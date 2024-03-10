«Барселона», «Интер» и «Арсенал» могут вылететь из Лиги чемпионов. Фавориты рискнут всем

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сегодня, 18:57

Впереди самая интересная неделя в плей-офф.

«Арсеналу» надо отыграться против «Порту»

Последняя неделя в Лиге чемпионов прошла спокойно. «Манчестер Сити» снова обыграл «Копенгаген». «Бавария» не допустила катастрофы против «Лацио», выручили Кейн и хлесткий удар Де Лигта. «Реал Сосьедад» не совершил камбэк против Мбаппе, Килиан оказался сильнее. Только «Реал» заигрывал с поражением и вылетом от «Лейпцига», но немцы не сумели перевести игру в овертайм после ничьей на выезде и серии сейвов голкипера Лунина в первом поединке. А дальше будет интереснее, поскольку многим фаворитам не понравились результаты первых игр.

«Арсеналу» надо отыграться после выездного поражения от «Порту». После легких разгромных побед у Артеты едва не случился нервный срыв в матче против «Брентфорда» в АПЛ . Дома фаворит пропустил нелепый ответный мяч, пришлось дожимать упрямого соперника с помощью традиционного для «канониров» гола на последних минутах. Успех воодушевил, но команда Консейсау опаснее, чем «Брентфорд». Вылет «Арсенала» из ЛЧ не исключен, как и разгром «Порту». Ситуация напоминает расклад в паре «Баварии» и «Лацио», но португальцы стабильнее, чем итальянцы.

«Барселоне» будет непросто остановить Хвичу

Каталонцы выиграли в Неаполе со счетом 6:1 по ударам в створ, но увезли домой только послевкусие ничьей и невероятной местной пиццы, если успели её себе заказать в Италии. Осимхен не позволил главному историческому врагу любимого клуба Кварацхелии – «Реала», одержать выездную победу. Левандовски забил первым, поэтому Хави не проиграл. Но у тренера Эрнандеса богатый опыт вылетов из еврокубков. Впрочем, «Наполи», учитывая скромные последние результаты, тоже не фаворит в Каталонии. Зато ничьи в последних турах Серии А не мешают отметить неплохую игру лидеров. Хвича набрал форму в феврале и не сбавляет дальше.

У взрывных Кварацхелии и Осимхена есть чемпионский режим игры. Могут удивить, ведь разгромили «Сассуоло» в гостях, обыграли «Ювентус» дома 2:1. «Барселона» сама не без греха, результативность скачет, а серия без поражений из восьми поединков с одним секретом. В трех случаях были ничьи, которые не устроят Хави в ответном матче против «Наполи». В этой паре есть фаворит, но у испанцев в лазарете немало футболистов. А итальянцам откровенно нечего терять. Сезон в Серии А складывается плохо, но можно украсить год после чемпионства проходом «Барселоны» в ЛЧ . Если «Айнтрахт» обыграл Хави в Лиге Европы, то чем «Наполи» хуже?

«Боруссия» Д не на голову сильнее, чем ПСВ

Хотя в гостевом матче у немцев был шанс на итоговую победу, поскольку они оказались конкретнее у чужих ворот, чем ПСВ , ход матча не складывался в пользу команды Терзича. Тренер «Боруссии» Д встретил достойный отпор от Петера Боша, бывшего наставника немецкого клуба. Ничья 1:1 не отражает разницу во владении мячом, которая была в пользу голландцев, зато олицетворяет запас прочности клуба Бундеслиги. У «Боруссии» Д на поле много звезд, от Хуммельса до Санчо. Вот только у команды много ничьих и даже было домашнее поражение от «Хоффенхайма» в конце февраля. «Шмели» собрались, но стабильно провести сезон не получается, невзирая на дикую поддержку дома.

А вот ПСВ проиграл только в Кубке Нидерландов «Фейеноорду». С конца сентября это единственная неудача команды во всех турнирах. Бош создал невероятно опасную банду, где отличается дикой результативностью ветеран Люк Де Йонг. Выделяется талантливый молодой хавбек Веерман, автор множества голевых передач. А после ничьей с «Боруссией» Д голландцы забили в следующем гостевом матче семь мячей. Конечно, победная серия в чемпионате осталась позади, время от времени играют вничью. Но у ПСВ есть чемпионский характер, поэтому «Боруссию» Д не ждёт легкая прогулка. Обе команды надеются на четвертьфинал, ведь считают, что им достался неплохой жребий.

«Атлетико» не сдается после встряски в Милане

Симеоне не повезло, что ему сразу выпал «Интер». Но такая у «Атлетико» судьба: проверять себя против самых сильных клубов мира в еврокубках. Путь пока всегда завершается поражением, ведь уступили в двух финалах Лиги чемпионов. Но у испанцев больше опыта, чем у «Интера», который проиграл Гвардиоле Кубок год назад. У Симоне Индзаги команда ярче, «Интер» идёт к первому для молодого тренера Скудетто. Лаутаро Мартинес продолжает впечатлять, а в первом матче итальянцы могли разгромить «Атлетико». Но промахнулись. И, как правильно отмечают аналитики с мировым именем, намного труднее управлять игрой без мяча, чем атакующим стилем.

Поэтому Симеоне остается уникальным тренером, а Гризманн подтверждает свое звание чемпиона мира по футболу. «Интеру» не стоит после промахов форварда Арнаутовича недооценивать «Атлетико» в Мадриде. Если отталкиваться от результатов сезона, то хочется увидеть «Интер» в восьмерке лучших клубов сезона. Индзаги ведь заслуженно заинтересовал грандов АПЛ . Нет предвзятости к клубу из Мадрида, просто их игра скучнее, чем у итальянцев. Симеоне накануне главной битвы в Европе уступил 2:0 «Кадису», а «Интер» обыграл со счетом 1:0 крепкую «Болонью» талантливого тренера Мотты. Но другие результаты слабо влияют на будущий решающий матч в ЛЧ .

«Атлетико» настраивается на реванш, ведь надо отыграть всего один мяч. Самая сильная пара в первом раунде плей-офф может предложить пусть не всегда зрелищный, но увлекательный бой. Во всех четырех парах осталась интрига, так бывает на этой стадии далеко не всегда. Дальше будут знаменитые дуэли больших клубов и схватки фаворитов до самого финала, но этой весной больше не будет вторника и среды с шансами для всех клубов на проход дальше в Лиге чемпионов.