Привозы и мелочи. «Спартак» и «Зенит» впечатлили не результатом

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сегодня, 00:25

Лихого прыжка в весну российского футбола не получилось.

Возобновление чемпионата России произошло мягко, чтобы никого ничего не шокировало. Хотя расписание, напротив, предполагало резкий взрыв эмоций и бурю обсуждений. Соскучившиеся по российскому футболу болельщики накручивали себя вовсю, предвкушая главное событие субботнего вечера, на разогреве у которого было сразу три матча.

Впрочем, вряд ли противостояния ЦСКА и «Оренбурга», «Краснодара» и «Рубина», а также «Ахмата» и «Урала» принесли достаточно удовлетворения нейтральному зрителю, который не хотел засыпать днем в субботу. Большие надежды возлагались на главное блюдо, особенно с учетом того, что прямой конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство, то есть «Краснодар», потерял очки в игре с «Рубином».

«Спартак» с «Зенитом» не смогли внести разнообразие в царство плавного вкатывания в весеннюю часть сезона. Тоже ничья. Причем безголевая. Но не стоит думать, что все было очень уныло, а понаблюдать оказалось не за чем. Как минимум, поглядеть на действия новичков в деле – это всегда любопытно.

Разминка без конкретики

В первом тайме «Зенит» набил себе неплохую статистику по владению мячом и точности передач. Более 61 процента времени мяч находился в ногах петербуржцев, которые пасовали с точностью 85 процентов. У «Спартака» точность не превышала отметки в 80 %. В то же время ударов по воротам катастрофически не хватало. Обе команды за тайм сделали по три попытки. И только две зенитовские шли в створ.

При этом натянуть эти удары до статуса опасных моментов довольно сложно. Самый опасный эпизод случился в дебюте игры, а организовали его спартаковцы сами у своих ворот. После подачи Дуарте зачем-то скинул мяч головой за спину своему вратарю. От неминуемого автогола спас Хлусевич, который буквально с ленточки вынес мяч.

Второй острый эпизод был создан после подачи Сантоса. Артур на нее откликнулся и бил под перекладину. Но Максименко вытащил. В целом же ощущалась некоторая тяжеловесность. В первую очередь у «Зенита». Ему не хватало креативных решений и резкости. «Спартак» временами смотрелся бодрее, хотя в положительной статистике это субъективное ощущение не отразил.

Новички команд

К слову, об упомянутом выше Артуре. Он стал одним из трех новичков в стартовом составе среди обеих команд. В «Зените» таким был еще центральный защитник Нино, а у «Спартака» — нападающий Угальде. Каждый из трех дебютантов отметился одним ударом по воротам соперника. Артур свой шанс упустил в первой половине встречи. А вот Угальде мог вывести «Спартак» вперед сразу после перерыва.

Манфред с края штрафной едва не закрутил мяч под дальнюю штангу. Выглядело очень опасно. Но и помимо этого эпизода у форварда накопилось немало приятных действий. Его часто можно было заметить в отработке в обороне. Очевидно, что человек очень хочет сразу себя зарекомендовать в новой команде.

Еще один новичок появился на поле на 70-й минуте. У «Зенита» вместо Артура вышел Педро. Впрочем, ударами он не отметился. Хотя был не менее заметен, чем девятый номер петербуржцев. А то и более.

Близость драмы

«Зениту» и во втором тайме не хватало качества завершающих действий. Удавалось подводить к чему-то перспективному, но это что-то быстро растворялось в работе защиты «Спартака». Причем не безупречной защиты. Петербуржцы снова больше владели мячом, но вот били уже реже соперника. Всего четыре попытки, ни одна из которых не была направлена в створ.

А москвичи нанесли во втором тайме восемь ударов с тремя попаданиями в цель. Поводов для разговора об этой игре могло быть и больше из-за событий последних десяти минут. Сначала Максименко решил закольцевать начатую Дуарте историю с привозом опасности к своим воротам. Его передачу на фланг перехватили, но прострел Вендела никто не смог толком замкнуть.

Уже в конце компенсированного времени точку мог поставить Игнатов. Его удар из-за пределов штрафной после отличного подыгрыша со стороны Угальде просвистел рядом со штангой. Попади Михаил в цель – все болельщицкое сообщество взорвалось бы, а тонны комментариев на спортивных сайтах утроились. Не повезло.

Само появление Игнатова на поле, кстати, тоже было связано с любопытными событиями. Заменил же он Соболева. Александра как раз можно отнести к той категории участников матча, которые не впечатлили совсем. Он вроде бы старался, но как будто с самого начала был раздражен тем, что не в лучшей форме и что не все получается.

Выплеснуть раздражение в результативные действия на поле не получилось. А когда он увидел, что его меняют, то злобно махнул в сторону тренеров и выругался. Потом сразу ушел в раздевалку, но, видимо, остыл и вернулся на скамейку, а потом еще объяснил свои эмоции. Не такого начала футбольной весны хотел Соболев.

Недосказанность

После игры сложилось общее ощущение недосказанности. Как будто ожидания от матча оказались слишком завышенными. При этом игру нельзя назвать совсем уж грустной. Команды были заряжены на борьбу, бились, двигались динамично. Но все действия футболистов казались сырыми. А главное, результат не позволяет каким-то образом подстегивать эмоциональное обсуждение. По сути, статус-кво сохранился. Изменения почувствовали лишь некоторые конкуренты обеих команд. Да и те тоже ничьими злоупотребили.

А как явление в себе игра не была чем-то уникальным. Разве что серия «Спартака», который уже 12 матчей подряд не может обыграть «Зенит», продолжилась. Это седьмая ничья за такой отрезок. Еще одна статистическая особенность этой встречи – прерванная мегасерия «Зенита». Он до этого матча забивал в 25 поединках РПЛ кряду. А домашняя серия с голами в чемпионате длилась вовсе 58 игр.

Поэтому болельщикам и экспертам приходится возиться с какими-то совсем уж мелкими деталями, касающимися прошедшего матча: от жеста Соболева до отсутствия вообще в Санкт-Петербурге главного тренера «Спартака». Гильермо Абаскаль решил добавить интриги и подкинул дровишек в обсуждение своей судьбы, когда уехал перед игрой в Москву и смотрел матч по телевизору, отбывая дисквалификацию не на трибуне, как это чаще всего делают тренеры, а на почтительном расстоянии.