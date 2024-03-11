«Барселона» — «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Барселона»
В первом матче каталонцы выглядели немного лучше «Наполи», но победы добиться не удалось. Теперь на своем поле «Барселона» будет иметь преимущество и постарается разобраться с еще действующим чемпионом Италии, у которого сезон совсем не складывается. Тем не менее, хозяевам не стоит недооценивать соперника, ведь именно то, что ему нечего терять делает его в разы опаснее. Матч будет очень сложным для команд, судебной бригады и болельщиков, но интересным продолжением встречи в Неаполе.
8 марта «Барселона» без больших энергозатрат обыграла на своем поле «Мальорку» (1:0), а третьего числа поделила очки на выезде с «Атлетик» Бильбао (0:0).
«Наполи»
«Наполи» в Серии А остается лишь бороться за место в еврокубках, ведь команда очень слабо провела сезона, а в Лиге чемпионов зацепиться за проход в 1/4 финала стоит сражаться. Коллектив сыграл первый матч вничью на своем поле, но отсутствие правила выездного гола дает ему возможности постараться забить первыми и стараться удерживать преимущество, поэтому неаполитанцев списывать со счетов очень рано. В чемпионате «Наполи» идет на седьмом месте с 44 баллами.
8 марта «Наполи» не смог выиграть на своем поле у «Торино» (1:1), а третьего числа добыл победу с «Ювентусом»
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 1.9
- Ничья – 3.8
- Победит «Наполи» – 4.05
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1
Статистика
- «Барселона» не проигрывает уже восемь поединков подряд во всех турнирах
- Шесть последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Барселоны»
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. В этой паре еще ничего не решено и вероятнее всего оба клуба смогут отметиться забитыми мячами в воротах соперника, особенно учитывая статистику последних личных встреч.