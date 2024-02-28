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«Голуэй Юнайтед» – «Уотерфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:27
«Голуэй Юнайтед» – «Уотерфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Премьер-дивизион чемпионата Ирландии «Голуэй Юнайтед» – «Уотерфорд», который состоится 1 марта 2024 года

«Голуэй Юнайтед»

«Соплеменники» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают пятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды «Голуэй», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встрече с «Уотерфордом». С минимальным счётом «соплеменники» проиграли «Вексфорду» в товарищеской встрече. В рамках матча 1-го тура нового сезона Премьер-дивизиона «Голуэй Юнайтед» уступил дома «Сент-Патриксу Атлетик».

23 февраля со счётом 2:0 «соплеменники» на выезде одержали победу над командой «Дандолк».

«Уотерфорд»

«Синие» пока возглавляют турнирную таблицу Премьер-дивизиона. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Уотерфорда» за последнее время. В рамках товарищеской встречи «синие» обыграли со счётом 3:2 «Трити Юнайтед». Вничью сыграл «Уотерфорд» с «красными» из Шелбурна в рамках матча 1-го тура чемпионата Ирландии (1:1).

23 февраля со счётом 4:1 «синие» в гостях выиграли у «Дроэды Юнайтед».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Голуэй Юнайтед» – 1.97
  • Ничья – 3.62
  • Победит «Уотерфорд» – 3.73
  • Победит «Голуэй Юнайтед» с форой -1.5 гола – 3.44
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.91
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.90

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • В двух матчах из пяти крайних «Голуэй Юнайтед» выиграл у своих соперников
  • За аналогичный период «синие» взяли верх над своими оппонентами в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем матче сделать ставку с коэффициентом на исход тотал больше 2.5 мячей за игру. Скорее всего, команды не меньше трёх голов на двоих забьют в будущей встрече. Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода матча.

Все комментарии
zwce39jj4awm
zwce39jj4awm
вчера в 23:45
Небольшое преимущество может быть на стороне «Уотерфорда», поскольку они находятся в лучшей форме и занимают лидирующую позицию в турнирной таблице.
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