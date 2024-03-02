Нокаут «Баварии» от середняка. Теперь обидел «Фрайбург», Кейн остался без голов

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сегодня, 09:59

А у «Байера» потенциальные 10 очков форы.

Немецкий гегемон сейчас из матча в матч убеждает в собственной несостоятельности – уже всем очевидно, что Томас Тухель не справился с обязанностями. «Бавария» стала терять очки с соперниками любого пошиба – это произошло и вчера.

Теперь нет уверенности даже в матчах с середняками

В сентябре мюнхенцы оступались с «Байером» и «Лейпцигом». Неприятно, но хотя бы логично – первые уже тогда вырвались в лидеры, вторые замахнулись на тройку трансферными тратами. Оглушительный провал с клубом из низших лиг «Саарбрюкеном» сгладился последующими крупными победами – но потом случались разгром от «Айнтрахта», 0:1 от «Вердера».

При этом тогда коллектив хотя бы одерживал победы – а сейчас «баварцев» затормозили. На начало февраля выпадало важное испытание – два принципиальных матча, оба на выезде. Первый – с тем же «Байером», который разогнался всерьёз и уже примеряет медали. Второй – старт в плей-офф ЛЧ против «Лацио». Поединок в Леверкузене в итоге обернулся триумфом «фармацевтов» — разгромные 3:0 кричали о сломе в расстановке сил. Римляне тоже сотворили чудо, удержав минимальную победу (1:0). Ещё один удар по Тухелю нанёс «Бохум» – аутсайдер Бундеслиги обыграл «баварцев» (3:2).

К матчу против «Фрайбурга» мюнхенцы подходили со скверной статистикой – одной победой в четырёх матчах. Даже то, что те 3 поражения случились в гостях, немецкий гранд не оправдывало.

Тухель усиленно оборонял результат – и поплатился за это

В начале встречи у «Бавария» в своей штрафной устроила настоящий пожар. Хозяева сразу пошли в наступление, полузащитник Роланд Шаллаи дважды пробил без сопротивления – а с третьей попытки всё-таки удалось забить. Отметился Кристиан Гюнтер. Всё это – на 12-й минуте.

Гостей вынудили пойти в массированную атаку, они наращивали территориальное преимущество и тотально доминировали на мяче. А «Фрайбург» лишь создавал опасность в одном выпаде за другим – после первого мяча отличиться могли тот же Гюнтер и Винченцо Грифо. К 30-й минуте нанесли уже 9 ударов. «Баварцы» смогли пробить дважды.

К концовке 1-го тайма ситуация никак не менялась, мюнхенцы не могли ничего выжать из стерильного владения. Тогда на помощь пришло индивидуальное мастерство Матиса Теля. 18-летний француз пока не стал игроком старта, но подобными действиями зарабатывает место в основе.

Во втором тайме «баварцы» повели благодаря другому молодому таланту Джамалу Мусиале. К 75-й минуте команда уже окопалась в чужой штрафной, но дело ограничивалось моментами. Хавбек же вырвался из окружения трёх игроков соперника и точно пробил в дальний.

И Тухель отреагировал на потенциально победный мяч. Нет, не увеличил атакующий потенциал. Посадил забившего Джамала и выпустил вместо него третьего центрбека Упамекано. Острота в атаке снизилась ещё от замены Мюллера на Шупо-Мотинга. А «Фрайбург» к 86-й минуте выдал опасный стандарт. И в итоге сравнял после вброса аута – 2:2.

Кейн тоже играл – и по итогам матча был самым бьющим игроком наравне с Мусиалой. Но на те 90 минут Харри будто разучился забивать.

В чемпионской гонке приближается развязка

Вердикт Тухеля по встрече неутешительный, но справедливый:

Мы не лучшим образом провели первые полчаса и заслуженно уступали в счете. Вторую половину мы провели хорошо и владели инициативой, но не смогли добыть себе награду. Было очевидно, что мы хотим показать иной уровень решимости, но стали делать это только после пропущенного гола. Одного хорошего тайма недостаточно для победы на этом стадионе.

Есть промежутки, когда «Бавария» хороша. Но их ничтожно мало, чтобы хладнокровно приближаться к «Байеру». Пока происходит ровно противоположное – «фармацевты» отрываются от захандрившего конкурента. К 24-му туру фора составляла 8 очков. Теперь у мюнхенцев одна победа уже в пяти матчах. А у банды Хаби Алонсо есть шанс отправить «баварцев» в нокаут – добиться отрыва в 10 очков.

Единственный рычаг – ЛЧ

Томас Тухель отправится в отставку – без шансов. Вопрос в том, когда. Прежде говорили, что руководство клуба не хочет повторения ситуации с Нагельсманном, поэтому менеджер продолжит работать до окончания сезона. При этом список претендентов на смену уже сформировали – и он пестрит громкими фамилиями.

Но это не тот случай. Нагельсманн был уволен, несмотря на показываемые результаты – в Бундеслиге всё было хорошо, коллектив готовился к противостоянию с «Ман Сити» и вполне мог двигаться дальше. Тухель же не показывает ничего из названного. Мюнхенцы втоптаны в грязь, вылетев из Кубка Германии, отставая на втором месте в Бундеслиге.

Это ещё не говоря о Лиге чемпионов. Немцы уверенно прошли групповую стадию, этого не отнять. Но 1/8 финала для них такой же разминочный раунд. Тем более когда речь о «Лацио». Римляне тоже хороши и выжимают максимальные скорости при ограниченном ресурсе. Но при всём желании это не уровень «баварцев». Так казалось до поединка в Риме.

Теперь всё больше вероятность, что с Тухелем попрощаются в ближайший месяц. Наставнику остаётся держать планку в чемпионате и не подпускать «Штутгарт». А в еврокубках громить итальянцев и проходить как минимум в четвертьфинал.