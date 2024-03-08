Кордоба и Сперцян подставили «Краснодар». «Ростову» остаётся покончить с интригой в РПЛ

Обоих не будет в важнейшей игре.
«Ростову» после невнятной осени нужна яркая весна
- Весну ростовчане встретили за пределами топ-10 Премьер-лиги – это совсем не вяжется с тем, что было год назад. Команда никак не могла обрести стабильность – плюс новички Ионов и Акбашев, от которых ждали результативности в атаке, сдали. В сентябре это вылилось в кошмарную 7-матчевую серию без побед, она длилась до октября. Южан лихорадило.
- Начало весеннего отрезка многообещающее. «Ростов» принял на своём поле «Крылья Советов» и одержал уверенную победу (2:0). Самарцы осенью были особенно хороши, но на дистанции сезона такие импульсы усредняются – так что команда Осинькина всё ближе к статусу конкурентов ростовчан. Поэтому и победа для банды Валерия Карпина была крайне важна. Хозяева провели встречу на стабильно высоком уровне. Забили в первом тайме, на 80-й минуте сняли все вопросы о победителе. Отличились Егор Голенков и Иван Комаров. Теперь «Ростов» забрался в десятку, а там открывается дорога и к 6-й строчке (до «Крыльев», ЦСКА и «Рубина» — 5 очков). Да и разборки в зоне стыков и вылета становятся ещё дальше. Кругом одни плюсы, как ни посмотри.
- Попроще команде во второй части должно быть и из-за трансферов. Летние осечки на рынке быстро исправили – Акбашев вернулся в «Факел», где ему привычнее, а Ионов отправился в компанию к Юрию Газинскому и Виктору Ганчаренко в «Урал». На позицию Алексея ростовчане подписали 23-летнего бразильца Роналдо, который полтора года отыграл за «Левски» в чемпионате Болгарии. Причём успешно: в текущем розыгрыше – 4 гола и ассист в 17 матчах. После рестарта РПЛ он сразу вышел в стартовом составе и ассистировал Комарову в моменте со вторым голом. Также усилили центр обороны – Умар Сако сразу же вписался в стартовый состав (против «Крыльев» играл в паре с Осипенко), а 19-летний Эяд Эль-Аскалани увеличил глубину скамейки.
- Часто именно глубины состава Карпину не хватало, чтобы стабильно бороться за высокие места – прошлогодний всплеск был аномалией. При этом в оптимальном состоянии ростовчане способны прыгнуть выше головы. Сейчас все игроки команды в строю, но впереди тяжёлый отрезок. Перед паузой на матчи сборных помимо «Краснодара» предстоит сыграть с ЦСКА – в Кубке России. Притом проходить встреча будет в Москве.
Ориентировочный состав «Ростова» (4-3-3): Песьяков – Чернов, Сако, Осипенко, Вахания – Щетинин, Глебов, Байрамян – Мохеби, Голенков, Роналдо.
Ивичу мало ничьих для чемпионства
- Нельзя бороться за титул, отдавая очки в первой же встрече после возобновления чемпионата. «Быки» играли с «Рубином». Принимали на своём поле. Но соперники за эти полгода успели понять слабые места главного конкурента «Зенита» – южане не умеют вскрывать оборону, когда им не дают пространства на половине соперника. Не помогла скорость и атлетичность вингеров – подопечные Рашида Рахимова выстроились в «5-4-1», отдали мяч сопернику, сами действовали на контратаках. При этом нанесли ударов в створ столько же, сколько и краснодарцы – 6. Вплоть до последней минуты у «быков» было минимальное преимущество, которое на 36-й минуте добыл Олусегун. Но раз за разом южане дожимали соперников осенью – а на этот раз казанцы спаслись поздним голом Ашурматова. К счастью хозяев, «Спартак» выдал свой лучший матч – и «Зенит» тоже потерял очки (0:0).
- Сейчас о результатах «горожан» всегда будут говорить с оглядкой на позиции петербуржцев. «Краснодар» — первая команда, которая настолько смело даёт отпор гегемонам чемпионата. Интрига для любого турнира – хорошо. Тем более там, где о ней давно забыли. При этом стоит опасаться, что «быки» лишились одного из немногих преимуществ. Речь об инстинкте «киллера» — когда команда даже пограничные эпизоды и спорные матчи сводит в свою пользу. При Ивиче «Краснодар» много не забивает – но раньше и этого хватало. А с «Рубином» прозвучал тревожный звоночек. Дотерпи южане – и сейчас отрыв бы составлял 4 балла. Так должен действовать лидер. Тем более против «Зенита» — «сине-бело-голубым» хватит и микроскопического шанса.
- Но у «Краснодара» остаётся цельность – то, чего петербуржцам не всегда хватает. Каждый футболист знает требования Ивича и отвечает им. Плюс теперь добавились ещё два футболиста. Оба – иностранцы, но вписываются в уже имеющуюся группу легионеров (там много латиноамериканцев). Многие отмечают, что для борьбы за титулы нужен опорник соответствующего уровня – таким в «Краснодаре» должен стать Кевин Кастаньо, за которого отвалили 7,3 миллиона евро. С левым вингером Виктором Са решили сделать ставку на опыт – бразильскому вингеру 29 лет, он адаптирован к европейским реалиям и успел поиграть в нескольких чемпионатах. Правда, очевидно не хватает топ-сделок.
Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Оласа, Алонсо, Тормена, Петров – Ленини, Черников, Кади – Са, Мозес Кобнан, Олусегун.
Карпину сложно с таким «Краснодаром», но есть и хорошие новости
- За последние 5 лет у «Ростова» сложился болезненный опыт дерби с «Краснодаром». Лишь в трёх играх из 20 ростовчане одерживали победу, тогда как «быки» обыграли их вот уже 11 раз.
- Персонально у Ивича Валерий Карпин пока тоже не выигрывал – в текущем сезоне был тяжелейший матч в «Краснодаре», в прошлом – два гостевых поражения (в чемпионате и кубке).
- Правда, на домашний поединок у «Ростова» хорошие шансы – соперник остался без двух лидеров. Джон Кордоба ещё в первой части сезона схватил дисквалификацию и не сможет сыграть в дерби. Эдуард Сперцян – тоже не у дел из-за перебора жёлтых карточек.
Прогноз Soccer.ru: тяжелейшая победа «Ростова».
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Призы за февраль уже отправлены, но конкретных сроков назвать не смогу, как только приз будет доставлен, вы получите уведомление по электронной почте.
Да, только электронная почта и адрес.
Точный адрес указывать не нужно, достаточно дом или район.
Призы за февраль уже отправлены, но конкретных сроков назвать не смогу, как только приз будет доставлен, вы получите уведомление по электронной почте.
И в какие сроки ожидать приз за февраль?
И в какие сроки ожидать приз за февраль?