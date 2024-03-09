Репетиция Золотого матча в АПЛ. Клоппу опять надо удержать лидерство против «Манчестер Сити»

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Лучшая афиша Премьер-Лиги.

В дела «красных» опять вмешиваются травмы

- Жоэль Матип засел в лазарете ещё с декабря 2023 года – но начиная с февраля, у центрального защитника появилась большая компания. С травмой подколенного сухожилия слёг основной вратарь Алиссон, позже добавился Трент Александер-Арнольд, а в последних играх повреждения получили Кёртис Джонс, Диогу Жота и Райан Гравенберх. Конечно, среди них Дарвина Нуньеса, Мохамеда Салаха, Луиса Диаса – ключевых игроков мерсисайдцев в атаке. Но каждого из травмированных можно считать важным элементом системы Юргена Клоппа. Тем обиднее, что большинство их них слегли аккурат к матчу против «Ман Сити».

- Хотя наставник мерсисайдцев умеет веселиться и с «продлёнкой» «ливерпульской» школы – против «Юниона» в Лиге Европы играли совсем молодые воспитанники Чамберс, Брэдли, Куанса и вратарь Келлехер. Куимхин в итоге стал альтернативой травмированному Алиссону и продолжает играть в основной команде. Плюс Клопп повторил эксперимент в финале Кубка английской лиги. За трофей бок о бок с Диасом, Гакпо, МакАллистером, Гравенберхом и др. коуч выпустил Брэдли, Эллиота и Келлехера, а потом, с замен, – МакКонелла (19 лет), Даннса (18 лет), Кларка (19 лет). Самым старшим среди них был Куанса – 21 год. И при таких резервах «красные» в серии пенальти завоевали трофей!

- Вообще «Ливерпуль» претендует на все возможные титулы в этом сезоне. В Лиге Европы команда стартовала в плей-офф с матча против «Спарты» и одержала разгромную победу (5:1). Мысленно уже можно готовиться к четвертьфиналу. В четвертьфинале Кубка Англии уже не расслабишься – предстоит бороться с «Манчестер Юнайтед».

- АПЛ – отдельный разговор. С тех пор как «Ливерпуль» воспользовался стагнацией «Арсенала» и «Ман Сити», прошло больше двух месяцев – всё это время «красные» держали лидерство в Премьер-Лиге. Начиная с 16-го тура, коллектив потерпел лишь одно поражение – от «Арсенала» (1:3) в гостях. В первом круге очки теряли с теми же «канонирами» (1:1) и МЮ (0:0). Кроме них никто не смог сдержать натиск «мерсисайдцев» — в том числе и «Челси» с «Ньюкаслом». Несмотря на это, гонка на вершине чемпионата крайне плотная. «Ливерпуль» лишь на 1 балл опережает «Сити» и на 2 – «Арсенал». И побеждать всё сложнее, как показала игра с «Ноттингемом».

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Келлехер – Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли – Кларк, Гомес, МакАллистер – Диас, Гакпо, Эллиот.

Холанд грешит с реализацией, но «Сити» в порядке

- У всех топ-бомбардиров бывают неудачные отрезки, а Эрлинг Холанд – сто процентов топ-бомбардир. Для него чёрная полоса наступила ближе к весне. Ему не удавалось забить «Бёрнли» и «Брентфорду», после дубля в матче с «Эвертоном» была засуха против «Копенгагена», «Челси». И вот с последними норвежец установил антирекорд – при 1.71 xG он не забил ни разу. Нанёс 9 ударов. «Горожане» в том поединке потеряли очки, поэтому и Эрлинг был явно не в духе. В недавнем дерби против «Юнайтед» была похожая история – страйкер бил из вратарской и отправил мяч выше ворот. Холанд не так очевидно доминирует в гонке бомбардиров АПЛ , как это было в прошлом году – подтянулись Олли Уоткинс и Мо Салах. Но норвежец всё так же на вершине.

- У «горожан» есть ещё минимум две звезды, которые делают разницу в атаке. И системе «горожан» очень льстит, что один из них – собственный воспитанник Фил Фоден. Пеп Гвардиола, уже не стесняясь, отмечает:

Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи. Я встретил лучшего игрока после Месси. Он может выигрывать матчи. Не хочу сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи.

Фил опять пробил отметку в 10 голов за сезон АПЛ – есть время улучшить показатель. И словам испанца есть прямое подтверждение – никто не приносил победы «Сити» так часто. Только в 2024 году голы Фила помогали МС обыграть «Брентфорд», «Борнмут», МЮ , снимали вопросы в игре с «Копенгагеном».

Ещё один – Кевин де Брюйне, который рвёт и мечет после возвращения. За 8 матчей в чемпионате – гол и 4 ассиста. Плюс ассистентский покер в кубковой игре с «Лутоном», ассист на победный в ворота «Копенгагена». Кевин-плеймейкер не утихает ни на секунду.

Ориентировочный состав «Ман Сити» (3-4-2-1): Эдерсон – Аке, Диаш, Уокер – Доку, Стоунз, Родри, Фоден – де Брюйне, Силва – Холанд.

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- Нет для «Сити» глубже заносы, чем «Ливерпуль». Как и для «Ливерпуля» — «Сити». Такая спортивная вражда хорошо сказывается на интересе к матчу. Игроки тоже подливают масла в огонь. Интерес к завтрашней встрече подогрел трешток Холанда в ответ на реплику Трента:

«Сити» – машина, созданная для побед. Трофеи «Ливерпуля» будут значить больше для нас из-за финансовой ситуации в клубах».

Норвежец ответил дерзко:

Если он хочет так говорить – ладно. Я здесь один год и выиграл требл. Это было довольно приятное чувство. Не думаю, что оно ему знакомо.

- Что может быть лучше для антуража топ-поединка, чем перепалка между игроками? Предельно равная статистика очных встреч. За последние 20 игр у мерсисайдцев лишь на одну победу больше, чем у «Сити» — 8 против 7. Если сокращать до 10 встреч, картина ещё ровнее – по 3 победы у каждого и 4 ничейных результата.

Прогноз Soccer.ru: в этом поединке определится, кто будет на вершине Премьер-Лиги как минимум в ближайших турах. Может, имеет место и вопрос о розыгрыше чемпионства. «Горожане» подходят к поединку куда более подготовленными, но «красных» вперёд будут гнать фанаты. Доверимся гению Клоппа – пора переламывают неудачи последних трёх встреч (ни одной победы у «Ливерпуля»).