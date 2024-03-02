Энрике учит ПСЖ жить без Мбаппе. Замены Килиана мешают побеждать, теперь очки подарили «Монако»

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сегодня, 13:03

Французу уже выбирают дом в Мадриде.

Нечасто отдельные сюжеты в матче интереснее, чем он сам. В поединке «Монако» и «Пари Сен-Жермен» так и получилось. Безголевая ничья – успех для монегасков, но результат прошёл мимо из-за внутренних «течений».

«Монако» — в поисках пути закрепиться в топ-3

Команда Ади Хюттера хандрит. Монегаскам в принципе не хватает стабильности в последние годы, сейчас дела стали налаживаться – но этого не хватает для возвращения в Лигу чемпионов. После ударного старта клуб откатился на окраину топ-3, после даже периодически выпадал из неё.

В последних 6 матчах чемпионата Франции «Монако» одержал только две победы – 3:2 с «Ниццей» и «Лансом». Особенно важна первая – именно с «орлами» клуб ведёт борьбу за тройку. Только поражение от «Реймса», ничья с «Марселем» и необязательные потери очков с «Гавром» (1:1) и «Тулузой» сильно мешают. «Монегаскам» никак не удаётся оторваться от конкурентов. Та же «Ницца» даже после поражения отстаёт лишь на 2 балла (и по итогам 24-го тура может вырваться вперёд), всё ещё впереди неопытный, но дерзкий «Брест».

«Монако» точно не был фаворитом на предстоящий поединок – тем более после разгрома в Париже (2:5) в ноябре. Но очки были нужны позарез.

Энрике снижает зависимость от Мбаппе – пока себе в ущерб

Команды выступили с не до конца оптимальными составами. Хюттеру не хватало травмированных Кайо Энрике, Вандерсона, Мохамеда Камара – в феврале «монегаски» даже вернулись к схеме с двумя центральными защитниками. Парижан сковывало отсутствие двух лидеров обороны Милана Шкриньяра и Маркиньоса.

Сама игра развивалась по привычному для ПСЖ сценарию – они давили, чаще владели мячом. Соперник отдавал территорию и искал шансы в контратаках.

Куда интереснее произошедшее в перерыве – Луис Энрике усадил на скамейку Килиана Мбаппе, выпустив вместо него Рандаля Коло-Муани. Это очевидно било по атакующему потенциалу, скорости и резкости проводимых атак, пусть Рандаль и хорошо вписался в темп игры (да и группу атаки потом освежили Дембеле и Барколя). Уже после встречи испанский менеджер объяснил своё решение:

Это на сто процентов тренерское решение. Рано или поздно нам надо научиться играть без Килиана. Это мое решение, принятое на благо команды.

Вплоть до начала февраля Килиан играл ключевую роль в атакующих построениях парижан. Проводил полные матчи. Энрике даже в начале сезона требовал вернуть французского форварда в состав – тогда разгорался скандал из-за того, что футболист отказался от опции автопродления контракта до 2025 года, стороны сжигали мосты. Но теперь сам тренер стал снижать игровое время форварда. Против «Ренна» Мбаппе провёл 65 минут. Теперь – первый тайм. После отправился на трибуны к маме.

В последних матчах из француза лучше извлечь максимум

Логика наставника ясна – команде нужно научиться жить без лидера, найти новые решения в завершении. Лучше столкнуться с проблемой сейчас, чем уже в новом сезоне. Но как раз сейчас из Килиана целесообразнее выжать максимум. «Пари Сен-Жермен» ничего не получит от ухода форварда – он станет свободным агентом. Так пусть приносит пользу на поле. В двух играх, когда француза усаживали на скамейку, парижане в итоге теряли очки (две ничьи).

И прежде всего речь о Лиге чемпионов. Французы никак не избавятся от статуса еврокубковых неудачников. Сейчас нужна ещё одна попытка – и на гостевой поединок с «Реалом Сосьедад» Килиан будет необходим все 90 минут. И дальше будет только сложнее.

В чемпионате всё проще, спад можно перетерпеть. Но нельзя подпускать «Брест» — это просто стыдно. Или «Монако» с «Ниццей». Последние ещё сыграют с парижанами 13 марта. После – заочная гонка, требующая постоянных побед.

Плюс логичнее снижать зависимость от Мбаппе, когда у команды уже есть альтернатива. А в клубе с этим ещё не определились. Есть внутренние резервы – летом уже провернули солидную кампанию с подписанием Дембеле, Асенсио, Коло-Муани и арендой Рамуша. Последнего вполне могут выкупить, из аренды можно вернуть Хави Симонса – но большой звезды в любом случае будет не хватать. Шейхи хотели привезти в Париж Рафаэла Леау – но он, по слухам, отказался. Ближайшие месяцы до межсезонья пройдут в раздумьях.

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Зато Килиан всё решил. Ещё в начале февраля сообщалось, что форвард решил не продлевать контракт с ПСЖ – хотя те предлагали самые выгодные финансовые условия. Ещё одна сторона в истории – «Реал» – напротив, откатила предложение к исходным вводным и предложила оклад на уровне Винисиуса и Беллингема. Чтобы не ломать систему зарплат и не портить атмосферу в раздевалке. И всё равно француз пошёл на такие условия.

О решении уже известно руководству парижан, в клубе постепенно отходят к новому вектору – теперь ПСЖ не хочет собирать дрим-тим с Месси, Рамосом, Неймаром и другими и предпочитает собирать молодых французских талантов. У селекционеров освободится 200 млн евро из-за ухода Мбаппе – советнику клуба по спортивным вопросам Луишу Кампушу поручили на эти деньги построить молодой коллектив-претендент на победу в ЛЧ .