварии все обесценили и нет критериев по которым можно было бы подобрать тренера для Баварии. Тухель брал ЛЧ, но то сейчас происходит в Баварии недопустимо. Возможно при Флике такого не было.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:43
У Ливерпуля не так много вариантов, все тренеры практически заняты. Приглашение Алонсо вполне возможно, посмотрим как будет, может Клопп передумает и останется
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:20
Любезный, много потерь, просто так не бывает. Если нет поставленной игры, а команда играет в безыдейный футбол, будет всё- и потери, и поражения, и невнятная игра. Еще недавно, и сб.Германии выносила Бразилию-7:1, а сейчас, команда, из группы выйти не может. Всё взаимосвязано. Будем разбираться- и разберемся!!!

Тухеля, жаль, но- это судьба многих тренеров, где-то, получается, гдето, не очень...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 18:10
Посмотрел статистику Баварии за последние 5 лет, в первых 20 турах они заработали 50 очков только в сезоне 2017-2018 кроме этой, но это все равно не помешало им стать чемпионами Бундеслиги. А в этом сезоне, хотя они повторили свой результат 2017-2018 гг. все равно на 5 пунктов у них меньше чем у Байера.

Хочу сказать, что критика в сторону Томаса Тухеля чересчур суровая. Конечно в последнее время у команды спад, но такой спад случился и с командой Гвардиолы. Но руководство Ман Сити не уволило его за этот спад. Это происходит со всеми командами перед весной, хотя обращают внимание только на грандов, потому что от них ждут большего. Но это спорт, играют люди, физическое состояние которых меняется каждый месяц.

Хотя руководство Баварии очень строгое, и это они доказали не раз. Они не смогут ждать Клоппа целый год, а если Томаса Тухеля действительно уволят, тогда даже не знаю кто сможет заменить его на этом посту. Могут конечно попробовать с Моуриньо, но это риск, неоправданный риск.

Что поделать, Байер Алонсо в этом сезоне показывает чемпионскую игру и кажется не намерен сбавить обороты.
DXTK
DXTK
вчера в 16:56, ред.
Сперва нужно доиграть сезон, а уже после делать выводы по Тухелю. помимо чемпионата есть еще и ЛЧ. Для Баварии если будут убирать его, то лучше вернуть либо обратно Флика, либо попробовать Лева экс тренера сборной. Моуриньо вообще лучше не приглашать, зная его характер, и что с командами случается потом.

PS Также Летом могут и Алонсо поставить тренером, тем более испанец сам хочет возглавить после Байера три клуба....Ливерпуль, Реал и Бавария, ..... . мне кажется Ливерпуль не станет рисковать и приглашать Алонсо главным, в Реале Анчелотти переживает вторую молодость, так что вариант скорей всего один. Бавария чемпионат он знает играл за команду.
shlomo
shlomo
вчера в 16:55
Жаль Тухеля, не может найти себя после глупого увольнения из Челси, но и Бавария как будто бы страдает под его руководством.... При Тухеле команда играет сухо и излишне прагматично, что не устраивает после ярких сезонов с Фликом... раньше Бавария по игре и по счету всех разносила в Бундеслиге и играла с запасом. Все контролировала. Если играет с конкурентом, то настраивалась и выносила, а сейчас со всеми аутсайдерами мучается.... команда не играет, а мучается....

НО Тухель может и не подходит команде, но почему никто игрокам не предъявляет ничего? В матче с Байером столько ненужных было потерь и ошибок, в которых точно не Тухель виноват был... (точно проклятие Кейна перенеслось автоматом в Германию....)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:45
Сане на пике формы?) Понятно всё с автором)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:41
Интрига закручена до предела. Бавария такой клуб, что там все просто и ясно не может быть в принципе. Беднягу Кейна жаль. Никак ему титулы не даются.
Гость
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