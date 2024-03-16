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«Верона» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

вчера, 17:05
«Верона» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Серии A чемпионата Италии «Верона» – «Милан», который состоится 17 марта 2024 года

«Верона»

«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на четырнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Вероны», чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «Миланом». В матче 26-го тура на выезде со счётом 0:2 «мастифы» уступили «Болонье». Дома с минимальным счётом «скалигеры» взяли верх над командой «Сассуоло».

На прошлых выходных со счётом 1:0 «Верона» в гостях выиграла у «Лечче».

«Милан»

«Красно-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A занимают второе место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «дьяволов» за последнее время. В четырёх матчах к ряду «красно-чёрные» обыграли своих соперников. В первой игре 1/8 плей-офф Лиги Европы со счётом 4:2 «Милан» одержал победу над пражской «Славией». С минимальным счётом «дьяволы» дома взяли верх над «Эмполи».

14 марта в ответной встрече «красно-чёрные» в Праге выиграли у «Славии» со счётом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Верона» – 5.20
  • Ничья – 3.90
  • Победит «Милан» – 1.70
  • Победит «Милан» с форой -1.5 гола – 2.77
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.90
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.90

Статистика

  • В шести крайних очных встречах «Милан» выиграл у «Вероны»
  • В двух матчах из пяти крайних «мастифы» взяли верх над своими соперниками
  • За такой же период «дьяволы» обыграли своих оппонентов в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

Всего лишь на одно очко «Милан» опережает «Старую синьору». Расслабляться «дьяволам» нельзя. Компания Pinnacle предлагает в будущей встрече сделать ставку с коэффициентом 1.70 на победу «Милана». Свои три очка «красно-чёрные» увезут из Вероны.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Милан
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:21
Но, конечно, оборонцы это хорошо, но этот Милан силен атакой и интенсивной игрой, которая убийственна для команд уровня Вероны. В первом круге "россонери" переиграли "мастифов" скромно 1-0, однако эта виктория стала 5-ой подряд в чемпионатах над сине-желтыми, а с учетом борьбы за второе место (гну оно не так почетно как Скудетто), с учетом формы и мощи в атаке гостей эта серия до 6-ти игр на классе вполне может продлиться. Не вижу проблем для подопечных Пиоли в этом матче
mat39b4zukgz
mat39b4zukgz
вчера в 18:16
Учитывая текущую форму обеих команд, а также историю личных встреч, можно предположить, что «Милан» будет фаворитом в предстоящем матче. Однако, «Верона» может использовать свой домашний стадион как преимущество, и мы можем увидеть плотную борьбу в этом матче.
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