«Голуэй Юнайтед» – «Уотерфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Премьер-дивизион чемпионата Ирландии «Голуэй Юнайтед» – «Уотерфорд», который состоится 1 марта 2024 года

«Голуэй Юнайтед»

«Соплеменники» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают пятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды «Голуэй», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встрече с «Уотерфордом». С минимальным счётом «соплеменники» проиграли «Вексфорду» в товарищеской встрече. В рамках матча 1-го тура нового сезона Премьер-дивизиона «Голуэй Юнайтед» уступил дома «Сент-Патриксу Атлетик».

23 февраля со счётом 2:0 «соплеменники» на выезде одержали победу над командой «Дандолк».

«Уотерфорд»

«Синие» пока возглавляют турнирную таблицу Премьер-дивизиона. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Уотерфорда» за последнее время. В рамках товарищеской встречи «синие» обыграли со счётом 3:2 «Трити Юнайтед». Вничью сыграл «Уотерфорд» с «красными» из Шелбурна в рамках матча 1-го тура чемпионата Ирландии (1:1).

23 февраля со счётом 4:1 «синие» в гостях выиграли у «Дроэды Юнайтед».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Голуэй Юнайтед» – 1.97

Ничья – 3.62

Победит «Уотерфорд» – 3.73

Победит «Голуэй Юнайтед» с форой -1.5 гола – 3.44

Тотал голов больше 2.5 – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 – 1.90

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти крайних «Голуэй Юнайтед» выиграл у своих соперников

За аналогичный период «синие» взяли верх над своими оппонентами в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем матче сделать ставку с коэффициентом на исход тотал больше 2.5 мячей за игру. Скорее всего, команды не меньше трёх голов на двоих забьют в будущей встрече. Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода матча.