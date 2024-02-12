Проиграли 0:4 и уволили тренера, но выиграли Кубок Африки. Помог гол в стиле Ибрагимовича

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сегодня, 09:37

Трофей принёс форвард, переживший рак.

Сюжет, в который сложно поверить

Путь чемпионов к кубку напоминает лихо закрученный приключенческий фильм. В прошлом году погодные условия не позволили сыграть турнир по графику. Первое событие, повлиявшее на будущие события. Сыграли зимой 2024 года. Ивуарийцы провалили групповой этап – два поражения, одна стартовая победа. Более того, в матче против Экваториальной Гвинеи счет был 0:4 в пользу соперника, а второй командой, обыгравшей хозяев кубка, стала Нигерия, один из фаворитов.

С такими результатами нельзя выйти из группы на турнире с шестнадцатью участниками. Но на Кубке Африканских Наций снова 24 сборные в финальной части, как на Евро, где победили португальцы – Роналду тоже выбрался из группы с третьей строчки. Судьба ивуарийцев была в руках у команды Марокко. Именно поэтому после финала Градель – ветеран ивуарийской сборной, побежал на трибуны и взял, кроме своего национального флага, красный прямоугольник марокканцев.

Хозяевам нужно было опередить Гану и Замбию в таблице сборных, занявших третьи места. Первых остановил Мозамбик двумя голами на 91-й и 94-й минутах. А вот Замбию выбросили за борт плей-офф именно марокканцы. Зиеш забил победный мяч, хотя его команду вполне устраивала ничья. Так ивуарийцы, которые с надеждой смотрели чужие поединки после позора – поражения 0:4, выползли в плей-офф. Где нарвались на чемпионов Африки из Сенегала, причем без главного тренера.

Французы не одолжили своего тренера

Эмерс Фаэ был средним футболистом, играл за «Нант» и «Ниццу». Родился и жил во Франции, лишь после отказа от него национальной команды из Европы принял приглашение от ивуарийцев. Не был хавбеком невероятного уровня и не успел в 40 лет стать выдающимся тренером. Эмерс работал с ивуарийской молодежкой, главный наставник первой сборной Жан-Луи Гассе взял его в штаб для обучения. Но после поражения 0:4 на групповом этапе у чиновников не выдержали нервы.

Гассе и его помощника Прантана уволили. Пытались заполучить в необычную аренду знаменитого Эрве Ренара, бывшего наставника множества африканских сборных. Но сейчас рулевой, обыгравший Аргентину на чемпионате мира с Саудовской Аравией, работает в женской сборной Франции. Европейцы отказали африканцам в «аренде» Ренара до конца КАН-2023. Выбора не осталось, бросили в бой Фаэ. Сорокалетний наставник наспех придумал тактику против Сенегала, сделав ставку на владение мячом.

Но поскольку быстро пропустили, то легко могли вылететь. Никакой сказки, проза жизни. Но Кессье, бывший хавбек «Барселоны», на 86-й минуте сравнял счет. Дальше была серия пенальти, где один из сенегальцев промахнулся, а ивуарийцы реализовали все попытки. Четвертьфинал против Мали тоже был безумным, ведь в первом тайме хозяева остались в меньшинстве. Пропустили, но перевели игру в овертайм. А дальше стандарт – мяч на последних секундах. Уставшие, но не сломленные, «слоны» вышли в полуфинал.

Решающие голы от Себастьена Аллера

Сборная ДР Конго, которая рассказала миру о массовых убийствах в своей многострадальной стране – накануне матча футболисты закрыли рты одной ладонью, приставив указательный палец второй руки к виску, могла обыграть ивуарийцев. Не только Бонгонда с «десяткой» на спине радовал публику. Игрок «Спартака» в полуфинале смог выйти только на замену, а до этого был важным на поле, удачно менял позиции в атаке.

Вот только тренер ивуарийцев Эмерс Фаэ поверил в себя после двух сложнейших успехов. У команды, которая работает по схеме «4-3-3», появилась уверенность. Хозяева турнира хорошо контролировали мяч. И хотя делали это на низкой скорости без пяти сотен передач за поединок, аккуратность была выше, чем у соперников. Поэтому удавалось чаще бить по воротам. Поединки ивуарийцев не назвать зрелищными, но ставили на эффективность.

Её в решающий момент олицетворял Себастьен Аллер. Летом 2022-го года нападающий узнал, что у него рак яичка. Но Аллер настроился на борьбу, с помощью врачей ему улыбнулась удача. Себастьен победил в борьбе за жизнь, у него на бутсах надпись «к чёрту рак», только в более грубой форме. А теперь у француза ещё и африканская футбольная корона. Аллер родился в Париже, воспитывался в престижной академии «Осера».

Не был самым прилежным учеником, но раскрылся в «Утрехте», откуда попал в Бундеслигу. Позже в «Вест Хэме» дела шли плохо, но переход в «Аякс» снова заставил говорить о нынешнем нападающем «Боруссии» Д. Пусть болезнь украла ценное время, Аллер вернулся на поле, снова забивает мячи. А самое главное – отпраздновал победные голы в ворота ДР Конго и Нигерии. «Орлы» признают поражение в финале от «слонов».

Ивуарийцы ответили Нигерии на поражение

Хотя настоящий боец Осимхен хотел стать чемпионом Африки, а его поддерживали не самые звездные, но толковые напарники, как команда ивуарийцы были лучше. В финале хозяева турнира поставили на контроль мяча как лучшую оборону, 63 % игрового времени провели первым номером. А самое главное, что нигерийцы не сумели найти путь к чужим воротам. Всего один удар в створ против восьми у соперника.

И хотя нигерийский защитник Эконг – один из героев Кубка Африки, забил первым, ивуарийцам не привыкать переворачивать сложные матчи с ног на голову. Кессье сравнял счет, а на восемьдесят первой минуте Аллер забил самый важный гол в жизни. После прострела автора двух ассистов в финале Адингра из «Брайтона» Себастьен выставил ногу вверх, как Ибрагимович, и мяч проследовал в сетку ворот.

После финального свистка были дикие танцы, радовались фанаты, а счастливые футболисты прыгали рядом с бритоголовым мсье Дрогба. «Слоны» в третий раз в своей истории стали чемпионами Африки. По пути проиграли 0:4, уступили в группе Нигерии, которую позже сломают в финале. Уволили тренера, положились на гол марокканца Зиеша, чтобы выползти в плей-офф с последнего места в таблице для третьих сборных.

Затем ивуарийцы выбили чемпионов из Сенегала, в меньшинстве обыграли Мали, сумели выжать победный мяч в поединке с минимумом точных ударов в полуфинале и дожали Нигерию в решающий момент. Сказочный сюжет, но реальное чемпионство. Кот-д’Ивуар – победители Кубка Африканских Наций 2023, последние на пути в плей-офф стали первыми.