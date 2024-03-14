«Дандолк» – «Уотерфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.03.2024)

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вчера, 22:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Уотерфорд», который состоится 15 марта 2024 года

«Дандолк»

Последнюю строчку турнирной таблицы занимают «чёрно-белые» на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Дандолка», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Уотерфордом». В трёх матчах к ряду «чёрно-белые» проигрывают своим соперникам. На своём поле со счётом 0:2 «Дандолк» проиграл команде «Голуэй Юнайтед». «Слайго Роверс» в гостях одержал уверенную победу над «чёрно-белыми» (5:0).

8 марта с минимальным счётом «Дандолк» в гостях уступил команде «Сент-Патрикс Атлетик».

«Уотерфорд»

«Синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на третьей строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Уотерфорда» за последнее время. С разницей в один мяч на выезде «синие» проиграли команде «Голуэй Юнайтед» (1:2). Дома со счётом 3:1 «Уотерфорд» выиграл у команды «Сент-Патрикс Атлетик».

В матче прошлого тура Премьер-дивизиона в сухую, пропустив три гола, «синие» потерпели поражение от «красно-белой армии» из Дерри.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 2.18

Ничья – 3.35

Победит «Уотерфорд» – 3.40

Победит «Дандолк» с форой -1.5 гола – 4.00

Тотал голов больше 2.5 – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 – 1.71

Статистика

Четыре поражения потерпели «чёрно-белые» в пяти крайних матчах

За такой же период «Уотерфорд» уступил своим соперникам в двух встречах

Три очных матча из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

«Дандолк» явно не в той форме, чтобы взять верх над «Уотерфордом» в будущей встрече, но за ничью зацепиться смогут. Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче с коэффициентом 3.35 на ничью.