Кордоба и Сперцян подставили «Краснодар». «Ростову» остаётся покончить с интригой в РПЛ

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сегодня, 12:54

Обоих не будет в важнейшей игре.

«Ростову» после невнятной осени нужна яркая весна

- Весну ростовчане встретили за пределами топ-10 Премьер-лиги – это совсем не вяжется с тем, что было год назад. Команда никак не могла обрести стабильность – плюс новички Ионов и Акбашев, от которых ждали результативности в атаке, сдали. В сентябре это вылилось в кошмарную 7-матчевую серию без побед, она длилась до октября. Южан лихорадило.

- Начало весеннего отрезка многообещающее. «Ростов» принял на своём поле «Крылья Советов» и одержал уверенную победу (2:0). Самарцы осенью были особенно хороши, но на дистанции сезона такие импульсы усредняются – так что команда Осинькина всё ближе к статусу конкурентов ростовчан. Поэтому и победа для банды Валерия Карпина была крайне важна. Хозяева провели встречу на стабильно высоком уровне. Забили в первом тайме, на 80-й минуте сняли все вопросы о победителе. Отличились Егор Голенков и Иван Комаров. Теперь «Ростов» забрался в десятку, а там открывается дорога и к 6-й строчке (до «Крыльев», ЦСКА и «Рубина» — 5 очков). Да и разборки в зоне стыков и вылета становятся ещё дальше. Кругом одни плюсы, как ни посмотри.

- Попроще команде во второй части должно быть и из-за трансферов. Летние осечки на рынке быстро исправили – Акбашев вернулся в «Факел», где ему привычнее, а Ионов отправился в компанию к Юрию Газинскому и Виктору Ганчаренко в «Урал». На позицию Алексея ростовчане подписали 23-летнего бразильца Роналдо, который полтора года отыграл за «Левски» в чемпионате Болгарии. Причём успешно: в текущем розыгрыше – 4 гола и ассист в 17 матчах. После рестарта РПЛ он сразу вышел в стартовом составе и ассистировал Комарову в моменте со вторым голом. Также усилили центр обороны – Умар Сако сразу же вписался в стартовый состав (против «Крыльев» играл в паре с Осипенко), а 19-летний Эяд Эль-Аскалани увеличил глубину скамейки.

- Часто именно глубины состава Карпину не хватало, чтобы стабильно бороться за высокие места – прошлогодний всплеск был аномалией. При этом в оптимальном состоянии ростовчане способны прыгнуть выше головы. Сейчас все игроки команды в строю, но впереди тяжёлый отрезок. Перед паузой на матчи сборных помимо «Краснодара» предстоит сыграть с ЦСКА – в Кубке России. Притом проходить встреча будет в Москве.

Ориентировочный состав «Ростова» (4-3-3): Песьяков – Чернов, Сако, Осипенко, Вахания – Щетинин, Глебов, Байрамян – Мохеби, Голенков, Роналдо.

Ивичу мало ничьих для чемпионства

- Нельзя бороться за титул, отдавая очки в первой же встрече после возобновления чемпионата. «Быки» играли с «Рубином». Принимали на своём поле. Но соперники за эти полгода успели понять слабые места главного конкурента «Зенита» – южане не умеют вскрывать оборону, когда им не дают пространства на половине соперника. Не помогла скорость и атлетичность вингеров – подопечные Рашида Рахимова выстроились в «5-4-1», отдали мяч сопернику, сами действовали на контратаках. При этом нанесли ударов в створ столько же, сколько и краснодарцы – 6. Вплоть до последней минуты у «быков» было минимальное преимущество, которое на 36-й минуте добыл Олусегун. Но раз за разом южане дожимали соперников осенью – а на этот раз казанцы спаслись поздним голом Ашурматова. К счастью хозяев, «Спартак» выдал свой лучший матч – и «Зенит» тоже потерял очки (0:0).

- Сейчас о результатах «горожан» всегда будут говорить с оглядкой на позиции петербуржцев. «Краснодар» — первая команда, которая настолько смело даёт отпор гегемонам чемпионата. Интрига для любого турнира – хорошо. Тем более там, где о ней давно забыли. При этом стоит опасаться, что «быки» лишились одного из немногих преимуществ. Речь об инстинкте «киллера» — когда команда даже пограничные эпизоды и спорные матчи сводит в свою пользу. При Ивиче «Краснодар» много не забивает – но раньше и этого хватало. А с «Рубином» прозвучал тревожный звоночек. Дотерпи южане – и сейчас отрыв бы составлял 4 балла. Так должен действовать лидер. Тем более против «Зенита» — «сине-бело-голубым» хватит и микроскопического шанса.

- Но у «Краснодара» остаётся цельность – то, чего петербуржцам не всегда хватает. Каждый футболист знает требования Ивича и отвечает им. Плюс теперь добавились ещё два футболиста. Оба – иностранцы, но вписываются в уже имеющуюся группу легионеров (там много латиноамериканцев). Многие отмечают, что для борьбы за титулы нужен опорник соответствующего уровня – таким в «Краснодаре» должен стать Кевин Кастаньо, за которого отвалили 7,3 миллиона евро. С левым вингером Виктором Са решили сделать ставку на опыт – бразильскому вингеру 29 лет, он адаптирован к европейским реалиям и успел поиграть в нескольких чемпионатах. Правда, очевидно не хватает топ-сделок.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Оласа, Алонсо, Тормена, Петров – Ленини, Черников, Кади – Са, Мозес Кобнан, Олусегун.

Карпину сложно с таким «Краснодаром», но есть и хорошие новости

- За последние 5 лет у «Ростова» сложился болезненный опыт дерби с «Краснодаром». Лишь в трёх играх из 20 ростовчане одерживали победу, тогда как «быки» обыграли их вот уже 11 раз.

- Персонально у Ивича Валерий Карпин пока тоже не выигрывал – в текущем сезоне был тяжелейший матч в «Краснодаре», в прошлом – два гостевых поражения (в чемпионате и кубке).

- Правда, на домашний поединок у «Ростова» хорошие шансы – соперник остался без двух лидеров. Джон Кордоба ещё в первой части сезона схватил дисквалификацию и не сможет сыграть в дерби. Эдуард Сперцян – тоже не у дел из-за перебора жёлтых карточек.

Прогноз Soccer.ru: тяжелейшая победа «Ростова».