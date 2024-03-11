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«Барселона» — «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:09
«Барселона» — «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Барселона»

В первом матче каталонцы выглядели немного лучше «Наполи», но победы добиться не удалось. Теперь на своем поле «Барселона» будет иметь преимущество и постарается разобраться с еще действующим чемпионом Италии, у которого сезон совсем не складывается. Тем не менее, хозяевам не стоит недооценивать соперника, ведь именно то, что ему нечего терять делает его в разы опаснее. Матч будет очень сложным для команд, судебной бригады и болельщиков, но интересным продолжением встречи в Неаполе.

8 марта «Барселона» без больших энергозатрат обыграла на своем поле «Мальорку» (1:0), а третьего числа поделила очки на выезде с «Атлетик» Бильбао (0:0).

«Наполи»

«Наполи» в Серии А остается лишь бороться за место в еврокубках, ведь команда очень слабо провела сезона, а в Лиге чемпионов зацепиться за проход в 1/4 финала стоит сражаться. Коллектив сыграл первый матч вничью на своем поле, но отсутствие правила выездного гола дает ему возможности постараться забить первыми и стараться удерживать преимущество, поэтому неаполитанцев списывать со счетов очень рано. В чемпионате «Наполи» идет на седьмом месте с 44 баллами.

8 марта «Наполи» не смог выиграть на своем поле у «Торино» (1:1), а третьего числа добыл победу с «Ювентусом»

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Барселона» – 1.9
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Наполи» – 4.05
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

  • «Барселона» не проигрывает уже восемь поединков подряд во всех турнирах
  • Шесть последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Барселоны»
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. В этой паре еще ничего не решено и вероятнее всего оба клуба смогут отметиться забитыми мячами в воротах соперника, особенно учитывая статистику последних личных встреч.

Все комментарии
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сегодня в 11:06
Обе команды демонстрируют интересный стиль игры, и я уверен, что нас ждет захватывающее противостояние. Несмотря на то, что «Барселона» считается одним из фаворитов, «Наполи» не стоит списывать со счетов - в прошлом году они показали, что могут противостоять даже сильнейшим клубам Европы. Думаю, нас ждет напряженный матч, но я надеюсь на победу «Барселоны».
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