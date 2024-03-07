Карпин сыграет за «Зенит», а «Спартак» встретит обидчика. Двадцатый тур РПЛ не оставит равнодушных

1709836649

вчера, 21:37

Семак рассчитывает на помощь «Ростова».

«Ростов» – «Краснодар»

- В программу празднования 8 марта в Ростове-на-Дону входит просмотр поединка Карпина против Ивича. В первом туре после паузы «Ростов» сыграл здорово, разобрали «Крылья Советов» в домашней игре. Сейчас снова поединок в родных стенах, но против соседей и лидеров РПЛ .

- «Краснодар» обидно потерял очки против «Рубина». «Ростов» тоже опасен для команды, которая умеет атаковать, но остается без лидеров из-за дисквалификаций. Вернется Кордоба, но Сперцян пропустит новый матч. У Ивича сложный календарь, а Карпину нужны успехи в футболе, чтобы заработать жене на подарок.

«Крылья Советов» – ЦСКА

- Еще один интригующий поединок двадцатого тура. ЦСКА потерял очки против «Оренбурга», а «Крылья Советов» уступили Карпину. Нужен реванш, но Осинькин и Федотов не могут набрать по три балла одновременно. На ЦСКА оказывает давление таблица, играют соседи с равным количеством пунктов. Чалову и Файзуллаеву важно провести мощный поединок в атаке.

- Нападению хозяев важно реабилитироваться за невзрачную игру против «Ростова». У Салтыкова, Ежова и Рассказова будут моменты, но у ЦСКА есть преимущество. Солдатенков и Гарре пережили травмы, без лидеров обороны и атаки «Крыльям Советов» будет сложно остановить разозленных «армейцев». Но в Москве была ничья, а дома самарцы пока никому не уступали.

«Урал» – «Зенит»

- Команда президента Иванова не обыгрывала «Зенит» в РПЛ . Точка. 25 матчей, 21 победа фаворита, всего четыре мировые, но последняя ничья случилась более двух лет тому назад. Семак обычно уверенно обыгрывает подопечных Ганчаренко. Суммарный счет последних трех поединков в РПЛ 10:0, даже гол престижа «Урал» давненько не праздновал.

- Так ли хорош «Зенит»? Встреча со «Спартаком» не дала однозначного ответа, хотя очевидно, что в Екатеринбурге фаворит рассчитывает на три очка. «Урал» по неведомым причинам теряет бойцовские качества против клуба из Санкт-Петербурга. Заколдованная пара, и вряд ли снимут проклятие. Скорее Кассьерра забьет первый гол нового года.

«Рубин» – «Пари НН»

- Две самые организованные линии обороны сезона. Команды Рахимова и Юрана мало пропускают, хотя не владеют мячом так часто, как фавориты «Краснодар» и «Зенит», и не прессингуют настолько высоко, как ещё одна толковая в защите команда – «Факел». «Рубин» и «Пари НН» выступают лучше, чем многие ждали.

- Стиль игры соперников не гарантирует счет 3:3, зато позволяет поверить в упорную борьбу. Встречаются клубы из первой десятки, «Рубин» делит места с шестого по восьмое по очкам. Дюпин против Нигматуллина – хорошие голкиперы, Гоцук против Вуячича – ведущие защитники. Близкие соперники, хотя дома «Рубин» мечтает набрать три очка.

«Динамо» – «Ахмат»

- У москвичей есть шанс повоевать за чемпионство, если «Зенит» и «Краснодар» начнут терять очки, а Личка не последует их плохому примеру. После победы над «Локомотивом» футболисты «Динамо» встретят упрямых гостей из Грозного. По результатам между собой это равные соперники. «Ахмат» очень неудобный оппонент для «бело-голубых», у гостей 10 побед и 10 ничьих в 31 матче.

- Ещё одна взрослая проверка для Тюкавина, Битело и Карраскаля. Нужно заявить о себе против команды с хорошими флангами, широкой линией обороны – тройкой центральных защитников, и опытными хавбеками. «Ахмат» опасен на контратаках, а оборона «Динамо» просела в концовке дерби с «Локомотивом». Сложный матч для Лички, если не проведут ещё один сильный первый тайм.

«Оренбург» – «Балтика»

- Голкипер «Балтики» Латышонок попал в сборную тура, ведь отбился от атак «Сочи». Теперь тренер Игнашевич проверит свою команду на выезде у ещё одного коллектива, который не отказывается от атак. Аргентинцы «Оренбурга» после ничьей с ЦСКА дома встретят самый скромный клуб РПЛ , им нужна только победа.

- «Балтика» всего в двух пунктах от «Оренбурга» в таблице. Если клуб из Калининграда планирует спастись, утопив подопечных Деограсии, то очный матч – хороший повод показать максимум. Год открывается для молодого наставника Игнашевича поединками против соседей в таблице. Нужны три очка, чтобы драться за спасение в будущем.

«Локомотив» – «Сочи»

- Думаете, у «железнодорожников» идеальная статистика против «Сочи»? Нет, у фаворита 2 мировые, 2 поражения и всего 5 побед против молодого клуба РПЛ . Хотя испанскому наставнику Морено досталась сложная задача – тянуть из болота бегемота, а Галактионов разозлился на подопечных после дерби с «Динамо», «Локомотиву» вряд ли гарантирована легкая прогулка.

- «Сочи» нужны очки, поскольку чем дольше на дне – тем меньше мотивации у футболистов. А «Локомотив» не имеет права проигрывать дважды подряд. Раз боссы московского клуба планируют в новом сезоне бороться за «золото», то сейчас надо показать активный футбол дома. Дзюба здесь фаворит. Это если Артёма пустят на поле после невзрачной игры с «Динамо».

«Спартак» – «Факел»

- Хронологически последний поединок тура. Матч-реванш Абаскаля против «Факела», ведь в октябре в Воронеже аутсайдер выиграл 2:0. Помогло удаление сербского защитника Бабича, который в воскресенье встретит знакомого соперника. В Москве «Факелу» будет сложнее остаться собой, но в матче двух высоко прессингующих команд не исключены контратаки.