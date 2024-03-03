Яркая игра «Динамо» против волевых качеств «Локомотива». Московское дерби превзошло ожидания

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сегодня, 19:10

Галактионов пытался перевернуть игру.

Хозяева сыграли намного красивее

- Футболисты «Динамо» сработали зрелищнее. Были пасы пятками, умные открывания, шикарная работа корпусом от Тюкавина, треугольник на левом фланге – комбинации Паршивлюка, Чавеса и Битело. Не хватило только комфортного второго мяча до перерыва, чтобы зафиксировать явное преимущество по контролю игры в дерби с «Локомотивом». Но Макаров забил во втором тайме, спас от обидной ничьей, ведь Жемалетдинов в концовке установил окончательный счет 2:1.

- А первый официальный гол нового года для «Динамо» создал Карраскаль. Колумбиец технично прорвался по левому флангу, латераль Сильянов боялся нарушить правила и упустил автора будущей голевой передачи. Центральные защитники «Локомотива» – Ньямси и Морозов, работали слишком медленно, позволяя «Динамо» развивать успешные атаки. Карраскаля сегодня не остановили.

- Если не считать случайный отскок мяча к левому защитнику «железнодорожников» Митаю, который спрятался на правом фланге в штрафной площади «Динамо», то оборона хозяев в первом тайме дерби не ошибалась. Албанский Марио технично принял сложный мяч, а затем мощно пробил. «Локомотиву» не повезло, получили удар в перекладину вместо важного мяча.

- У «Динамо» агрессивно работали в центре поля Чавес и Лаксальт. У «Локомотива» потерялись Карпукас и Баринов. Следовательно, хозяева поля получили плацдарм для перевода мяча на любой из флангов. Даса и Макаров не были такими заметными, как ценный Битело, но хватило активности бразильца и действий Карраскаля.

Ветераны подвели «Локомотив» в дерби

- Миранчук, Глушенков, Дзюба и Тикнизян лишь присутствовали на поле. Если «десятка» Глушенков пытался цепляться за мяч, то у остальных ничего не получилось. Миранчуку повезло, что после опасного штрафного «Динамо» мяч попал ему в плечо, а не ниже в отставленную руку – мог случайно привезти пенальти. Но У Антона хватало обрезов, а ещё Миранчук и Тикнизян не помогали в обороне.

- В середине первого тайма был удивительный для профессионального футбола отрезок. «Динамо» постоянно работало с мячом высоко, но при этом «Локомотив» не прижался к своей штрафной по ширине, а разделился на две группы. Такое можно увидеть в исполнении слабой команды с наглыми нападающими, которые отказываются возвращаться к своим воротам. Нагрузка на оборону была слишком большой, не успевали всех перекрыть.

- «Локомотив» надеялся на привычку нового сезона – умеют забить из ничего. Но у «Динамо» работал средний по высоте прессинг, а соперник чаще стоял, а не бегал. Когда в движении только одна из двух равных по силе команд, то невозможно проверить качество работы обороны команды Лички. Не удивительно, что тренер Галактионов снял с игры в перерыве Дзюбу и Миранчука, это верное решение главного тренера.

- «Железнодорожники» пытались переломить ход матча, ведь это волевой и молодой коллектив. Стояли до перерыва, а затем сняли двух немолодых игроков, планировали увеличить скорости. На старте второго тайма Тикнизян даже выскочил к чужим воротам, а свежий Сулейманов забил гол. Но досрочно выкупленный форвард был в явном офсайде, «Динамо» повезло во второй раз с редкими, но явными моментами соперника.

«Динамо» занервничало в концовке

- По истечении часа игры у «Динамо» xG было в три раза выше, чем у «Локомотива». Если тренер Личка мечтает вклиниться в чемпионскую борьбу, а турнирная таблица допускает такое развитие событий, то его команде важно всегда забивать с запасом, как сегодня. Оборона не является сильной стороной «Динамо», лучше выходить на поле с мыслью, что уже пропустили виртуальный гол.

- «Локомотив» долго был «тепленьким», пока Галактионов не использовал богатство русского языка в перерыве. Тактически не возникло ничего нового, Личка оказался готов к подобной игре соперника. Функционально у «железнодорожников» видна яма, поскольку у каждого клуба своя структура сборов. А после перерыва «Локомотив» рискнул, ведь другого варианта не было, пришлось раскрывать игру.

- Галактионову не повезло, что встречался с командой, которая исторически не боится работать без мяча и терпит чужие атаки. Личка такой режим включает редко, но «Динамо» остро атакует без безумного процента контроля мяча. Следовательно, могут вести игру в дерби, даже если с мячом «Локомотив». Но вопрос свежести после перерыва стоял остро. Физически команды не готовы на сто процентов.

- «Локомотив» провел ужасный матч, не считая концовки, но это достойный и опасный соперник, о чём напоминают моменты Митая и Сулейманова. «Динамо» не хватило резкости после перерыва, вынуждены были брать паузы. Играли по счету, особенно после второго мяча, но были недочеты. Например, Паршивлюк и Даса явно не лучшие латерали для постоянных атак флангами. Но Скопинцев неудачно вышел на замену.

- Хватало хаотичных действий, разбитый на отрезки футбол был в пользу Лички, ведь Галактионов понимал – третья результативная ошибка станет фатальной. Двух голов хватило, чтобы констатировать заслуженную победу «Динамо». А «Локомотив» можно похвалить за интенсивную концовку и поругать за грубость. Слишком жестко играли для первого официального матча года, могли нанести травмы в подкатах. Но кто-то дрался, а кто-то порадовал яркими комбинациями.

«Динамо» не без приключений, но прошло первый тест на зрелость и амбиции, точно остаются в борьбе за первую тройку. А детали другой, более престижной гонки узнаем, когда увидим серии матчей «Краснодара» и «Зенита». Если лидеры продолжат терять очки – преследователи получат шанс.