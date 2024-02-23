«Унион» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Хайденхайм», который состоится 23 февраля 2024 года
«Унион»
Тринадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают «железные» на сегодняшний день. Вспомним недавние матчи с участием «Униона», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Хайденхаймом». В четырёх крайних домашних матчах «Унион» выиграл у своих соперников. Ничью раскатал на выезде «железный союз» с «карнавальниками» в рамках матча 18-го тура Бундеслиги (1:1). С минимальным счётом на своём поле выиграл у «волков» из Вольфсбурга.
На прошлых выходных «железные» взяли верх над «Хоффенхаймом» в гостях.
«Хайденхайм»
«Красно-синие» на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся на десятом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Хайденхайма» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «красно-синие» с дортмундской «Боруссией» в рамках матча 20-го тура чемпионата. С разницей в один мяч «красно-синие» одержали победу над «музыкантами» из Бремена (2:1).
17 февраля со счётом 1:2 «Хайденхайм» уступил дома «фармацевтам» из Леверкузена.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Унион» – 2.03
- Ничья – 3.68
- Победит «Хайденхайм» – 3.96
- Победит «Унион» с форой -1.5 гола – 3.62
- Тотал голов больше 2.5 – 2.11
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.84
Статистика
- Три победы одержали «железные» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «красно-синие» одержали одну победу
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 3.68. Скорее всего, команды не смогут в предстоящем матче определить, какая из них сильнее.