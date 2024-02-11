Алонсо разгромил Тухеля. «Баварии» забил воспитанник клуба, а фанаты срывали матч

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сегодня, 09:34

Кейн на шаг ближе к сезону без трофеев.

Претендент контролировал игру

После разгромной победы тренер Алонсо был спокоен, словно он Анчелотти, который давно всё выиграл. Хаби повел команду к фанатской трибуне. Капитан «Байера», голкипер Градецки, полез на верхотуру, ему вручили микрофон. Внизу в обнимку стояли игроки, тренеры и работники клуба. Хотя «Байер» не «возил» «Баварию» с мячом, без мяча сыграли компактным умным блоком, интеллигентно сработали в опорной зоне и реализовали свои выпады.

«Байер» без поражений в 31 матче нового сезона. Пятнадцать «сухарей», забили 93 гола, пропустили всего 18. Только дважды в истории у команд немецкой Бундеслиги было больше пунктов на данном отрезке сезона, чем сейчас у «Баварии» Тухеля и «Байера» Алонсо. Оба раза речь о клубе из Мюнхена во времена царствования Гвардиолы и тотального доминирования испанца в чемпионате Германии. Но тогда были ослабленные оппоненты и другая «Бавария».

Лишь после длительной серии чемпионств у фаворита появились долгожданные конкуренты, которые пользуются ошибками клуба из Мюнхена. Год назад в последнем туре «серебряную салатницу» могли забрать в Дортмунд. Но команда тренера Терзича не играла в такой организованный и современный футбол без неготового Беллингема, как играет «Байер» Хаби Алонсо без столь ярко выраженной звезды мирового масштаба, как новый лучший футболист «Реала».

Но мастера, которым доверяет Хаби Алонсо, не подвели главного тренера в решающий момент. «Байер» отыграл удачный хозяйский поединок. «Баварии» повезло, что не пропустили даже больше мячей. Уроженец Мюнхена, воспитанник Рекордмайстеров латераль Станишич после шикарного прострела с левого фланга отправил мяч в открытый угол ворот Нойера. Хорват не праздновал гол родному клуба, но Алонсо получил повод для радости.

Основной правый латераль «Байера» Фримпонг не сыграл с первых минут, зато Станишич оказался полезным в обороне и удачно подключился к атаке, о Йосипе забыли защитники «Баварии». Нойер вытащил мяч из-под перекладины, а парочка перспективных выходов игроков «Байера» на ворота завершились маленькими подвигами защитников. Леверкузен контролировал игру против «Баварии» до перерыва, что хорошо заметно по статистике Кейна.

У Харри 1 заблокированный удар за матч, 18 касаний мяча, 9 точных передач. Когда голевая машина не может выйти на ударные позиции, то это описание игры всей команды. «Бавария» провалилась в Леверкузене, причем настолько безропотно, что до матча «Байер» о подобном и мечтать не мог.

Фанаты сражаются за убеждения

Немецким болельщикам, причём не только главных клубов, категорически не нравится идея Немецкого футбольного союза продать часть телевизионных прав на будущие два с половиной десятилетия сомнительным инвесторам. Хотя формально речь о всего 8 %, на деле всё гораздо печальнее и сложнее. Конь оказался троянским и аравийским. Тайное голосование уже стало историческим, поскольку участников обвинили в сговоре, а где заговор – там недалеко до подкупа.

Немецкие клубы не могут принадлежать иностранным владельцам. Контрольный пакет акций должен оставаться в руках болельщиков и местных организаций. Поэтому когда глава футбольного клуба «Ганновер» проголосовал за продажу части прав вопреки решению совладельцев, как и парочка его коллег, то начались протесты по всей стране. Уникальный случай, когда задели всех. Болельщики «Байера» и «Баварии» сорвали начало матча, забросав поле разными предметами.

Скутер, как безумные итальянцы, с трибун в Леверкузене не бросали. Зато на поле отправились теннисные мячи, мячики для пинг-понга, различные разноцветные шарики, даже игрушечные глазницы и уже привычные шоколадные деньги, один из символов протеста. Фанаты красавцы, что не сдаются и обещают ужесточить методы, если не будет честного открытого и непредвзятого голосования против идеи связаться с фирмами, за которыми точно стоят саудовские шейхи.

Как и Тони Крооса, многих фанатов клубов Бундеслиги волнует чистота денег инвесторов. Средства из Суверенного фонда наследного принца Салмана немцы считают деньгами, от которых следует отказаться. Надо зарабатывать больше, но нельзя продаваться. Фанам респект, думают о будущих поколениях и судьбе родного футбола.

Тренер Тухель помог коллеге схемой

Это не попытка быть умнее, когда знаешь результат. Схема «3-4-3» плохая против «3-4-3», если только одна команда играет так постоянно – и это «Байер». Под присмотром наставника сборной Германии Нагельсманна – бывшего тренера «Баварии», фаворит сезона решил подстроиться под игру претендента. Тухель выбрал непривычную для своей команды схему центральными защитниками. Но проблемой стали не они, а два латераля, которые не сумели сыграть в стиле Хаби Алонсо.

Испанец дождался классической для «Байера» атаки полуфлангом – зигзагом, о котором рассказывали подробнее. Великолепный Гримальдо дошел до штрафной площади. Но вместо смещения на левый фланг латераль пошёл вперёд, получил передачу и неотразимо пробил в ближний угол. Нет смысла винить голкипера, хозяева разыграла классическую для себя контратаку. Символично, что все мячи на счету латералей, ведь Фримпонг забил в пустые ворота после похода Нойера на стандарт.

А почётность победы «Байера» подчеркивает факт, что у «Баварии» по очкам идёт шестой лучший сезон в истории. Алонсо опережает фаворита, который играет намного лучше, чем многие бывшие чемпионы Германии. Хотя у Хаби теперь пять пунктов отрыва, это не конец борьбы, что не мешает похвалить «Байер» — заслужили важную победу. Теперь статистические алгоритмы дают Алонсо в два раза выше шансы на титул, чем у Тухеля, который увидел безвольную «Баварию» — редкое явление.