«Верона» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Серии A чемпионата Италии «Верона» – «Милан», который состоится 17 марта 2024 года
«Верона»
«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на четырнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Вероны», чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «Миланом». В матче 26-го тура на выезде со счётом 0:2 «мастифы» уступили «Болонье». Дома с минимальным счётом «скалигеры» взяли верх над командой «Сассуоло».
На прошлых выходных со счётом 1:0 «Верона» в гостях выиграла у «Лечче».
«Милан»
«Красно-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A занимают второе место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «дьяволов» за последнее время. В четырёх матчах к ряду «красно-чёрные» обыграли своих соперников. В первой игре 1/8 плей-офф Лиги Европы со счётом 4:2 «Милан» одержал победу над пражской «Славией». С минимальным счётом «дьяволы» дома взяли верх над «Эмполи».
14 марта в ответной встрече «красно-чёрные» в Праге выиграли у «Славии» со счётом 3:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Верона» – 5.20
- Ничья – 3.90
- Победит «Милан» – 1.70
- Победит «Милан» с форой -1.5 гола – 2.77
- Тотал голов больше 2.5 – 1.90
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.90
Статистика
- В шести крайних очных встречах «Милан» выиграл у «Вероны»
- В двух матчах из пяти крайних «мастифы» взяли верх над своими соперниками
- За такой же период «дьяволы» обыграли своих оппонентов в четырёх футбольных поединках.
Прогноз
Всего лишь на одно очко «Милан» опережает «Старую синьору». Расслабляться «дьяволам» нельзя. Компания Pinnacle предлагает в будущей встрече сделать ставку с коэффициентом 1.70 на победу «Милана». Свои три очка «красно-чёрные» увезут из Вероны.