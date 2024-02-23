Сомнительные покупки ЦСКА, «Урал» собирает сборную России. В РПЛ закрылось трансферное окно

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вчера, 19:02

Рассказываем о трансферах «на ленточке».

ЦСКА идёт на риск

Летом «армейцы» из-за травм недосчитались нескольких лидеров. Федотову пришлось выпускать необстрелянных выпускников академии – наставник недвусмысленно намекал, что для амбициозных задач необходимо соответствующее усиление.

Зимой его не последовало. Сообщалось о множестве игроков, с которыми ведутся переговоры – но раз за разом провернуть сделку не представлялось возможным. Так, состав «армейцев» не пополнили ни Алаа Грам, ни Жорже Фернандеш. А приобретения на последних порах выглядят как издевательство.

Дошло до того, что потенциальное усиление селекционеры «красно-синих» были вынуждены искать в экзотических направлениях – чемпионате Алжира и Иране. В первом случае нашли полузащитника Сида Ахмеда Айссауи. Ранее он выступал за «УСМ Алжир» — середняк первенства. Контракт рассчитан до окончания сезона-25/26 и включает опцию продления на 2 года.

Во втором речь – о 19-летнем левом защитнике Амирхоссейне Риванди. Он попал в ЦСКА в рамках партнёрской программы с иранской академией КИА и проходил стажировку в молодёжке «армейцев». Его в итоге пригласили на просмотр в основную команду – и москвичи решили договориться об аренде с ФК КИА, клубом из третьей иранской лиги.

Сами решения в плане поиска новичков крайне нестандартные. Выбрали молодых исполнителей, на того же Айссауи также претендовали «Брага», «Нант» и «Болонья». Но проблемы ЦСКА эти сделки никак не решают.

Кучаев попытается реанимировать карьеру

На пике Константин был одной из ключевых функций ЦСКА в атаке, отлично взаимодействовал с Чаловым и Дзагоевым. После прихода Федотова на какое-то время застолбил себе место в стартовом составе и выдавал результат. Но на долю без сомнений талантливого хавбека выпало слишком много испытаний. Кресты и другие травмы, рассинхрон с системой Федотова, которая в итоге отвергла исполнителя – карьера Кучаева могла пойти совершенно по-другому.

К весне 2023 года уже было ясно, что полузащитник не вернётся в стартовый состав. Федотов нащупал оптимальные сочетания – в центре поля были слишком надёжны Зделар и Мендес, в качестве инсайдов отлично сыгрались Чалов и Обляков, Медина нашёл себя в роли латераля. Потом система видоизменялась, но Кучаев мог лишь наблюдать за этим со стороны.

25 лет – не тот возраст, когда топ-игрок может спокойно сидеть на скамейке. Для толчка в карьере Константину очень нужна перезагрузка – место, где ему дадут свободу для креатива и будут закрывать глаза на периодические ошибки в обороне. Хавбек пошёл на расторжение контракта с ЦСКА . В «Пари НН» он переходит до окончания текущего сезона без опции продления. Возможно, так Константин решает вопрос игровой практики – а летом уже будет искать более подходящий клуб. Всё-таки нижегородцы играют в «3-5-2», где нет инсайдов, а от центра поля тренер требует дисциплину и надёжность.

«Урал» подписал Ионова

Борьба за прописку в Премьер-Лиге будет ожесточенной – и несмотря на яркий старт, «Урал», видимо, будет решать вопрос выживания до последнего. У «шмелей» сорвались несколько сделок, которые готовили зимой. Решили переключиться на белорусских футболистов – и взяли сразу двух игроков БАТЭ .

А в последние дни трансферного окна договорились с Алексеем Ионовым. Первую часть сезона вингер провёл в «Ростове», но за 14 игр отличился только 1 ассистом – и зимой стороны договорились о расставании.

Шаг довольно сомнительный. «Урал» — и без того самая возрастная команда лиги. Эрик Бикфалви, Егор Филипенко и Юрий Газинский часто пропускают матчи, восстанавливаясь от травм – это бьёт по глубине состава. Есть риск, что Алексей будет похожим активом. С другой стороны, Виктор Ганчаренко уже работал с вингером – знает его сильные качества. И при нём Ионов был неплох. Для «уральцев» футболист не будет котом в мешке.

Новый вингер для «Краснодара»

Два претендента на чемпионство зимой действовали на рынке абсолютно по-разному. «Зенит» устроил масштабную закупку бразильских исполнителей, избавился от балласта. Но у них налажена сеть связей – «Краснодар» до чемпионского маркера ротации недотягивает. Но всё возможное делает. Сначала подписал цепкого молодого опорника Кевина Кастаньо, который вписывается в команду – у «быков» есть и другие колумбийцы, которые помогут с адаптацией.

Теперь нанесли второй точечный удар, договорившись с Виктором Са. Бразильцу в команде тоже не будет одиноко – в качестве наставников выступят Кади Боржес, Кайо и Витор Тормена.

Вдобавок у легионера будут неплохие перспективы в плане игровой практики. Он заполнит пустоту после ухода Ильзата Ахметова и будет конкурировать с Батчи за место в старте. Вполне может эту конкуренцию выиграть.

И добавит «быкам» в опыте. Са уже 29 лет. Он успел поиграть в европейских чемпионатах. В Австрии начинал со Второй лиги и быстро дорос до серебра высшего дивизиона в составе ЛАСКа. А после играл за «Вольфсбург» в Бундеслиге – причём на протяжении двух сезонов.