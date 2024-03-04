«Зенит» потерял знаменитый козырь. Семак разучился обыгрывать москвичей

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вчера, 21:37

Главная перемена сезона для чемпионов.

Много лет подряд все аналитики писали, что «Зенит» останется чемпионом ещё очень долго, поскольку москвичи не могут по очереди отщипнуть у Семака очки. Середняки порой забирали у фаворита больше пунктов за сезон, чем формальные конкуренты. Три года назад в восьми матчах против ЦСКА , «Спартака», «Динамо» и «Локомотива» петербуржцы набрали 17 пунктов, проиграли всего один раз, а дважды были ничьи.

К весне 2022 года собрали пять побед и три мировые, ни разу не уступали в чемпионате московским командам, взяли 18 пунктов в сумме. В прошлом сезоне выступили ещё лучше, набрали 21 пункт, ведь выиграли семь поединков из восьми, уступив только ЦСКА в гостях. Получается, за три года у «Зенита» 56 очков в матчах против московских фаворитов, в среднем получается 2.33 пункта за игру. А как играют сейчас?

В новом сезоне «Зенит» провел шесть и восьми поединков против москвичей, но набрал всего пять пунктов. Причем четыре очка набрали против «Спартака». Один раз «Динамо» и дважды «Локомотиву» проиграли. Если разделить пять очков на шесть поединков, то в среднем «Зенит» набирает всего 0.83 пункта за игру против москвичей в новом сезоне.

Фиксируем падение в 2.8 раза по сравнению со средним показателем за три года и ещё сильнее, если считать оптимальный результат прошлого сезона. Почему обыгрывать москвичей так важно для тренера Семака? Да потому что против столичных клубов играют минимум 26.7 % ото всех игр в чемпионате, а когда в высшей лиге было «Торпедо», то каждый третий матч был связан с известными московскими командами.

Раз вместо привычных четырнадцати очков или даже больше набрали всего пять пунктов, то впервые за шесть сезонов петербуржцы всерьез рискуют потерять титул. Судьба «Зенита» зависит от матчей против московских клубов и сейчас, и в будущем. Давайте вспомним свежие поединки, ведь это наука для Семака.

«Зенит» vs «Локомотив» – 2 поражения Семака

Показательные результаты. «Локомотив» незрелый, с большим количеством недочетов в игре. Тренера Галактионова могут заменить после этого сезона на более опытного наставника. У форварда Дзюбы ничего не получается, не Артём стал героем двух победных матчей против бывшей команды. «Зенит», разумеется, не провалил поединки против «Локомотива» по игре с мячом. Но ошибались в обороне, дарили «железнодорожникам» возможность проявить знаменитые волевые качества. Никто не говорит, что команда Семака слабее, чем команда Галактионова, это ведь неправда. Но счет на табло. «Локомотив» забрал у «Зенита» шесть пунктов из шести, и эти очки могут оказаться чемпионскими для другого клуба.

«Зенит» vs «Динамо» – 1 поражение Семака

Ещё один матч сыграют позже, но здесь очередной неудобный соперник для Семака. Личка не мешает «Динамо» размашисто атаковать, но знает, как именно огорчить «Зенит». Сделал это в чемпионате в Санкт-Петербурге – ещё одна перемена. Обычно дома фаворит не раздавал очки в прошлых сезонах. Ожидается ответный поединок в Москве, где упрямые «динамовцы» не будут бояться сыграть против «Зенита» в проверенной манере. Разумеется, нельзя исключать победу Семака, даже уверенную разницу в счете, поскольку атака фаворита сильнее, чем оборона Лещука. Но голкипер «Динамо» и его напарники будут драться, а Битело и Карраскаль ставить на удачные контратаки. «Зенит» потерял моральное преимущество в борьбе с московским клубом, этот соперник больше не боится принципиального врага собственных фанатов.

«Зенит» vs «Спартак» – 1 победа, 1 ничья

Единственный московский клуб в РПЛ , у которого остаются проблемы против «Зенита», видна плохая сочетаемость стилей, ведь обе команды привыкли чаще атаковать и много бить по воротам. А когда играют между собой, то получается не очень увлекательные матчи, если не считать особенным зрелищем разгром 7:1. «Спартак» давно не обыгрывал фаворита в РПЛ , Абаскаль не умеет сыграть на победу против Семака, если не говорим о поединке в смешанных составах, как было в Кубке России в прошлом сезоне. «Спартак» не использовал две попытки, чтобы огорчить «Зенит» в РПЛ , но при этом забрали во втором круге два очка. Уже прогресс по сравнению с домашним поражением. Причем можно согласиться с эмоциональным форвардом Соболевым – столичные гости сыграли как единый коллектив. Пускай в атаке мало что получилось, Максименко не стал героем тура. У голкипера не было много невероятно сложных заданий. «Спартак» уже умеет подтянуть «Зенит» к себе, поэтому победы не за горами? Если Семак не прибавит, то ответ будет утвердительным. У «Спартака» есть аргументы в пользу роста, а чемпионам прибавить намного сложнее.

«Зенит» vs ЦСКА – 1 ничья Семака