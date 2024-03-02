«Индекс Суареса». Он позволит сравнить уровень чемпионата Бразилии и МЛС

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сегодня, 18:16

Так интереснее наблюдать за турнирами Нового Света.

Переход Луиса Суареса в МЛС интересен не только с точки зрения судьбы проекта «Интер Майами», где уже собраны Лионель Месси и Жорди Альба, например. Появление 37-летнего уругвайского форварда в североамериканской лиге будет испытанием и для чемпионата, проверкой на уровень его сложности и требовательности. Можно рассмотреть весьма любопытную идею о том, что лига проходит «тест Суареса» на состоятельность.

Если 37-летний ветеран проявит себя, то болельщики в США и Канаде могут насладиться последними годами игры одного из лучших нападающих 21-го века. С другой стороны, если Суарес не сможет выстрелить, это будет говорить о высоком уровне МЛС , которая не позволит ему разгуляться. Особенно интересно это сравнение на фоне чемпионата Бразилии, откуда Суарес и перебрался в Северную Америку. А бразильскую лигу можно считать сильнейшей в Южной Америке. Так что есть возможность наглядно сопоставить и уровень чемпионатов.

Падение уровня

Когда в середине 2022 года Суарес покидал Европу, он выглядел явным игроком в упадке, что неудивительно, если учесть его возраст и проблемы с коленом. С точки зрения статистики последний сезон в «Атлетико» был худшим в европейской карьере Луиса. Он ненадолго вернулся в Уругвай, чтобы подготовиться к чемпионату мира, но турнир в Катаре оказался для него печальным.

Суарес на ЧМ -22 сыграл час в матче с Южной Кореей, всего двадцать минут провел на поле в игре с Португалией. С Ганой смотрелся получше, но Уругвай все равно вылетел, а сам Суарес и эту игру до конца не довел – был заменен за полчаса до ее окончания. С тех пор в сборной он появился только один раз – на последних минутах матча с Боливией (3:0) в ноябре прошлого года.

Можно ли считать Суареса списанным со счетов? Многие были в этом убеждены в начале прошлого года, когда Луис перебрался в Бразилию, где присоединился к «Гремио». Вот что об этой сделке говорил Паулу Винисиус Коэльо, один из авторитетных бразильских футбольных аналитиков:

Это отличное с маркетинговой точки зрения подписание, но сомнительное с технической точки зрения и плохое с точки зрения страны, которая продает свои таланты в 16 лет, а покупает громкие имена в 35 лет.

Внезапный подъём

Год спустя Коэльо без проблем признал, что в технической стороне вопроса он ошибался. По всеобщему признанию, Суарес стал лучшим игроком бразильской Серии А. Он был лидером команды, которая только вернулась после сезона во втором дивизионе. А при лучшей организации игры она могла бы претендовать и на титул.

За Суаресом было приятно наблюдать. Как технически, так и психологически он, казалось, действует в иной плоскости, чем другие футболисты, последовательно выявляя уязвимые места в обороне соперников. В глаза бросалась и самоотдача уругвайца, который в каждом матче, при любой возможности старался подчеркнуть свою футбольную ценность. Это вдохновляет, когда футболист в таком возрасте и с таким резюме продолжает выкладываться так, словно ему еще есть что доказывать.

Но за это пришлось заплатить. Проблемы с коленом дали о себе знать. Он часто заканчивал матчи, прихрамывая из-за боли. Суарес в итоге пришел к выводу, что недооценил изнурительный характер графика в бразильском футболе. Поэтому Луис ушел через год, а не через два, как планировал изначально. И хотя уругваец покинул клуб раньше срока, болельщики «Гремио» остались ему благодарны и большой толпой пришли провожать его в аэропорт.

Его год в Бразилии был ошеломляюще успешным. И большая заслуга в этом принадлежит его таланту и профессионализму. Но все эти переезды и большое количество игр в Бразилии стали трудностью для Суареса. Поэтому есть вопрос о том, позволят ли стандарты и манера игры Луиса проявить себя в МЛС ?

Сравнение лиг

На данный момент в североамериканской лиге есть один интересный пример. Это Таллес Мартинш, который выступает за «Нью-Йорк Сити». В подростковом возрасте в «Васку да Гама» он был настоящей сенсацией. Как сам признается, в МЛС перебирался в уверенности, что станет одним из лучших игроков лиги. Но все сложилось иначе:

Для меня это был шок. Другие игроки быстрее и мощнее меня, мне пришлось утроить свои усилия и концентрацию, чтобы развиваться. Игра здесь больше похожа на европейскую, чем на бразильскую. Тут все быстрее, мяч быстрее ходит, игра более компактная, с большим количеством физического контакта.

В Бразилии и у Суареса было больше пространства, на котором он мог выстраивать свои действия. А глубокая линия обороны многих соперников позволяла ему легко добираться на расстояние угрозы воротам. Жизнь в МЛС вряд ли будет такой комфортной.