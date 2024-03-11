«Барселона» — «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:09

«Барселона»

В первом матче каталонцы выглядели немного лучше «Наполи», но победы добиться не удалось. Теперь на своем поле «Барселона» будет иметь преимущество и постарается разобраться с еще действующим чемпионом Италии, у которого сезон совсем не складывается. Тем не менее, хозяевам не стоит недооценивать соперника, ведь именно то, что ему нечего терять делает его в разы опаснее. Матч будет очень сложным для команд, судебной бригады и болельщиков, но интересным продолжением встречи в Неаполе.

8 марта «Барселона» без больших энергозатрат обыграла на своем поле «Мальорку» (1:0), а третьего числа поделила очки на выезде с «Атлетик» Бильбао (0:0).

«Наполи»

«Наполи» в Серии А остается лишь бороться за место в еврокубках, ведь команда очень слабо провела сезона, а в Лиге чемпионов зацепиться за проход в 1/4 финала стоит сражаться. Коллектив сыграл первый матч вничью на своем поле, но отсутствие правила выездного гола дает ему возможности постараться забить первыми и стараться удерживать преимущество, поэтому неаполитанцев списывать со счетов очень рано. В чемпионате «Наполи» идет на седьмом месте с 44 баллами.

8 марта «Наполи» не смог выиграть на своем поле у «Торино» (1:1), а третьего числа добыл победу с «Ювентусом»

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.9

Ничья – 3.8

Победит «Наполи» – 4.05

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Барселона» не проигрывает уже восемь поединков подряд во всех турнирах

Шесть последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Барселоны»

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. В этой паре еще ничего не решено и вероятнее всего оба клуба смогут отметиться забитыми мячами в воротах соперника, особенно учитывая статистику последних личных встреч.