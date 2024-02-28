«Голуэй Юнайтед» – «Уотерфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Премьер-дивизион чемпионата Ирландии «Голуэй Юнайтед» – «Уотерфорд», который состоится 1 марта 2024 года
«Голуэй Юнайтед»
«Соплеменники» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают пятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды «Голуэй», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встрече с «Уотерфордом». С минимальным счётом «соплеменники» проиграли «Вексфорду» в товарищеской встрече. В рамках матча 1-го тура нового сезона Премьер-дивизиона «Голуэй Юнайтед» уступил дома «Сент-Патриксу Атлетик».
23 февраля со счётом 2:0 «соплеменники» на выезде одержали победу над командой «Дандолк».
«Уотерфорд»
«Синие» пока возглавляют турнирную таблицу Премьер-дивизиона. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Уотерфорда» за последнее время. В рамках товарищеской встречи «синие» обыграли со счётом 3:2 «Трити Юнайтед». Вничью сыграл «Уотерфорд» с «красными» из Шелбурна в рамках матча 1-го тура чемпионата Ирландии (1:1).
23 февраля со счётом 4:1 «синие» в гостях выиграли у «Дроэды Юнайтед».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Голуэй Юнайтед» – 1.97
- Ничья – 3.62
- Победит «Уотерфорд» – 3.73
- Победит «Голуэй Юнайтед» с форой -1.5 гола – 3.44
- Тотал голов больше 2.5 – 1.91
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.90
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- В двух матчах из пяти крайних «Голуэй Юнайтед» выиграл у своих соперников
- За аналогичный период «синие» взяли верх над своими оппонентами в четырёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает в предстоящем матче сделать ставку с коэффициентом на исход тотал больше 2.5 мячей за игру. Скорее всего, команды не меньше трёх голов на двоих забьют в будущей встрече. Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода матча.