«Унион» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Хайденхайм», который состоится 23 февраля 2024 года

«Унион»

Тринадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают «железные» на сегодняшний день. Вспомним недавние матчи с участием «Униона», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Хайденхаймом». В четырёх крайних домашних матчах «Унион» выиграл у своих соперников. Ничью раскатал на выезде «железный союз» с «карнавальниками» в рамках матча 18-го тура Бундеслиги (1:1). С минимальным счётом на своём поле выиграл у «волков» из Вольфсбурга.

На прошлых выходных «железные» взяли верх над «Хоффенхаймом» в гостях.

«Хайденхайм»

«Красно-синие» на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся на десятом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Хайденхайма» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «красно-синие» с дортмундской «Боруссией» в рамках матча 20-го тура чемпионата. С разницей в один мяч «красно-синие» одержали победу над «музыкантами» из Бремена (2:1).

17 февраля со счётом 1:2 «Хайденхайм» уступил дома «фармацевтам» из Леверкузена.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 2.03

Ничья – 3.68

Победит «Хайденхайм» – 3.96

Победит «Унион» с форой -1.5 гола – 3.62

Тотал голов больше 2.5 – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 – 1.84

Статистика

Три победы одержали «железные» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «красно-синие» одержали одну победу

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 3.68. Скорее всего, команды не смогут в предстоящем матче определить, какая из них сильнее.