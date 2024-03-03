Дикий промах Холанда, шедевры Фодена и Рэшфорда. Дерби Манчестера не подвело

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сегодня, 22:27

Ударный центральный матч тура в АПЛ .

МЮ – непростой соперник для Гвардиолы

Поединок получился событийным. Развязка не понравится любителям сенсаций, а также фанатам «Арсенала» и «Ливерпуля». Но такова судьба соперников Гвардиолы в АПЛ . Чаще всего подопечные Хосепа дожимают оппонента. Однако в первом тайме Холанд не забил в пустые ворота. Эрлинг не рассчитал высоту полета мяча и не допрыгнул на нужную высоту, но после перерыва фаворита спас умница Фоден. Фил сделал дубль, причем его первый мяч — это почти такой же красивый и плотный дальний удар, как у Рэшфорда.

МЮ можно похвалить за достойное поражение. У них немало травм, надо делать скидку на проблемы с составом, когда напротив «красных дьяволов» чемпионы Европы и Англии. Но также важно понимать, что эмоциональный Гвардиола проиграл семь поединков «Манчестер Юнайтед», это неудобный соперник. С «Барселоной» испанец Фергюсону не уступал, дважды обыгрывал в финале Лиги чемпионов. Но в дерби Манчестера чего только не бывало. У Хосепа теперь 15 побед над МЮ в карьере и всего 3 мировые.

Но семь поражений он не забыл. «Манчестер Сити» пропускает на контратаках, в обороне фаворит АПЛ нестабилен. Гвардиола перестраивает команду. Рэшфорд сумел на восьмой минуте озадачить Эдерсона безумным выстрелом, украсил дерби. Более сильной команде пришлось атаковать яростнее, чтобы отыграться. Для мощных футболистов «Манчестер Сити» это 12-й матч чемпионата, в котором пропустили первыми. Традиция, которой не стоит гордиться, богатые тоже плачут и теряют очки. Но не сегодня.

До матча удивило количество шуток, что «горожане» разнесут «красных дьяволов» с неприличным счетом. Нет сомнений, что разгром был в меню. Но если бы Рэшфорд на 17-й минуте удвоил счет, то могли увидеть сенсацию. Высокая линия обороны Гвардиолы работала против фаворита, контратаки после выносов оставляли МЮ шансы на успешные выпады. Круто, что Маркус забил так рано. При счете 0:0 могли увидеть час монотонного удушения аутсайдера матча. Вместо этого был настоящий футбол.

«Манчестер Сити» верит новым лидерам

На счету Де Брюйне и Бернарду 13 передач под удар из 23 командных попыток. Но если говорим об ударах, то 13 из 27 на счету молодых Фодена и Холанда. Причем у Фила 4 из 8 ударов в створ ворот МЮ . Поначалу фаворит немножко испугался, промах Эрлинга тоже шокировал Гвардиолу, но у него много героев на выбор. Фоден в сотом матче в АПЛ сыграл изумительно. У него 9 ударов и 2 созданных момента. Средний прессинг МЮ по схеме «1-10-0-0» не сработал. Рэшфорд лишь формально был форвардом, опорник МакТоминэй прикрывал позицию ложной «девятки», а через секунду работал в обороне.

Понятно, что соседи из разных лиг – элитной и добротной, но «Манчестер Сити» пришлось попотеть, чтобы одержать волевую победу. Цифровое преимущество полное, 27:3 по выстрелам, 23:3 по передачам под удар, но можно промахнуться и тридцать раз подряд. А вот МЮ не хватило контратак. Фернандеш на первом месте в АПЛ по количеству созданных опасных моментов, однако сегодня капитан не выручил команду. Вопрос эффективности оказался ключевым, а фамилии на табло в итоге записали молодые лидеры «горожан». После дубля Фодена забил Холанд, МЮ его любимый соперник в АПЛ .

Отмечаем разницу между командами. Пока у одних на замену выходят юные футболисты, а также сомнительный бразилец Антони – его единственной надеждой было заработать пенальти после подката Эдерсона, у Гвардиолы в запасе остались Ковачич, Гвардиол и Аканджи, а на поле появился чемпион мира Альварес. Победила команда, которая заметно сильнее, что доказала, забрав себе мяч – владение составило 74 %. Но тактически сегодня не лучший вечер для Гвардиолы. Его стартовые установки не сработали. Если бы не Фоден, могли доиграться до ничьей, невзирая на колоссальное преимущество.

Гвардиола победил перед визитом к Клоппу

У МЮ не великая команда. Но нельзя отнести их к неорганизованным коллективам, как «Челси». Богатство клуба пока не работает на «красных дьяволов», чемпионами не будут. Но могут повлиять на результаты в АПЛ в подобных матчах. Достаточно было увидеть состояние Гвардиолы – тренер нервничал на бровке и эмоционально реагировал, ведь игра не сразу склеилась. «Манчестер Сити» не смог сделать стартовый захват и пропустил первым.

Каземиро за счет опыта страховал защитников, пока не устал. Майну поступал аналогично. В важных матчах с подтекстом команда Гвардиолы умеет сыграть хуже, чем ожидали. А у МЮ свои козыри в АПЛ . Например, вратарь Онана отбивает много ударов, сегодня взял пять из восьми. Все запоминают его ошибки, но оборона столько раз «привозила», что камерунец на самом деле часто спасал. И «сухарей» у него не меньше, чем у Эдерсона.

В игре, где МЮ мог разбивать игру на паузы фолами, комбинациями без продвижения и лишними касаниями, фавориту было неуютно. Вертикальная игра у «Манчестер Сити» в дебюте матча не сработала. Первые полчаса игры были за МЮ . Работали примитивно, но мешали фавориту, в самоотдаче «красным» не откажешь. А дальше сказался класс чемпионов Англии. Стоунз играл между линиями, Холанд открывался, а Де Брюйне был всюду.