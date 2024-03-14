«Дандолк» – «Уотерфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Уотерфорд», который состоится 15 марта 2024 года
«Дандолк»
Последнюю строчку турнирной таблицы занимают «чёрно-белые» на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Дандолка», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Уотерфордом». В трёх матчах к ряду «чёрно-белые» проигрывают своим соперникам. На своём поле со счётом 0:2 «Дандолк» проиграл команде «Голуэй Юнайтед». «Слайго Роверс» в гостях одержал уверенную победу над «чёрно-белыми» (5:0).
8 марта с минимальным счётом «Дандолк» в гостях уступил команде «Сент-Патрикс Атлетик».
«Уотерфорд»
«Синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на третьей строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Уотерфорда» за последнее время. С разницей в один мяч на выезде «синие» проиграли команде «Голуэй Юнайтед» (1:2). Дома со счётом 3:1 «Уотерфорд» выиграл у команды «Сент-Патрикс Атлетик».
В матче прошлого тура Премьер-дивизиона в сухую, пропустив три гола, «синие» потерпели поражение от «красно-белой армии» из Дерри.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дандолк» – 2.18
- Ничья – 3.35
- Победит «Уотерфорд» – 3.40
- Победит «Дандолк» с форой -1.5 гола – 4.00
- Тотал голов больше 2.5 – 2.10
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.71
Статистика
- Четыре поражения потерпели «чёрно-белые» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Уотерфорд» уступил своим соперникам в двух встречах
- Три очных матча из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
«Дандолк» явно не в той форме, чтобы взять верх над «Уотерфордом» в будущей встрече, но за ничью зацепиться смогут. Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче с коэффициентом 3.35 на ничью.