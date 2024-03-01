МЮ продаёт 100-миллионного Антони. Потерял место в старте из-за скандалов, отбить траты невозможно

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вчера, 22:36

Очередной провал на рынке.

Антони в «Манчестер Юнайтед» полтора года. Изначально на его подписание смотрели со скепсисом, а очевидным провал стал минувшей осенью. Игрок, которого приводили за крупную сумму, теперь даже не проходит в стартовый состав.

Кандидатура тен Хага

Для выстраивания боеспособного коллектива важно единство. Менеджмента и тренера. Тренера и селекционного отдела. Тренера и игроков. Поэтому в самом желании Эрика тен Хага прийти в МЮ со знакомыми ему футболистами не было ничего плохого. Тот же Лисандро Мартинес был лидером обороны в промежутках между травмами. Но с Антони принципиально иная ситуация.

Вингер перешёл в МЮ в то же трансферное окно, что и центрбек. Тен Хаг отлично работал с ним в «Аяксе», прекрасно знал функционал бразильца и был готов интегрировать его в английский гранд. Но «Аякс» не рассчитывал расставаться с футболистом. Настолько, что отказывался даже от 90 миллионов евро компенсации. Выставил космический ценник в 100 млн с учётом бонусов – завуалированный способ послать претендентов на лидера амстердамцев.

Но игрок же был нужен новому тренеру – и манкунианцы решили пойти до конца. За этим следовала целая россыпь осложнений. Клуб закреплялся в статусе недальновидного толстосума, к тен Хагу отношение было хуже, а на Антони ложился груз ожиданий, которого он сам по себе не заслуживал. И первое, что вспомнили после осеннего скандала – ценник на бразильца.

Проблемы возникли осенью – параллельно с конфликтом Санчо

Осенью «Юнайтед» не могли потушить пожар – у него было слишком много очагов. Действовали по науке. Нашли перспективного форварда на долгие годы, укрепили центр поля, обновили вратарскую линию. На выходе система сбоила там, где не ждали. Конкретно в случае с Антони – речь о флангах, где образовался дефицит. У Санчо неожиданно вспыхнул конфликт с главным тренером на фоне непопадания в заявку. Ни тот, ни другой не собирались идти на уступки.

В такой ситуации клубу необходимо сплочение. Вместо этого «полетел винт» на противоположной бровке – Антони погряз в нефутбольном скандале из-за обвинений его бывшей девушки. Пришлось разбираться с этим – а «красные дьяволы» на этот период отстранили игрока. Команду лихорадило не по-детски.

В судебных разбирательствах наступила пауза, вингер вернулся к тренировкам, а затем – и в основной состав МЮ . Но разница в форме Антони до и после инцидента была очевидна. Голова игрока была забита нефутбольными делами – так что к концу декабря он потерял место в старте. Сейчас на флангах феерят Рэшфорд и Гарначо. Из-за короткой скамейки подключают неопытного воспитанника Форсона. Антони наблюдает со стороны, получая крохи игрового времени.

В клубе осознают ущерб, коуч готов к конфликту

«Красные дьяволы» притягивают токсичные активы, такие проблемы в команде – не откровение, хотя исходят они от разных игроков. Поэтому зимой манкунианцы начали чистку состава. Антони должен стать следующим, но с потенциальной продажей будет слишком много трудностей. Хочется подобрать вменяемый ценник – хоть боссы и понимают, что не отобьют от потраченных 95 млн евро даже половины. Рассматривать предложения собираются летом.

В то же время Эрик тен Хаг доверяет футболисту и говорит, что у него будет шанс:

Антони я поддерживаю уже давно. Я знаю, у него отличные способности. Когда он играет так, как я видел прежде, он неудержим. Ни один защитник не может остановить его, потому что он один из самых быстрых игроков на первых 10 ярдах. Когда он играет так, он будет выходить. Я знаю, что он стойкий, у него есть характер. Я поддерживаю его, и сейчас ему нужно дождаться своего шанса. Как только он появится, необходимо им воспользоваться.

Ситуация с Санчо показала, что тен Хаг идёт до конца – поэтому в связи с желанием нового руководства провести чистку состава назревает конфликт. Отпускать Антони тен Хаг не намерен – отмечается, что голландец будет препятствовать любым попыткам отправить вингера в другую команду.

Слишком много неудач на квадратный метр

Есть авторитет тренера – а есть благо клуба. И первое не должно становиться больше, чем второе – по крайней мере, если эти два элемента не действуют в связке. Тен Хаг старается перетянуть одеяло на себя в попытках выстроить крупный проект – но это вредит и без того исторически токсичному МЮ .

Раздевалка манкунианцев давно тонет в скандалах, её нужно балансировать, а не подливать масла в огонь. Тем более, когда футболист объективно провалился. У «Юнайтед» даже сейчас множество примеров неудачных трансферов. Донни ван де Бек переходил из «Аякса» как перспективный умный хавбек. Не заработал место в старте, теперь отправился в аренду. Джейдон Санчо был одним из главных талантов английского поколения, разрывал в дортмундской «Боруссии» – но не реализовал себя в «Юнайтед», рассорился с тренером.

Пример с другого полюса – Мэйсон Гринвуд, от которого отказались из-за скандала с бывшей девушкой. И покинув «Манчестер Юнайтед», он заново обрёл себя в «Хетафе».

Теперь – пример Антони. Необоснованные траты на него – вина упрямства тен Хага. Сам тренер становится токсичным активом, который расшатывает хрупкий эмоциональный баланс в команде. Всё больше вопросов, стоит ли оставлять голландца – или указать на дверь ему и приведённому им вингеру.